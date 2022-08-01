Російські окупанти переодягаються у цивільний одяг, щоб втекти з поля бою на Херсонщині, - ОВА

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини російські загарбники тікають з поля бою.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"За словами жителів районів області, окупанти дуже налякані. Вони ходять по будинках місцевих та переодягаються у цивільний одяг, аби втекти з поля бою", - йдеться в повідомленні.

Також в окупованому Херсоні вже тиждень перекрито рух пошкодженим Антонівським мостом.

"Окупанти намагаються його відремонтувати, але ремонтні роботи йдуть з великими погрішностями та не відповідають стандартам будівництва. Тому користуватися мостом дуже небезпечно", - наголосили в ОВА.

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