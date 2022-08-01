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Новини Війна
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Російські окупанти переодягаються у цивільний одяг, щоб втекти з поля бою на Херсонщині, - ОВА

рф,форма,орки,окупанти,рашисти

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини російські загарбники тікають з поля бою.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"За словами жителів районів області, окупанти дуже налякані. Вони ходять по будинках місцевих та переодягаються у цивільний одяг, аби втекти з поля бою", - йдеться в повідомленні.

Також в окупованому Херсоні вже тиждень перекрито рух пошкодженим Антонівським мостом.

"Окупанти намагаються його відремонтувати, але ремонтні роботи йдуть з великими погрішностями та не відповідають стандартам будівництва. Тому користуватися мостом дуже небезпечно", - наголосили в ОВА.

Також читайте: 46 населених пунктів деокупували ЗСУ на Херсонщині, - ОВА

Автор: 

окупація (6719) Херсонська область (5795)


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Топ коментарі
+3
Ну для чого переодягаються окупанти в цивільний одяг зрозуміло.
А от для чого одягають військовий одяг стефанчук і йому подібні?
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01.08.2022 18:01
+2
та паляниця то таке,а вот куда глаз узкий девать непонятно
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01.08.2022 17:49
+2
а ще вони деморалізовані а техніка розбита і взагалі ми їх по щолчку пальців виженемо...
блін якже мене дратують такі пости на цензорі ... навіть не уявляю що би було якби у мене було телебачення...
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01.08.2022 18:34
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такие обречены на удобрения.
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01.08.2022 17:41 Відповісти
Так ще і паляницю навчаться вимовляти.
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01.08.2022 17:45 Відповісти
та паляниця то таке,а вот куда глаз узкий девать непонятно
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01.08.2022 17:49 Відповісти
ну можна спихнути, що дверима защимило, та кругла жирна пачка все одно видасть з потрохами) акцент теж видасть)
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01.08.2022 18:15 Відповісти
Нехай ремонтують міст їм ще раз вдарять по мосту. Невже орки не розуміють що вони під вогневим контролем. Тільки щось збудують воно буде зруйноване. Ось такі хто розуміє вони тікають.
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01.08.2022 17:46 Відповісти
откройте им там "Хуману", шоб они по домам не ходили. Да и во многих случаях и женская одежда понадёжнее будет. Летом это обойдется дешевле, потому что зимой придётся шубы завозить...
https://www.youtube.com/watch?v=dXPvPWjyzxk
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01.08.2022 17:59 Відповісти
Як писав китайський полководець Сунь Цзи: «Здобути сто перемог у ста битвах - це не вершина майстерності. Підкорити ворога без бою - це вершина майстерності». Бо навіть переможець зазнає певних поразок. Найкраще звернути ворога до боротьби зі своїми.
Україні необхідно посилити програми здачі та приєднання до «Легіону «Свобода Росії». У процесі має бути можливість отримати певне обладнання та інформацію.
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01.08.2022 17:59 Відповісти
Ну Сунь Цзы вообще то писал, что100 побед в 100 сражениях - это просто смешно. И если Китай все время воевал по его заветам, то остается только удивляться тому, что ни разу никого не победил. Перефразируя Сунь Цзы, можно сказать, что 100 поражений в 100 сражениях это реально.
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01.08.2022 20:51 Відповісти
Ну для чого переодягаються окупанти в цивільний одяг зрозуміло.
А от для чого одягають військовий одяг стефанчук і йому подібні?
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01.08.2022 18:01 Відповісти
а ще вони деморалізовані а техніка розбита і взагалі ми їх по щолчку пальців виженемо...
блін якже мене дратують такі пости на цензорі ... навіть не уявляю що би було якби у мене було телебачення...
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01.08.2022 18:34 Відповісти
Пока есть резервы и техники и мяса, кацапы не уйдут.
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01.08.2022 19:56 Відповісти
Брат товарища сестры моей двоюродной бабушки по линии сестры отчима рассказывал, что ты пи$дишь.
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01.08.2022 19:10 Відповісти
по информации от "источника"...
ну та й тому подібний неспростовний фактаж...
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01.08.2022 21:01 Відповісти
 
 