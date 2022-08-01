Російські окупанти переодягаються у цивільний одяг, щоб втекти з поля бою на Херсонщині, - ОВА
На тимчасово окупованих територіях Херсонщини російські загарбники тікають з поля бою.
Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"За словами жителів районів області, окупанти дуже налякані. Вони ходять по будинках місцевих та переодягаються у цивільний одяг, аби втекти з поля бою", - йдеться в повідомленні.
Також в окупованому Херсоні вже тиждень перекрито рух пошкодженим Антонівським мостом.
"Окупанти намагаються його відремонтувати, але ремонтні роботи йдуть з великими погрішностями та не відповідають стандартам будівництва. Тому користуватися мостом дуже небезпечно", - наголосили в ОВА.
Топ коментарі
+3 Oleksandr Pohribnyi
показати весь коментар01.08.2022 18:01
+2 Миша Науменко
показати весь коментар01.08.2022 17:49
+2 Ihor Demkiv #524736
показати весь коментар01.08.2022 18:34
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=dXPvPWjyzxk
Україні необхідно посилити програми здачі та приєднання до «Легіону «Свобода Росії». У процесі має бути можливість отримати певне обладнання та інформацію.
А от для чого одягають військовий одяг стефанчук і йому подібні?
блін якже мене дратують такі пости на цензорі ... навіть не уявляю що би було якби у мене було телебачення...
ну та й тому подібний неспростовний фактаж...