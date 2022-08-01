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Україна та США обговорили обстановку на фронті, потреби ЗСУ, а також організацію розмови Зеленського і Байдена

розмова

Андрій Єрмак, Дмитро Кулеба та Валерій Залужний провели телефонну розмову з Ентоні Блінкеном, Джейкобом Салліваном та Марком Міллі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Президента.

Як зазначається, у межах постійного діалогу керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний провели телефонну розмову з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, радником Президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Представники України проінформували американську сторону про оперативну обстановку та потреби нашої армії.

Також дивіться: Міжнародна робоча група розглянула проєкт рекомендацій щодо гарантій безпеки для України, - ОП. ФОТО

Єрмак, Кулеба та Залужний відзначили вагомий внесок Сполучених Штатів у посилення обороноздатності України.

Єрмак і Салліван погодилися з необхідністю організувати найближчим часом розмову лідерів України та США – Володимира Зеленського та Джозефа Байдена.

Автор: 

США (23085) Україна (5923) Кулеба Дмитро (3604) Салліван Джон (60) Залужний Валерій (725) Єрмак Андрій (1377) Салліван Джейк (294) Міллі Марк (156)


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Топ коментарі
+9
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01.08.2022 18:09
+8
И самое интересное, что подоляковские никогда не скажут на основании каких законов и статей Конституции завхоз в Офисе выполняет функции руководителя внешней, внутренней и оборонной политикой в стране.
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01.08.2022 18:36
+7
Ці прізвища слід писати у зворотному порядку, а останнє взагалі виключити зі списку! А то якось аж занадто багато єрмака в інфопросторі.
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01.08.2022 17:52
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Ці прізвища слід писати у зворотному порядку, а останнє взагалі виключити зі списку! А то якось аж занадто багато єрмака в інфопросторі.
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01.08.2022 17:52 Відповісти
Информационные технологии от Подоляка. Лепят этого г...на во все положительные новости на западную тему. Это началось после первого письма Спартц.
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01.08.2022 18:11 Відповісти
А що робити,коли "мурий нарІд" обрав недієздатного,і замість нього є регент(менеджер по *********).
Що є прямим порушеням двох статей Конституції України!
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01.08.2022 19:19 Відповісти
А де ж ти був зі своїми передбачаннями, колі народ вибирав?
Вот знов туди і йди.
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01.08.2022 22:06 Відповісти
Це зветься - щеплення.
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01.08.2022 21:58 Відповісти
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01.08.2022 18:09 Відповісти
Ні, ні! Ось пан Єрмак так не говорив, навпаки, він був дуже вдячний!
Бо не потрібно було самому писати звітів до Кремля...просто скопіювати!
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01.08.2022 22:11 Відповісти
Знов недоросля казатиме
-Байден, ти нам НАТУ должен.
-Две.
-Две НАТЬІ !
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01.08.2022 18:09 Відповісти
А какая подоляковская последовательность Ермак Кулеба Залужный!!! Просто по старшенству занимаемых должностей!
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01.08.2022 18:18 Відповісти
И самое интересное, что подоляковские никогда не скажут на основании каких законов и статей Конституции завхоз в Офисе выполняет функции руководителя внешней, внутренней и оборонной политикой в стране.
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01.08.2022 18:36 Відповісти
opjatj dermak ?
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01.08.2022 18:40 Відповісти
Пяме порушеня ст. 106 Конституції України
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01.08.2022 19:15 Відповісти
А про що Байдену говорити з дебілом?
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01.08.2022 20:27 Відповісти
Щось тут не те, раньше розмови були без всяких ,а тепер треба організовувати
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01.08.2022 20:36 Відповісти
Єрмак, гнида, як би ти не одурманював Зелю, твій час прийде, і він буде не зірковий.
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01.08.2022 22:01 Відповісти
Ермак вторичен. Каков поп - такая у него и стая. Не было бы Ермака, было бы другое дерьмо при организме. Там его хватает: Смирнов, Тимошенко, Тартаров ... Богдана еще не забыли?
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01.08.2022 22:15 Відповісти
Пан Залужний!
А Вам не здається що то не Ваша спеціалізація бути асиниезатором єрмака?
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01.08.2022 22:18 Відповісти
 
 