Україна та США обговорили обстановку на фронті, потреби ЗСУ, а також організацію розмови Зеленського і Байдена
Андрій Єрмак, Дмитро Кулеба та Валерій Залужний провели телефонну розмову з Ентоні Блінкеном, Джейкобом Салліваном та Марком Міллі
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Президента.
Як зазначається, у межах постійного діалогу керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний провели телефонну розмову з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, радником Президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.
Представники України проінформували американську сторону про оперативну обстановку та потреби нашої армії.
Єрмак, Кулеба та Залужний відзначили вагомий внесок Сполучених Штатів у посилення обороноздатності України.
Єрмак і Салліван погодилися з необхідністю організувати найближчим часом розмову лідерів України та США – Володимира Зеленського та Джозефа Байдена.
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Що є прямим порушеням двох статей Конституції України!
Вот знов туди і йди.
Бо не потрібно було самому писати звітів до Кремля...просто скопіювати!
-Байден, ти нам НАТУ должен.
-Две.
-Две НАТЬІ !
А Вам не здається що то не Ваша спеціалізація бути асиниезатором єрмака?