Україна та США обговорили обстановку на фронті, потреби ЗСУ, а також організацію розмови Зеленського і Байдена

Андрій Єрмак, Дмитро Кулеба та Валерій Залужний провели телефонну розмову з Ентоні Блінкеном, Джейкобом Салліваном та Марком Міллі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Президента.

Як зазначається, у межах постійного діалогу керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний провели телефонну розмову з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, радником Президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Представники України проінформували американську сторону про оперативну обстановку та потреби нашої армії.

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Єрмак, Кулеба та Залужний відзначили вагомий внесок Сполучених Штатів у посилення обороноздатності України.

Єрмак і Салліван погодилися з необхідністю організувати найближчим часом розмову лідерів України та США – Володимира Зеленського та Джозефа Байдена.