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Законопроєкти для реалізації семи вимог, які отримала Україна від Єврокомісії, найближчим часом будуть розглянуті Радою, - Стефанчук

стефанчук

Верховна Рада планує найближчим часом включити до плану розгляду законопроекти щодо виконання рекомендацій Європейської комісії щодо надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Парламент задіяний у реалізації шести із тих семи вимог, які отримала Україна від Європейської комісії та Європейської ради з приводу кандидатства у члени ЄС. Сім вимог – це окремий трек. Це стосується і закону про Конституційний Суд (запровадження виборних посад), і призначення членів Вищої ради правосуддя парламентом, і питання з приводу деолігархізації та фінмоніторингу, і питання щодо нацспільнот. Найближчим часом ми вже ставитимемо їх у порядок розгляду парламенту України", – сказав Стефанчук.

При цьому він наголосив на тому, що виконання зобов'язань України щодо адаптації національного законодавства до законодавства Євросоюзу є окремим "треком", над яким працює Рада.

"Разом з урядом ми провели перший етап взаємної звірки того, скільки законопроєктів, спрямованих на євроінтеграцію, вже перебуває у Верховній Раді, і ця цифра – 49. За цими 49 документами ми обов'язково вперше в історії парламенту дамо 30 днів для приведення їх у відповідність до постанови (№7595 "Про деякі заходи щодо виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції" – ІФ): має бути таблиця відповідності з директивами ЄС, тобто буде не просто традиційна порівняльна таблиця того, як було і як стало, а буде ще одна, додаткова колонка, про те, наскільки те чи інше положення відповідає вимогам ЄС і на який пункт якої саме директиви можна послатися", – пояснив Стефанчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін очікує на ухвалення парламентом 50 євроінтеграційних законопроєктів, - Шмигаль

За його словами, це необхідно для того, щоб "експертна думка переважала і було розуміння у залі, наскільки той чи інший законопроєкт кореспондується з вимогами ЄС". Одночасно голова ВР наголосив, що 49 законопроєктів – це далеко не винятковий перелік, а лише початкова кількість.

"Тому дуже важливо на цих 49 законопроєктах, щодо яких у нас є абсолютне порозуміння з урядом, випробувати новий механізм розгляду євроінтеграційних законопроєктів. А далі нам буде потрібна певна пауза для напрацювання й інших законопроєктів, які вже повністю імплементували б в українське законодавство всі вимоги європейського", – уточнив він.

Стефанчук також нагадав, що з огляду на це у самій ВР вирішили здійснити низку реформ. Насамперед у кожному комітеті створять підкомітети з питань європейської інтеграції. Вони взаємодіятимуть із комітетами в Європейському парламенті та парламентах країн-членів ЄС.

Окрім того, він додав, що ВР спільно з Кабміном має намір проводити "низку заходів для створення єдиної бази офіційних перекладів директив Європейського Союзу".

Також читайте: Для членства в ЄС Україна має до кінця року виконати сім вимог Єврокомісії, в тому числі ухвалити закон про медіа, - Мінкульт

Автор: 

ВР (15004) членство в ЄС (1268) Стефанчук Руслан (760)


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А так званий, перерозподіл коштів для підвищення зарплати депутатам, теж входить до однієї з семи вимог ЄврокомісіЇ?
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01.08.2022 17:57 Відповісти
А не переслідувати опозицію та не відмикати їхні телеканали ЄС не вимагає?
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01.08.2022 17:59 Відповісти
до Европы с европейскими законами
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01.08.2022 18:06 Відповісти
Коли цю сиротинку відправлять юх,бо дивитися на нього без сліз неможна
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01.08.2022 18:12 Відповісти
И шо мешает одновременно с "розгляданням законопроєктів" привести в исполнение наказание за саботаж, мародерство и коррупцию хотя бы первой тысяче украинских чиновников ?
И шо у нас на момент розглядання нет законов об этом вообще ? Просто ни одного ?
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01.08.2022 18:23 Відповісти
Зебиляры,какого *** тяните?
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01.08.2022 18:44 Відповісти
А хто заважає тобі сьогодні їх прийняти, ви, упирі за таке бабло повинні цілодобово сидіти в раді
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01.08.2022 19:16 Відповісти
Створення Міжнародного Трибуналу за злочини агресії - це запит українського суспільства, а не влади, - генпрокурор Костін Джерело:

Обраний зеленими під себе свійдосвогопосвоє Генпрокурор про запит Українського суспільства , продовжимо...
1 Хто здав ПІвдень?
2 Доки у ОПІ будуть правити кроти?
3Чому вигнаний з незаконнопосаженого на замміністра Гогілашвілі росіянин зараз радник свого друга Буданова? Це й у той час коли ДБР виідкрило по ньому КУЧУ СПРАВ!!!
4Чому ОПУ імені Єрмака захопило інформаційний простір нахабніше навіть від Хйла - петиція набрала необхідну кількість голосів для відновлення 3-х каналі на цифрі;
.... далі буде ще й буде
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01.08.2022 20:49 Відповісти
продовження ПРО ЗАПИТ СУСПІЛЬСТВА
5. Чому Арахаімія доомагає гаманцю Хйла видбиватися від санкцій - про Абрамовича , за шаленні гроші у разі перемоги за підтримкою нашої ЗЕобізяни.?А потім той же Абрамович посажьонний гість у Турції на боці Рашистів веде перемовини по зерну .
6 Чому друг Арахамії, "смотрящій" за гральним бізнесом в Україні кримінальниалітетів з Раші лобіюється зі своїм бізнесом ОСОБИСТО ЄРМАКОМ?
далі буде й ще буде та буде
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01.08.2022 20:55 Відповісти
 
 