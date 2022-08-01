Влада фінського міста скасувала право користування церквою для російського консульства, - глава відділу міжнародних справ Турку Акканен

Російське генеральне консульство позбавлено права користування будівлею в історичному районі Турку Луостаринмякі, що використовувалася як церква та "Клуб російського консульства".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Helsingin Sanomat.

Влада Турку припинила право користування будівлею, а причина – загарбницька війна, розпочата Росією в Україні. Про це говорить глава відділу міжнародних справ Турку Міка Акканен.

Ця будівля - комунальна власність міста, генеральне консульство Росії в Турку використовувало будівлю як церкву та "Клуб російського консульства" безкоштовно.

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"Раніше існувала угода між Фінляндією та Радянським Союзом про те, що консульства будуть розташовані в Турку та Ленінграді, і в обох місцях для персоналу повинна бути можливість відпочити. Між Фінляндією та Росією досі діє угода про існування генеральних консульств, а значить і угода про зону відпочинку", — каже Акканен.

Влада міста ж змінила думку щодо права користування приміщенням та не має підстав віддавати будинки у користування безоплатно. Ключі від церкви консули мають передати міському муніципалітету 1 серпня.

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Будівля церкви - це пам'ятка давнини, вона розташована в історичному районі Луостаринмякі та охороняється законом.