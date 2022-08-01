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Новини Російська агресія
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Влада фінського міста скасувала право користування церквою для російського консульства, - глава відділу міжнародних справ Турку Акканен

фінляндія

Російське генеральне консульство позбавлено права користування будівлею в історичному районі Турку Луостаринмякі, що використовувалася як церква та "Клуб російського консульства".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Helsingin Sanomat.

Влада Турку припинила право користування будівлею, а причина – загарбницька війна, розпочата Росією в Україні. Про це говорить глава відділу міжнародних справ Турку Міка Акканен.

Ця будівля - комунальна власність міста, генеральне консульство Росії в Турку використовувало будівлю як церкву та "Клуб російського консульства" безкоштовно.

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"Раніше існувала угода між Фінляндією та Радянським Союзом про те, що консульства будуть розташовані в Турку та Ленінграді, і в обох місцях для персоналу повинна бути можливість відпочити. Між Фінляндією та Росією досі діє угода про існування генеральних консульств, а значить і угода про зону відпочинку", — каже Акканен.

Влада міста ж змінила думку щодо права користування приміщенням та не має підстав віддавати будинки у користування безоплатно. Ключі від церкви консули мають передати міському муніципалітету 1 серпня.

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Будівля церкви - це пам'ятка давнини, вона розташована в історичному районі Луостаринмякі та охороняється законом.

армія рф (17551) консульство (308) Фінляндія (1308) церква (700)


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Фінам-респект...
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01.08.2022 17:53 Відповісти
Не можна пускати свиней у хату, читайте Оруелла.
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01.08.2022 18:18 Відповісти
москалі в гробу хай відпочивають,

так довго як захочуть
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01.08.2022 19:12 Відповісти
тепер треба охороняти від варварів, бо кацапи і спалити можуть історичну будівлю, для них нема нічого святого
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01.08.2022 19:35 Відповісти
Нечего нечисть пускать в святое место!
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01.08.2022 20:01 Відповісти
Відміна права рускє користуватися храмом фінською називається "саалуппаа".
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01.08.2022 21:10 Відповісти
Удар по скрєпам
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01.08.2022 23:03 Відповісти
 
 