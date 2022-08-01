Кулеба закликав Конгрес США визнати дії Росії в України геноцидом: "Для притягнення винних до відповідальності ми потребуємо підтримки США"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Конгрес Сполучених Штатів ухвалити резолюцію, яка визнає дії РФ в Україні геноцидом, та розглянути можливість створення комісії з українського геноциду.

Про це глава української дипломатії зазначив в авторській статті для The Hill, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Кулеба наголосив, що російська війна є не лише загарбницькою війною, але і геноцидною кампанією, спрямованою на знищення українців як національної групи. Міністр вказав на розпалювання ненависті до українців російськими державними ЗМІ та чиновниками, що призвело до геноциду в ході агресії проти України.

Як приклад міністр акцентував на масових жорстоких злочинах проти цивільних людей у захоплених містах, депортації українських дітей та спрощенні усиновлення й удочеріння, подальше їх навчання за російською програмою, нагадав про статтю президента РФ "Про історичну єдність росіян і українців", де путін переконує, що українці та росіяни є "одним народом" і українська державність - це помилка, яка має бути виправлена. Також міністр згадує нагородження російським лідером військових підрозділів, які брали участь у Бучанській різанині.

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Глава МЗС України зауважив, що Президент США Джозеф Байден чітко висловився щодо дій росіян, недвозначно назвавши їх геноцидом уже 12 квітня. Кулеба також повідомляє, що разом з партнерами, правниками й експертами українські правоохоронці та юридична команда міністерства нині збирають всі необхідні докази для притягнення винних до відповідальності.

"Задля досягнення цієї мети ми потребуємо підтримки Сполучених Штатів, зокрема Конгресу США, в якому Україна завжди мала тверду двопартійну підтримку в обох палатах. Деякі кроки вже були зроблені на цьому напрямі. Я закликаю Сенат Конгресу США ухвалити резолюцію, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом, запропоновану сенаторами США Джимом Рішем, Беном Кардіним, та підтриману сенаторами Роджером Вікером, Річардом Блюменталем, Робом Портманом, Джин Шахін та Ліндсі Гремом", - написав міністр.

Глава української дипломатії також закликає Палату представників Конгресу США ухвалити подібну резолюцію, запропоновану конгресменом Стівом Коеном та підтриману конгресменами Джо Вілсоном, Марком Вісі, Майком Квіґлі, Енді Левіним, Марсі Каптур, Річардом Хадсоном, Браяном Фіцпатріком і Бренданом Бойлом.

Крім того, Кулеба закликає Конгрес США розглянути можливість створення Комісії з українського геноциду, наслідуючи історичний приклад Комісії США з питань Голоду в Україні, яка була створена у 1985 році. Її мета була би подібною: встановити та розслідувати факти, а також розповісти світові про цей злочин і краще поінформувати американську громадськість.

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"Від свідчень очевидців нинішнього геноциду кров стигне у жилах. Українські жінки, яких російські солдати ґвалтували зі словами: "Ти більше ніколи не зможеш навіть подумати про українського чоловіка". Беззбройні українські активісти та правозахисники, яких російські військові виловлювали в окупованих селищах і холоднокровно страчували пострілами в потилицю, допоки їх руки були зв’язані за спинами", - згадує в статті міністр.

Підсумовуючи, Кулеба наголосив, що всі винні у цьому геноциді мають понести відповідальність, і закликав Адміністрацію Байдена, а також Конгрес США та ширшу американську громадськість твердо стати на бік українського народу в пошуку правди та справедливості.