Окупанти з Чувашії вимагають грошей за участь у війні: РФ "кинула" їх з виплатами
Добровольці із Чуваської республіки Росії вимагають виплатити їм обіцяні гроші за участь у війні проти народу України. Влада обіцяла понад 200 тисяч рублів кожному найманцю, але "кинула" загарбників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на публічне звернення сорока бійців батальону "Атал".
Зазначається, що "бунтівники" погрожують переходом у приватні воєнні компанії або Чеченську гвардію. Про відмову від участі у бойових діях не йдеться.
"Просимо вас не осоромити Чуваську республіку цими вашими невиконаними обіцянками", – пишуть солдати Кремля. Водночас вони одностайно наголошують, що мають намір продовжити воювати в Україні, називаючи це "служінням батьківщині".
Буряти стурбовані тим, що інші контрактники з Татарстану і Башкортостану отримали обіцяні кошти.
Як інформиують, про формування добровольчого батальйону "Атал" повідомляв наприкінці червня телеканал "Вести Чувашия". До нього набирали до 300 контрактників. 1 серпня в уряді республіки повідомили, що до батальйону записалося ще близько 140 добровольців.
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Знайте свое место, здесь вам не Украина. Развели тут волницу. Майдана захотели? В нищете западной жить? Россиянин требовать ничего не может. Он нем! Нем! Как скажет царь так и будет!
Российские солдаты на временно оккупированной Херсонщине паникуют в ожидании наступления ВСУ. От отчаяния буряты и россияне стреляют друг в друга.
Командир взвода бригады Богуна Андрей в эфире радио https://www.youtube.com/watch?v=AY9xddTkrVU "НВ" рассказал, что причиной этому россияне бросают представителей нацменьшинств и с так называемых республик на наиболее горячие направления.
По его словам, в Херсонской области из-за этого проходят постоянные перестрелки между россиянами и бурятами. Он подчеркнул, что у подразделений из Бурятии свои командиры, которые российским не подчиняются. И даже если в рядах оккупантов проходит расселение, то россияне не пускают к себе бурят, а те наоборот.
"Стреляются между собой, ссорятся... Это нормальное явление, мы уже к нему привыкли. Чем больше будут они ссориться, тем лучше для нас. И интересно, что они своих убитых даже не забирают", - подчеркнул командир взвода бригады Богуна.
На Алтае, в Марий Эл, в Кировской обл.
Если кто не понял, то это слом всей путинской вертикали власти, которую он выстраивал 20 лет. И при этой вертикали даже поселковые полицейские через МВД подчинялись напрямую Москве, а не местным властям.
Все было в одних руках
А тут - "Территориальная воинская бригада Алтайского края".
Это он их сейчас отправляет в Украину.
А когда они вернутся, озлобленные и с оружием в руках...?
Ага... "Мы еще по настоящему не начинали"
Психологи уже разобрались с феноменом необычайной жестокости азиатских меньшинств в нынешней войне. И объяснение этому самое простое.
Все эти калмыки-буряты-якуты и проч. вроде бы давно смирились со своим зависимым положением от россии. 300-400 лет вполне для этого достаточно.
Но в душе у них все еще клокочет ненависть к русским колонизаторам. И поскольку русских и украинцев они не различают, для них все на одно лицо, один народ, свою злобу и ненависть они вымещают на украинском населении
За вільну Чувашію треба боротись, а не за Пукіна і кацапів дохнуть в Україні!
економія однако
2022 рік. Ті самі бридкі мармизи їдуть вбивати українців на їхній, українській, рідній землі.
Яке прокляття над тими монголоїдними ордами висить?
Так буряти чи чуваші?
Чуваки, чувакиЧуваші, чуваші - йє! - всьо чотко! (с)
- Василий Иванович, ты слышал, что твою родню на бабло кинули за военные преступления в Украине? Они старались а их кинули.
Чапаев:
- Не думал, что они в 21 столетии такими долб...ми окажутся и поедуд украинцев убивать.
Фурманов:
- Партия приказала - они исполняют!
Чапаев:
- Петька, придержи комиссара, я его шашкой рубану по башке с его грёбанной партией.