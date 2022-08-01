УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11829 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
11 995 49

Окупанти з Чувашії вимагають грошей за участь у війні: РФ "кинула" їх з виплатами

буряти

Добровольці із Чуваської республіки Росії вимагають виплатити їм обіцяні гроші за участь у війні проти народу України. Влада обіцяла понад 200 тисяч рублів кожному найманцю, але "кинула" загарбників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на публічне звернення сорока бійців батальону "Атал".

Зазначається, що "бунтівники" погрожують переходом у приватні воєнні компанії або Чеченську гвардію. Про відмову від участі у бойових діях не йдеться.

"Просимо вас не осоромити Чуваську республіку цими вашими невиконаними обіцянками", – пишуть солдати Кремля. Водночас вони одностайно наголошують, що мають намір продовжити воювати в Україні, називаючи це "служінням батьківщині".

Буряти стурбовані тим, що інші контрактники з Татарстану і Башкортостану отримали обіцяні кошти.

Дивіться: Розмова рашиста з матір'ю "Украинская армия – это реально самая сильная армия в мире. Х#ярят на раз-два", - перехоплення СБУ. АУДIО

Як інформиують, про формування добровольчого батальйону "Атал" повідомляв наприкінці червня телеканал "Вести Чувашия". До нього набирали до 300 контрактників. 1 серпня в уряді республіки повідомили, що до батальйону записалося ще близько 140 добровольців.

Автор: 

армія рф (17551) виплати (1052) Чувашія (7)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+28
ЗСУ заплатить кожному
показати весь коментар
01.08.2022 18:14
+16
Трохи почекайте і ЗСУ з усіма вами розрахуються.
показати весь коментар
01.08.2022 18:15
+15
К сожалению вы неправы. И оружие у них будет, и применять его они будут исправно, и зверствовать не хуже, чем их предшественники.
Психологи уже разобрались с феноменом необычайной жестокости азиатских меньшинств в нынешней войне. И объяснение этому самое простое.
Все эти калмыки-буряты-якуты и проч. вроде бы давно смирились со своим зависимым положением от россии. 300-400 лет вполне для этого достаточно.
Но в душе у них все еще клокочет ненависть к русским колонизаторам. И поскольку русских и украинцев они не различают, для них все на одно лицо, один народ, свою злобу и ненависть они вымещают на украинском населении
показати весь коментар
01.08.2022 18:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А зачем смертникам гроши?
показати весь коментар
01.08.2022 18:12 Відповісти
Жигулі захотіли
показати весь коментар
01.08.2022 18:54 Відповісти
Чувак (чуваш) на фото справа явно что-то подозревает.
показати весь коментар
01.08.2022 18:12 Відповісти
Обсмоктує каламбур. - деревяшкам дуже треба деревяних
показати весь коментар
01.08.2022 21:10 Відповісти
а які ж вони дріб"язкові до того ж, тьфу! мразота.
показати весь коментар
01.08.2022 18:12 Відповісти
ЗСУ заплатить кожному
показати весь коментар
01.08.2022 18:14 Відповісти
Нехай радіють шо ще живі.
показати весь коментар
01.08.2022 18:15 Відповісти
Требуют??? Чуваши там совсем е..... Как можно требовать на россии? Это у царя требуют получается?
Знайте свое место, здесь вам не Украина. Развели тут волницу. Майдана захотели? В нищете западной жить? Россиянин требовать ничего не может. Он нем! Нем! Как скажет царь так и будет!
показати весь коментар
01.08.2022 18:15 Відповісти
Трохи почекайте і ЗСУ з усіма вами розрахуються.
показати весь коментар
01.08.2022 18:15 Відповісти
обявились чуваки ! А шо, московські чуваки не помагають? Вони в Україні теж ФСБ кинули і так швидко здриснули, що навіть пяток ніхто не побачив. Нехай солдатики їх в Мос кві пошукають і "спросят"
показати весь коментар
01.08.2022 18:15 Відповісти
В оккупационной армии возник конфликт.

Российские солдаты на временно оккупированной Херсонщине паникуют в ожидании наступления ВСУ. От отчаяния буряты и россияне стреляют друг в друга.

Командир взвода бригады Богуна Андрей в эфире радио https://www.youtube.com/watch?v=AY9xddTkrVU "НВ" рассказал, что причиной этому россияне бросают представителей нацменьшинств и с так называемых республик на наиболее горячие направления.

По его словам, в Херсонской области из-за этого проходят постоянные перестрелки между россиянами и бурятами. Он подчеркнул, что у подразделений из Бурятии свои командиры, которые российским не подчиняются. И даже если в рядах оккупантов проходит расселение, то россияне не пускают к себе бурят, а те наоборот.

"Стреляются между собой, ссорятся... Это нормальное явление, мы уже к нему привыкли. Чем больше будут они ссориться, тем лучше для нас. И интересно, что они своих убитых даже не забирают", - подчеркнул командир взвода бригады Богуна.
показати весь коментар
01.08.2022 18:28 Відповісти
Вони ще не знають хто такий дід путін вірили путіну а він їх нагло кинув . Так і треба оккупантам. Тепер нехай йдуть війною на кремль.
показати весь коментар
01.08.2022 18:17 Відповісти
Батальон "Анал" прохає грошенят
показати весь коментар
01.08.2022 18:17 Відповісти
Тут другое сообщение промелькнуло - в российских регионах создаются территориальные воинские бригады для отправки на войну.
На Алтае, в Марий Эл, в Кировской обл.
Если кто не понял, то это слом всей путинской вертикали власти, которую он выстраивал 20 лет. И при этой вертикали даже поселковые полицейские через МВД подчинялись напрямую Москве, а не местным властям.
Все было в одних руках
А тут - "Территориальная воинская бригада Алтайского края".
Это он их сейчас отправляет в Украину.
А когда они вернутся, озлобленные и с оружием в руках...?
Ага... "Мы еще по настоящему не начинали"
показати весь коментар
01.08.2022 18:19 Відповісти
А им оружие выдавать не будут. Или будут давать одному винтовку, а второму патроны - в лучших кацапских традициях.
показати весь коментар
01.08.2022 18:22 Відповісти
К сожалению вы неправы. И оружие у них будет, и применять его они будут исправно, и зверствовать не хуже, чем их предшественники.
Психологи уже разобрались с феноменом необычайной жестокости азиатских меньшинств в нынешней войне. И объяснение этому самое простое.
Все эти калмыки-буряты-якуты и проч. вроде бы давно смирились со своим зависимым положением от россии. 300-400 лет вполне для этого достаточно.
Но в душе у них все еще клокочет ненависть к русским колонизаторам. И поскольку русских и украинцев они не различают, для них все на одно лицо, один народ, свою злобу и ненависть они вымещают на украинском населении
показати весь коментар
01.08.2022 18:32 Відповісти
Вы правы на 100 процентов ,но об этом никто не говорит
показати весь коментар
01.08.2022 19:09 Відповісти
Сталін "унюхав", чим "пахнуть" територіальні військові формування, ще в 39-му - коли дивізія, майже повністю сформована з полтавчан, почала втрачать бійців десятками - вони почали масово здаваться фіннам в полон! (адже проти них воював також і добровольчий батальйон "холодноярців" з ОУН) Йому доповіли, що у підрозділах назріває змова - повбивать усіх командирів і всією дивізією перейти на бік фіннів Це зіграло вирішальну роль у звертанні радянсько-фінської війни Більше він масово з подібними формуваннями не експериментував
показати весь коментар
01.08.2022 19:03 Відповісти
В плен нельзя брать.
показати весь коментар
01.08.2022 18:21 Відповісти
Ладу Каліну за просто так не дадуть, нізадвохсот - нізачьот
показати весь коментар
01.08.2022 18:28 Відповісти
Байстрюки!
За вільну Чувашію треба боротись, а не за Пукіна і кацапів дохнуть в Україні!
показати весь коментар
01.08.2022 18:32 Відповісти
До них ще трохи не доходить , але все попереду ...
показати весь коментар
01.08.2022 19:12 Відповісти
Нашим теж невиплачують вже 1,5 - 2 місяці. Зате ЗЕпутати собі зп підняли під час війни. Цікаво, Тищенко, Бужанський та інші щурі яких Зелень привів до влади теж отримують підвищену зарплату,чи може як біженці ще й додаткові виплати мають?
показати весь коментар
01.08.2022 18:35 Відповісти
Ти чуваш? Ти нє наш
показати весь коментар
01.08.2022 18:41 Відповісти
Вы бурят? Как я рад!
показати весь коментар
01.08.2022 18:51 Відповісти
а чуваши не пробовали у бурятов потребовать, они унитазами могут заплатить!
показати весь коментар
01.08.2022 18:59 Відповісти
уроды косоглазые
показати весь коментар
01.08.2022 19:01 Відповісти
Взагалі-то вони не косоокі, а схожі на башкирів або татар і в цілому мають європейські риси.
показати весь коментар
01.08.2022 19:08 Відповісти
Как челобитную царю подаешь... холоп
показати весь коментар
01.08.2022 19:02 Відповісти
Эти лохозавры на полном серьезе думали, что паРаша будет им 200к в месяц платить за войну... Биомусор.
показати весь коментар
01.08.2022 19:08 Відповісти
х@йло чекає щоб поменше чурок повернулося з війни,
економія однако
показати весь коментар
01.08.2022 19:10 Відповісти
Шо истинных русских как лохов кинули?
показати весь коментар
01.08.2022 19:11 Відповісти
1222 рік. Й%%%ні монголи готуються спалити вогнем і мечем Київську русь.

2022 рік. Ті самі бридкі мармизи їдуть вбивати українців на їхній, українській, рідній землі.

Яке прокляття над тими монголоїдними ордами висить?
показати весь коментар
01.08.2022 19:25 Відповісти
По чорному пакету вам дадуть, а не гроші.
показати весь коментар
01.08.2022 19:35 Відповісти
Грустно:служа в 70х(Киров),лучший друг был чуваш-может его внучёк пришел теперь к нам....
показати весь коментар
01.08.2022 19:50 Відповісти
Юра, так вы ему посылку отправьте. Внучка в пакете. Пусть порадуется гостинцу. А внука то он дебилом воспитал. Как и сына или дочку, кто там у него, этого родственника Чапаева?
показати весь коментар
01.08.2022 21:25 Відповісти
Чу-ва-чі
показати весь коментар
01.08.2022 20:11 Відповісти
А чому бурятистурбовані, якщо мова про чувашів?
показати весь коментар
01.08.2022 20:25 Відповісти
Буряти стурбовані тим, що інші контрактники з Татарстану і Башкортостану отримали обіцяні кошти Джерело:

Так буряти чи чуваші?
показати весь коментар
01.08.2022 20:38 Відповісти
Какая разница? Мясо
показати весь коментар
14.09.2022 11:18 Відповісти
Чуваки, чуваки Чуваші, чуваші - йє! - всьо чотко! (с)
показати весь коментар
01.08.2022 21:06 Відповісти
Тупорылые манкурты хотят побыстрее здохнуть за парашу.
показати весь коментар
01.08.2022 21:12 Відповісти
Петька:
- Василий Иванович, ты слышал, что твою родню на бабло кинули за военные преступления в Украине? Они старались а их кинули.
Чапаев:
- Не думал, что они в 21 столетии такими долб...ми окажутся и поедуд украинцев убивать.
Фурманов:
- Партия приказала - они исполняют!
Чапаев:
- Петька, придержи комиссара, я его шашкой рубану по башке с его грёбанной партией.
показати весь коментар
01.08.2022 21:22 Відповісти
Твари рабсейского рейха воюющие за деньги и мародёрство. Вот и вся идея. Смерть и позор.
показати весь коментар
01.08.2022 21:53 Відповісти
Ускоглазые ********, не нужно клянчить, стреляйте кацапов! Они как и вы тупые, по другому не поймут
показати весь коментар
14.09.2022 11:17 Відповісти
 
 