Окупанти з Чувашії вимагають грошей за участь у війні: РФ "кинула" їх з виплатами

Добровольці із Чуваської республіки Росії вимагають виплатити їм обіцяні гроші за участь у війні проти народу України. Влада обіцяла понад 200 тисяч рублів кожному найманцю, але "кинула" загарбників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на публічне звернення сорока бійців батальону "Атал".

Зазначається, що "бунтівники" погрожують переходом у приватні воєнні компанії або Чеченську гвардію. Про відмову від участі у бойових діях не йдеться.

"Просимо вас не осоромити Чуваську республіку цими вашими невиконаними обіцянками", – пишуть солдати Кремля. Водночас вони одностайно наголошують, що мають намір продовжити воювати в Україні, називаючи це "служінням батьківщині".

Буряти стурбовані тим, що інші контрактники з Татарстану і Башкортостану отримали обіцяні кошти.

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Як інформиують, про формування добровольчого батальйону "Атал" повідомляв наприкінці червня телеканал "Вести Чувашия". До нього набирали до 300 контрактників. 1 серпня в уряді республіки повідомили, що до батальйону записалося ще близько 140 добровольців.