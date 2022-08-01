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Новини Війна
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У Бундестазі закликають використати заморожені російські активи для виплати репарацій Україні

кізеветтер,родеріх

Росія, як країна-агресор, має виплатити репарації Україні і використання з цією метою заморожених російських активів поклало б хороший старт процесу.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Бундестагу від ХДС/ХСС Родеріх Кізеветтер, передає Цензор.НЕТ.

"Оскільки саме Росія країна-агресор і намагається зруйнувати Україну, їй доведеться виплачувати репарації для відновлення України", - заявив бундесдепутат.

"Тому використання заморожених російських активів було б хорошим початком і хорошим застосуванням для мільярдів доларів. Абсолютно точно, Європейський Союз має знайти легальний механізм зробити це", - підсумував Родеріх Кізеветтер.

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Раніше із заявами про необхідність використання заморожених російських активів для виплат Україні виступили політики у Сполучених Штатах Америки, ЄС, а також у Швейцарії.

Американський сенатор Шелдон Уайтхаус вніс до Конгресу США відповідний законопроект, яким пропонує конфіскувати російські активи в осіб, які перебувають під санкціями та використовувати їх для відновлення України, гуманітарної допомоги та допомоги у сфері безпеки.

У Сенаті Франції представник партії "Зелених" Мелані Фогель заявила, що Російська Федерація має заплатити за відновлення України та виплатити репарації, а використання заморожених російських активів є найсправедливішим та законним рішенням.

У парламенті Швейцарії, член комітету із закордонних справ Ніколас Вальдер, коментуючи юридичний бік питання передачі Україні заарештованих активів РФ заявив, що заарештовані російські кошти в банках Швейцарії, а також в інших країнах Заходу були заарештовані у злочинців, які перебувають під санкціями і мають бути використано Україною.

Також у Європейському парламенті депутат від Німеччини Міхаель Галлер заявив, що заарештовані в Євросоюзі російські державні активи мають бути передані Україні для виплати компенсацій та фінансування реконструкції. За його словами, активи російських олігархів незаконного походження також можуть бути передані Україні, оскільки по суті також є державними активами РФ.

В свою чергу інший депутат Європарламенту, представник Литви, Пятрас Ауштрявічюс запропонував, що заморожені в Євросоюзі російські активи, які можуть бути використані Україною, мають бути безпосередньо передані Україні, інші мають бути продані на аукціонах, а кошти передані до українського бюджету.

Автор: 

Німеччина (7397) росія (65415) Бундестаг (196) арешт майна (352) репарації (63)


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Топ коментарі
+3
Будь які репарації мають виплачуватись десятиліттями лише після повної деокупації та підрахунку всіх втрат України. Конфіскація заморожених на рахунках коштів ********** на користь України зараз має йти на оплату зброї для деокупації і утримання біженців.
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01.08.2022 18:25
+2
Рішення про надання ракет на 300 км. вже прийнято в зв'язку з актом геноциду в Оленівці.
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01.08.2022 18:27
+2
Виплатить мені за втрачене майно напряму, бо зелена наволоч все, як завжди, розкраде.
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01.08.2022 19:22
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похоже пару вменяемых таки осталось...
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01.08.2022 18:17 Відповісти
Китай має біля 350 боєголовок, Росія - 5977. В Росії теж багато засобів доставки. Які ще пояснення треба?
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01.08.2022 18:27 Відповісти
Шось ты слишком активно зраду разгоняешь на всех ветках. Пригальмуй.
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01.08.2022 19:24 Відповісти
Рішення про надання ракет на 300 км. вже прийнято в зв'язку з актом геноциду в Оленівці.
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01.08.2022 18:27 Відповісти
Оголосять коли вже будуть у нас, як завжди
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01.08.2022 18:42 Відповісти
Як мінімум для підтримки економіки вже зараз потрібно потроху брати
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01.08.2022 18:23 Відповісти
Будь які репарації мають виплачуватись десятиліттями лише після повної деокупації та підрахунку всіх втрат України. Конфіскація заморожених на рахунках коштів ********** на користь України зараз має йти на оплату зброї для деокупації і утримання біженців.
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01.08.2022 18:25 Відповісти
Я не збираюсь чекати десятиліття.
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01.08.2022 19:25 Відповісти
к шольца рука не підніметься погодити такий закон проти улюблених кацапів
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01.08.2022 19:08 Відповісти
Виплатить мені за втрачене майно напряму, бо зелена наволоч все, як завжди, розкраде.
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01.08.2022 19:22 Відповісти
Ці гроші до держави не дійдуть. Все буде у кишенях влади.
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01.08.2022 20:25 Відповісти
А навіщо нам гроші давати - нехай за них краще озброєння та засоби захисту виготовляють по саме далі нікуди і прямо до ЗСУ передають ! І бюргерам зайнятість , і армії нашій допомога ! Так само і з відновленням країни - якщо самі будуть робити , то наші злодії нічого не поцуплять !
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01.08.2022 21:46 Відповісти
Хер Шольц опять скажет, что он передаст.
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01.08.2022 21:17 Відповісти
 
 