За два тижні, можливо, стане відомо, чи зможуть відкрити порти в Миколаєві, - Кім

Можливо, через 2 тижні буде зрозуміло, чи зможуть відкритися порти в Миколаєві.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні розмовляв з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим. Можливо, за два тижні буде розуміння чи можуть бути відкриті миколаївські порти. В цій ситуації я точно розумію, що ми йдемо до нашої Перемоги!" - зазначив очільник обладміністрації.

Нагадаємо, перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту 1 серпня.

22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.

Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, підписана у Стамбулі угода, за якою здійснюватиметься вивезення зерна та іншого продовольства з портів України, передбачає створення у Стамбулі Спільного координаційного центру за участю представників України, Туреччини, ООН та Росії, який займатиметься загальним наглядом і координацією реалізації домовленостей; реєстрацією суден, що прямують у розблоковані українські порти; затвердженням графіків транзиту та заходу суден у порти.

26 липня всі сторони підтвердили свої зобов'язання за зерновою угодою після ракетного удару Росії по порту в Одесі.

Читайте: Цього тижня відправлятимемо судна з портів "Одеса" і "Чорноморськ". Порт "Південний" також скоро буде готовий, - Кубраков