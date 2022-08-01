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За два тижні, можливо, стане відомо, чи зможуть відкрити порти в Миколаєві, - Кім

порт,миколаїв

Можливо, через 2 тижні буде зрозуміло, чи зможуть відкритися порти в Миколаєві.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні розмовляв з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим. Можливо, за два тижні буде розуміння чи можуть бути відкриті миколаївські порти. В цій ситуації я точно розумію, що ми йдемо до нашої Перемоги!" - зазначив очільник обладміністрації.

Нагадаємо, перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту 1 серпня.

22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.

Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, підписана у Стамбулі угода, за якою здійснюватиметься вивезення зерна та іншого продовольства з портів України, передбачає створення у Стамбулі Спільного координаційного центру за участю представників України, Туреччини, ООН та Росії, який займатиметься загальним наглядом і координацією реалізації домовленостей; реєстрацією суден, що прямують у розблоковані українські порти; затвердженням графіків транзиту та заходу суден у порти.

26 липня всі сторони підтвердили свої зобов'язання за зерновою угодою після ракетного удару Росії по порту в Одесі.

Читайте: Цього тижня відправлятимемо судна з портів "Одеса" і "Чорноморськ". Порт "Південний" також скоро буде готовий, - Кубраков

Автор: 

Миколаїв (1810) порт (2050) Кім Віталій (471)


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Топ коментарі
+5
портал в пэкло кацапам вне очереди спочатку...
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01.08.2022 18:22
+5
С добрым утром. А где наступление? Продали? Или каким образом можно будет освободить Херсон и одновременно возить зерно из Николаева? Да там ад будет.
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01.08.2022 19:20
+4
просто ким зеленая шестерка.
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01.08.2022 19:10
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01.08.2022 18:21 Відповісти
портал в пэкло кацапам вне очереди спочатку...
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01.08.2022 18:22 Відповісти
Раніше повідомляли, що на Запорізькому і Криворізькому напрямках вириті "сотні кілометрів окопів". А на Миколаївському?
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01.08.2022 18:23 Відповісти
Какое это имеет значение.? Хоть весь экватор. Для С-300 окопы не преграда
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01.08.2022 18:27 Відповісти
За два тижні ***** рознесе їх вщент.
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01.08.2022 18:24 Відповісти
За три доби...
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01.08.2022 18:29 Відповісти
То шо контрнаступ фсьо будем торгувати?
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01.08.2022 18:26 Відповісти
Контрнаступ видохся так і не розпочавшись. Піар акція закінчилась. Тепер замість воювати будемо торгувати. а те що Миколаїву пісець, то таке.
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01.08.2022 18:58 Відповісти
За два тижні десятки тисяч окопаних орків не перемолоти навіть якщо почати масштабний наступ прямо сьогодні.
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01.08.2022 18:33 Відповісти
***** в Черном море карнавал устроил а мы порты открываем...вероятно существет последовательность в действии #башим ***** и гоним до Кубани - наводим порядок потом занимаемся портами...
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01.08.2022 18:54 Відповісти
просто ким зеленая шестерка.
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01.08.2022 19:10 Відповісти
Печально от таких заявлений
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01.08.2022 19:11 Відповісти
С добрым утром. А где наступление? Продали? Или каким образом можно будет освободить Херсон и одновременно возить зерно из Николаева? Да там ад будет.
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01.08.2022 19:20 Відповісти
ідіот!
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01.08.2022 20:28 Відповісти
Вимальовується вся картина «продовольча криза» від ООН , референдум , і пока південь від жОПи
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01.08.2022 21:29 Відповісти
Мы, оказываемся, теперь торгуем, чтобы, борони боже, Африка не сдулась.
Тоесть, война войной, а деньги, якобы в казну, по расписанию. Но шо це за копiйки?
Зато раша получила послабление санкций и свободно торговать нашим ворованным зерном,
а потом вложить эти деньги в оружие для нашего убийства! Виват, Арахамии и Ермаки!
Для нашей власти ТОРГОВЛЯ и ДЕНЬГИ это самое главное. Забота о военнопленных перекинута
на ООН и Красный крест, где всё пропахло вонючими русскими деньгами, которые мы же и помогли им зарабатывать! Где наступление, о котором пиарился Зе фельдмаршал, я всё ждала
продолжительные аплодисменты и слёзы умиления от его фанов. Говорят, есть и такие, которые
атакуют киевские рестораны и балдеют от наших успехов! Щёки из за спины выглядывают, не на
военных же харчях! Сколько ещё надо народной ненависти и проклятий, чтобы зелёная погонь
была покарана?!
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01.08.2022 22:29 Відповісти
Вопрос экспорта зерна очень болезненный и впервую очередь это касается жителей сельской местности, большинство людей сдают пай в аренду различным агрохолдингам которые заключают договор аренды от трех лет и более.Урожай 2022 сегодня с людьми расчитываются не деньгами а зерном.Вопрос что с этим зерном делать ?Тут организовалось несколько схем те же агрохолдинги скупают сегодня у людей зерно практически за бесцень а сами на этом зарабатывают прличные деньги.Вот такая она реальность... вроде у нас есть ведомство чья это парафия (Міністерство аграрної політики та продовольства України ) но все на этом и заканчивается. Ответ война с ******.
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01.08.2022 23:07 Відповісти
 
 