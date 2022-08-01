За два тижні, можливо, стане відомо, чи зможуть відкрити порти в Миколаєві, - Кім
Можливо, через 2 тижні буде зрозуміло, чи зможуть відкритися порти в Миколаєві.
Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні розмовляв з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим. Можливо, за два тижні буде розуміння чи можуть бути відкриті миколаївські порти. В цій ситуації я точно розумію, що ми йдемо до нашої Перемоги!" - зазначив очільник обладміністрації.
Нагадаємо, перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту 1 серпня.
22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.
23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.
Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.
Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, підписана у Стамбулі угода, за якою здійснюватиметься вивезення зерна та іншого продовольства з портів України, передбачає створення у Стамбулі Спільного координаційного центру за участю представників України, Туреччини, ООН та Росії, який займатиметься загальним наглядом і координацією реалізації домовленостей; реєстрацією суден, що прямують у розблоковані українські порти; затвердженням графіків транзиту та заходу суден у порти.
26 липня всі сторони підтвердили свої зобов'язання за зерновою угодою після ракетного удару Росії по порту в Одесі.
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Тоесть, война войной, а деньги, якобы в казну, по расписанию. Но шо це за копiйки?
Зато раша получила послабление санкций и свободно торговать нашим ворованным зерном,
а потом вложить эти деньги в оружие для нашего убийства! Виват, Арахамии и Ермаки!
Для нашей власти ТОРГОВЛЯ и ДЕНЬГИ это самое главное. Забота о военнопленных перекинута
на ООН и Красный крест, где всё пропахло вонючими русскими деньгами, которые мы же и помогли им зарабатывать! Где наступление, о котором пиарился Зе фельдмаршал, я всё ждала
продолжительные аплодисменты и слёзы умиления от его фанов. Говорят, есть и такие, которые
атакуют киевские рестораны и балдеют от наших успехов! Щёки из за спины выглядывают, не на
военных же харчях! Сколько ещё надо народной ненависти и проклятий, чтобы зелёная погонь
была покарана?!