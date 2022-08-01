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Новини Війна
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Путін про можливість ядерної війни: Вона ніколи не повинна бути розв'язана, переможців не буде

путін

Президент РФ Путін прокоментував ймовірність розв'язання ядерної війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости, про це російський диктатор заявив у привітанні учасників X конференції з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Виходимо з того, що в ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не повинна бути розв'язана", - сказав президент країни-окупанта.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден закликав РФ продемонструвати готовність до роботи зі США щодо контролю над ядерними озброєннями.

Читайте: Ядерну зброю Путін не використає, а хімічною може вдарити, - Ставрідіс

Автор: 

путін володимир (23889) росія (65415) ядерна зброя (1157) ядерна безпека (565)


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Топ коментарі
+42
Хех! Він теж казав що не нападе на Україну. І шо?
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01.08.2022 18:28
+42
Это он так говорит, потому что у него нет возможности нанести первый обезоруживающий удар. А вот у НАТО такая возможность есть!
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01.08.2022 18:29
+29
Здохни,падло.
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01.08.2022 18:29
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da ladno .... a sho sluchilos ta ?
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01.08.2022 18:28 Відповісти
Вероятно в бункер из Турции приехала Кабаева с путлеровским вылупком и начала выть о ухудшившихся условиях жизни.
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01.08.2022 19:59 Відповісти
Брехливый бешеный пес.
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01.08.2022 23:29 Відповісти
Ух ты. Деда подменили ?
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01.08.2022 18:28 Відповісти
кілька раз на день підміняють
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01.08.2022 18:48 Відповісти
Ага гг)
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01.08.2022 19:17 Відповісти
Хех! Він теж казав що не нападе на Україну. І шо?
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01.08.2022 18:28 Відповісти
Это он так говорит, потому что у него нет возможности нанести первый обезоруживающий удар. А вот у НАТО такая возможность есть!
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01.08.2022 18:29 Відповісти
Даже не стану спорить. Подписываюсь под каждым словом. Маємо те, шо маємо
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01.08.2022 18:35 Відповісти
сцикун - ти, бо пишеш не з окопу.
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01.08.2022 18:39 Відповісти
tak tebe ne v ZSU nadao zapisivatsa - begi v DNR tam mnogo svobodnih mest



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Я читаю: 0

Реєстрація:23.07.2022
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01.08.2022 18:43 Відповісти
nizvezdi tut - ban dajut na 3 dnja tak shto kacap
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01.08.2022 18:55 Відповісти
ну щоб гадити тут підготовки багато не знадобилося.
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01.08.2022 18:52 Відповісти


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:01.08.2022

Завали хлебало, окопница.
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01.08.2022 18:42 Відповісти
якісь країни НАТО бояться і навіть не бояться просто мають якусь залежність від рф, а оскільки в НАТО все вирішуюється консенсусом, то виходить що НАТО боїться.
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01.08.2022 18:50 Відповісти
Вот оченб грамотный разбор, как это может быть.
https://m.youtube.com/watch?v=nNZQE74trtc
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02.08.2022 04:36 Відповісти
Здохни,падло.
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01.08.2022 18:29 Відповісти
я за...хуйло сдохнет на швабре.
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01.08.2022 18:29 Відповісти
либо швабра, либо лом, хотя швабра поскрепней будет
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01.08.2022 21:57 Відповісти
неошкуренный черенок лопаты детишки осуждают..
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02.08.2022 00:13 Відповісти
вонюче ***** разом з вонючими расіянами кожного дня всім погрожуються ядерною зброєю, про шо воно меле? нахєр новини цитуються це *****? всім пох шо вони *******, думаю українцям цікава тілька смерть кацапів, про це і повинні бути новини
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01.08.2022 18:29 Відповісти
То не він, то інший *****, який у бункері. А це не він )))
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01.08.2022 18:31 Відповісти
то що НАТО ....- і далі будете шмарки жувати ....- покажіть кацапам на що ви реально спроможні- дайте нам Зброю.... і все інше - а наші Воїни покажуть усьому світові , що таке недокацапія....
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01.08.2022 18:29 Відповісти
Та нееее! Это ж тебе не Косово угрожать))) рашку они боятся обидеть
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01.08.2022 18:37 Відповісти
кацап, на тебя хватит, не переживай.
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01.08.2022 18:40 Відповісти
Ты излишне параноик, видать, если таким громким словом людей обзываешь без повода.
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01.08.2022 18:42 Відповісти


"НАТО ....- і далі будете шмарки жувати"

Та невже НАТО шмарклі жують?
А на скільки млрд. $ саме країни НАТО надали нам зброї, фінансової допомоги та іншої не чуло?

В дзеркало подивись, шмарклі жують чоловіки, які виїхали з України в скрутний час та й досі сидять за кордоном, як ти у Польщі.

Свої недолугі закиди звертай до зебілів, які за словами Данілова знали про неминучість війни з жовтня 2021, але похеревши всі напрацювання по розвитку та переозброєнню ВСУ ще в 2019, так практично нічього за 4+ місяці не виправили і не зробили.
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01.08.2022 18:41 Відповісти
В рай вже не хоче???А вже пізно,прийдеться йти.Тільки не в рай,а в пекло,в вічний вогонь
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01.08.2022 18:29 Відповісти
нарешті дізнався що навіть з усіма своїми грошіма, тоннами золота і діамантів, до Раю він не потрапить.
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01.08.2022 18:55 Відповісти
Значит таки будет. Потому что ***** всегда врет
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01.08.2022 18:30 Відповісти
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01.08.2022 18:31 Відповісти
Такую картину - да на стену, в золотую рамку! И пусть она станет пророческой.
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01.08.2022 19:52 Відповісти
Слух есть что британцы флот решили подарить нам. Незнаю насколько правда, может просто треп.
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01.08.2022 18:33 Відповісти
Это те самые тральщики которые могут топить подлодки с помощью дронов которые на них находятся и сканировать морские глубины на предмет "посторонних предметов"
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01.08.2022 18:42 Відповісти
непогані були б тральщики
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01.08.2022 18:52 Відповісти
звинувачувати британців що вони бояться злити путіна? Так, два тральщіка, а пану скільки треба?
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01.08.2022 18:56 Відповісти
макрон опять хочет говорить с ******..
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01.08.2022 18:32 Відповісти
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01.08.2022 18:32 Відповісти
ну шош, хло, бліцкригу не проканало, і завершити "спєцопєрацию" до ювілею 7 жовтня теж не вийде
лишається шантажувати заручниками і вимагати переговорів, роз'ятрюючи походу старі конфлікти в навколосовковій "зоні напруженості"
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01.08.2022 18:36 Відповісти
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01.08.2022 18:38 Відповісти
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01.08.2022 18:45 Відповісти
🤣🤣
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01.08.2022 19:06 Відповісти
Тюю,а як же "аналоговнет"?
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01.08.2022 19:14 Відповісти
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01.08.2022 19:17 Відповісти
...и бабам нарожать, как в Китае.
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01.08.2022 19:29 Відповісти
Тогда им придётся убыть всех своих младенцев женского рода.
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01.08.2022 22:08 Відповісти
значить буде ..пуйло понтовик і брехло
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01.08.2022 18:39 Відповісти
Усрался ,**** Мордовская?) И кнопку не успеешь нажать))).
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01.08.2022 18:39 Відповісти
Наверное в китайском инете почитал про противобункерные ядерные.
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01.08.2022 18:42 Відповісти
Дуже цікава стаття в тему https://theins.ru/obshestvo/252673
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01.08.2022 18:42 Відповісти
Плани на території у недомірка і Ко змінились? А як волали про ядерний пил.
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01.08.2022 18:42 Відповісти
Эта падла в своей жизни уже делало ВСЁ, кроме ядерки, считаю оно спит и видит, как отдаст приказ на использование
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01.08.2022 18:43 Відповісти
Треба розуміти що дід Путін зрозумів якщо він завдасть ядерного удару то не тільки Україна постраждає а й Європа й частина Росії . А від того що постраждають країни НАТО то вони це терпіти не будуть і нанесуть йому удар у відповідь.
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01.08.2022 18:46 Відповісти
Грамотій ти наш. Дід путін - синонім "*****" .І з малої букви.
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01.08.2022 19:08 Відповісти
Україна - перша й нажаль єдина держава у Світі, яка заради миру відмовилась від власної ядерної зброї, третьої за своєю потужністю. Відповідно, цілі війни з рашистською пітьмою вбачається її всеосяжне ядерне роззброєння, включаючи знищення як ядерних зарядів й засобів їх доставки, так і ядерних виробничих об'єктів і наукових установ. Те саме стосується хімічної і бактеріологічної зброї.
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01.08.2022 18:47 Відповісти
Дід путін зрозумів якщо завдаить ядерного ударо то постраждають країни НАТО також а вони це терпіти не будуть і завдадуть удару у відповідь.
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01.08.2022 18:48 Відповісти
А ті їхні яд.ракети кудись полетять, чи взірвуться на місці? Оце можливо їх і мучить.
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01.08.2022 18:50 Відповісти
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01.08.2022 18:52 Відповісти
тут два варианта или врет как всегда или клизму финскую на 20 литров поставили - слышал хорошо даже мозг прочищает
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01.08.2022 18:54 Відповісти
брехливий ,скажений, рашистський пес.
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01.08.2022 18:54 Відповісти
Да ты что? А чьи это пропагандоны с пеной у рта постоянно верещат "в ядерный пепел"? Может, сначала рты своим говноедам заткнешь, если понял, что твое ЯО на уровне твоей "второй армии мира"?
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01.08.2022 18:55 Відповісти
сатанист *****, ты хуже ядерной войны.
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01.08.2022 18:55 Відповісти
Значить незабаром застосує ЯЗ.
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01.08.2022 18:59 Відповісти
Стратив сотню полонених - треба прикинутися адекватим, дебіли повірять.
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01.08.2022 18:59 Відповісти
Вован опять намекает на ядерную войну. Но никто уже не ведеся...)
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01.08.2022 19:03 Відповісти
Екіпаж патрульного катеру проекту 03160 «Раптор» зараз виглядає так.

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01.08.2022 19:13 Відповісти
Кап2 (підполковник по сухопутному) командув катером с трьома матросами???? Однако! Ця позиція максимум для капітан-лейтенанту...
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01.08.2022 20:33 Відповісти
Як карасі три доби на нозі)
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01.08.2022 21:09 Відповісти
Этого урода-маразматика слушать категорически противопоказано, вредно для здоровья...
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01.08.2022 19:14 Відповісти
Теж саме Путін казав про український Крим, і чому війна з Україною неможлива ..

Якщо українці це не нація тупорилих ******* та терпил, то обов'язково повинне відбутися повернення до ЯДЕРНОГО СТАТУСУ, щоб Київ отримав ЯДЕРНИЙ ПАРИТЕТ з Москвою.
І пофіг, що США та Європа скаже, які санкції введе проти України...Не їхні міста під ПРЯМИМ ЯДЕРНИМ ШАНТАЖЕМ Кремля.....
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01.08.2022 19:21 Відповісти
Переможці будуть. І він розуміє, що це буде не росія.
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01.08.2022 19:25 Відповісти
На коробці передач це називається режим 'R"
***** обісралось, при чому всюди
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01.08.2022 19:25 Відповісти
Знайди в інеті два відоси...де Путін каже, чому Крим - це назавжди українська територія, і чому війна з Україною неможлива...

Якщо москалі таке зробили з Маріуполем, чому ти вважаєш, що по твоєму Києву чи Львову не вїпуть одного дня ядерною боєголовкою?
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01.08.2022 19:34 Відповісти
Одеса теж красівьій горот.
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01.08.2022 21:11 Відповісти
На Україну теж обіцяв не нападати.
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01.08.2022 19:27 Відповісти
Після таких заяв він може застосувати такічне.
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01.08.2022 19:34 Відповісти
Хто повірив пуйлу той великий дурак. Атакує, як тільки бюуде можливість.
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01.08.2022 19:38 Відповісти
Ніякі усні/письмові ДОМОВЛЕНОСТІ ВАШИНГТОНУ ТА МОСКВИ, щодо невикористання ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ ПРОТИ КИЄВА не спрацюють, як неспрацював Будапештський меморандум... Вдарить москаль по Україні своїм ЯЗ...американці скажуть - "ОЙ МИ ПОМИЛИЛИСЯ, СОРРІ" і все на тому закінчиться...

Єдиний спосіб Україні убезпечитися від(тепер вже постійних) ядерних загроз росіян - ЦЕ САМИМ ОБЗАВЕСТИСЯ ЯДЕРНОЮ ЗБРОЄЮ І ТАКИМ ЧИНОМ ВСТАНОВИТИ ЯДЕРНИЙ ПАРИТЕТ З МОСКВОЮ....
І плювать на західні санкції, плювати на думку Вашингтона, Брюссель та Берліна.... До дупи вся ця українська економіка, коли на кону - ЖИТТЯ МІЛЬЙОНІВ УКРАЇНЦІВ!!!!!
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01.08.2022 19:49 Відповісти
отже мабудь планує використати ЯЗ
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01.08.2022 20:02 Відповісти
Якщо ця істота таке видає, значить має намір підірвати стару радянську бомбу. Терористам ніколи не вірять.
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01.08.2022 20:19 Відповісти
*********** вали **** уже в ящик в мовзолее к володьке-рыжему,задрал уже всех .......................................
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01.08.2022 20:21 Відповісти
Ссышь, карлик?
Это правильно, это хорошо!

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01.08.2022 20:21 Відповісти
Явно тикать собрался.
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01.08.2022 20:25 Відповісти
Та ты шо, от это у пропагандонов будет разворот и переобувка на лету
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01.08.2022 21:18 Відповісти
******* урод!!! Значить пора готуватися до ядерної війни!
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01.08.2022 22:30 Відповісти
в общем, доигрались с умиротворениями. где-то были цитаты Хйла про никогда не нападем на Крым (прям после Грузии), потом про ихтамнетов, куча "России это не выгодно - значит это не мы" с отравлениями и заказными убийствами и т.п. следуя логике кому-то следует или пристрелить дедушку или случайной ракетой попасть или еще что-то, а то потом будет поздно. хотя, конечно, уже поздно - все надо было делать при оккупации Крыма. история никого ничему не учит, который раз.
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01.08.2022 23:33 Відповісти
це він так відповаідає на чисельні запити з місць - ну когда же метнем нашу царь бомбу? Когда ?
У нього дилема, а куди метать. В мінську свої, Україна "вже " його. Нада метать на Воронеж а потім сказати, що то америкоси першими метнули, а їх бронепоїзд таки стоїть на запасному путі.
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02.08.2022 04:54 Відповісти
Цього чорта завжди треба сприймати з точністю до навпаки. Брехливе падло знов якусь "подлянку" замислив, воно на інше нездатно.
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02.08.2022 17:53 Відповісти
 
 