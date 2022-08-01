Путін про можливість ядерної війни: Вона ніколи не повинна бути розв'язана, переможців не буде
Президент РФ Путін прокоментував ймовірність розв'язання ядерної війни.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости, про це російський диктатор заявив у привітанні учасників X конференції з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
"Виходимо з того, що в ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не повинна бути розв'язана", - сказав президент країни-окупанта.
Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден закликав РФ продемонструвати готовність до роботи зі США щодо контролю над ядерними озброєннями.
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Завали хлебало, окопница.
https://m.youtube.com/watch?v=nNZQE74trtc
"НАТО ....- і далі будете шмарки жувати"
Та невже НАТО шмарклі жують?
А на скільки млрд. $ саме країни НАТО надали нам зброї, фінансової допомоги та іншої не чуло?
В дзеркало подивись, шмарклі жують чоловіки, які виїхали з України в скрутний час та й досі сидять за кордоном, як ти у Польщі.
Свої недолугі закиди звертай до зебілів, які за словами Данілова знали про неминучість війни з жовтня 2021, але похеревши всі напрацювання по розвитку та переозброєнню ВСУ ще в 2019, так практично нічього за 4+ місяці не виправили і не зробили.
лишається шантажувати заручниками і вимагати переговорів, роз'ятрюючи походу старі конфлікти в навколосовковій "зоні напруженості"
Якщо українці це не нація тупорилих ******* та терпил, то обов'язково повинне відбутися повернення до ЯДЕРНОГО СТАТУСУ, щоб Київ отримав ЯДЕРНИЙ ПАРИТЕТ з Москвою.
І пофіг, що США та Європа скаже, які санкції введе проти України...Не їхні міста під ПРЯМИМ ЯДЕРНИМ ШАНТАЖЕМ Кремля.....
***** обісралось, при чому всюди
Якщо москалі таке зробили з Маріуполем, чому ти вважаєш, що по твоєму Києву чи Львову не вїпуть одного дня ядерною боєголовкою?
Єдиний спосіб Україні убезпечитися від(тепер вже постійних) ядерних загроз росіян - ЦЕ САМИМ ОБЗАВЕСТИСЯ ЯДЕРНОЮ ЗБРОЄЮ І ТАКИМ ЧИНОМ ВСТАНОВИТИ ЯДЕРНИЙ ПАРИТЕТ З МОСКВОЮ....
І плювать на західні санкції, плювати на думку Вашингтона, Брюссель та Берліна.... До дупи вся ця українська економіка, коли на кону - ЖИТТЯ МІЛЬЙОНІВ УКРАЇНЦІВ!!!!!
Это правильно, это хорошо!
У нього дилема, а куди метать. В мінську свої, Україна "вже " його. Нада метать на Воронеж а потім сказати, що то америкоси першими метнули, а їх бронепоїзд таки стоїть на запасному путі.