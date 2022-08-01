Путін про можливість ядерної війни: Вона ніколи не повинна бути розв'язана, переможців не буде

Президент РФ Путін прокоментував ймовірність розв'язання ядерної війни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости, про це російський диктатор заявив у привітанні учасників X конференції з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Виходимо з того, що в ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не повинна бути розв'язана", - сказав президент країни-окупанта.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден закликав РФ продемонструвати готовність до роботи зі США щодо контролю над ядерними озброєннями.

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