УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11751 відвідувач онлайн
Новини
1 395 7

"Укрпошта" більше не працює на непідконтрольних Україні територіях, - гендиректор Смілянський

укрпочта,укрпошта

Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" зупинило роботу своїх відділень на непідконтрольних Україні територіях,

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Більше немає можливості виплачувати тисячі пенсій, приймати і перераховувати платежі за комунальні послуги, а також доставляти продукти. Натомість маємо значну загрозу життю працівників та загрозу пограбування з боку бійців російської армії, підкріпленої бійцями так званих ЛНР/ДНР", - написав він.

Смілянський також зазначив, що вперше з 24 лютого "Укрпошта" працюватиме лише на території, підконтрольній Україні.

За його словами, до 31 липня тривала, зокрема, робота відділень компанії в окупованих районах Запорізької області, а раніше – у Херсоні.

Смілянський також повідомив, що російські військові перешкоджали доставці пенсій українським громадянам. "Все тому, що їм треба зібрати номери паспортів від пенсіонерів для "референдумів" в обмін на пенсії в "дерев’яній валюті" звичним для них шантажем", - зазначив гендиректор "Укрпошти".

Смілянський подякував співробітникам, які, незважаючи на загрозу з боку військ РФ, продовжували виконувати свої обов'язки, й анонсував, що після повернення окупованих територій, "Укрпошта" повернеться туди з новими відділеннями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні "Укрпошта" ввела в обіг нову марку "Доброго вечора, ми з України!"

Автор: 

Укрпошта (1084) Смілянський Ігор (188)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо так ? Лісники на непідконтрольних територіях продовжують висаджувати мільярд бубочкиних дерев а поштарі не хочуть працювати ?
показати весь коментар
01.08.2022 18:33 Відповісти
Скільки мильонів на марках заробив?)
показати весь коментар
01.08.2022 18:33 Відповісти
мож медаль якусь за быстроту мысли?
показати весь коментар
01.08.2022 18:35 Відповісти
Новина для тих хто в танку.
показати весь коментар
01.08.2022 18:42 Відповісти
5 місяців війни, а пошта возила туди пенсії та інші соцвиплати?
показати весь коментар
01.08.2022 18:45 Відповісти
Ну да, а по вашему как только людей и стариков которые не могут выехать, захватили, то мы должны забыть их? Пускай с голода умирают сразу?
показати весь коментар
01.08.2022 20:07 Відповісти
Дуже шкода, служба досить непогана, в мене навіть на Віоліті чимало покупців її обирало. Але що поробиш, такі часи
показати весь коментар
04.08.2022 21:51 Відповісти
 
 