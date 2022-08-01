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Новини
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У Латвії порушили кілька справ за крадіжку українських прапорів та пошкодження автомобілів: проводиться оцінювання наявності ознак злочину на ґрунті ненависті

латвія

У східному латвійському регіоні, Латгалії, поліція затримала кількох осіб за крадіжку українських прапорів та пошкодження автомобілів.

Про це повідомляє Латгальське регіональне управління Державної поліції.

Так, 12 липня Даугавпільська дільниця порушила кримінальне провадження (за умисне знищення або пошкодження чужого майна) після того, як п'яний чоловік 1961 року народження з георгіївською стрічкою, прикріпленою до одягу, розбив шибку автомобіля, а також заподіяв іншу шкоду. Причиною своїх дій він вказав український прапор, розміщений у машині. Чоловік також вихваляв політичний режим РФ.

Додатково було порушено дві справи про адміністративне правопорушення — за перебування у стані алкогольного сп'яніння у громадському місці та за носіння символіки, яка прославляє СРСР.

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Подібний випадок стався у Резекне 23 липня, коли до поліції надійшла інформація про те, що громадянин України виявив, що його автомобіль пошкоджено. Після прибуття на місце події було виявлено кількох людей, які били ногами по автомобілю, внаслідок чого кузов був пошкоджений. На місці затримано молодика 2001 року народження, якому загрожує кримінальна відповідальність за статтею Кримінального кодексу за умисне знищення або пошкодження чужого майна.

Також порушено кілька кримінальних проваджень за фактом крадіжки українських прапорів. У тому числі затримано одну людину — чоловіка 1996 року народження, який 18 липня викрав прапор, виставлений на підтримку України на будівлі в Даугавпілсі.

Крім того, розпочато ряд відомчих перевірок або процесів про адміністративні правопорушення за розміщення проросійської військової символіки у навколишньому середовищі або на об'єктах інфраструктури.

Кожна згадана подія ретельно оцінюється на предмет наявності ознак злочину на ґрунті ненависті, наголошують у поліції.

Автор: 

біженці (1876) Латвія (1353) росія (65415)


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Топ коментарі
+15
Кацап і там кацап.
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01.08.2022 18:34
+12
Трёхкратное возмещение ущерба, чтобы 2/3 пошли на ВСУ + депортация в кацапию. А в тюрьму не надо.
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01.08.2022 18:35
+10
Депортуйте
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01.08.2022 18:39
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Кацап і там кацап.
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01.08.2022 18:34 Відповісти
Трёхкратное возмещение ущерба, чтобы 2/3 пошли на ВСУ + депортация в кацапию. А в тюрьму не надо.
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01.08.2022 18:35 Відповісти
mi hoteli ih vseh deportuvati v 1991 , ale zapad slilsa.....teper eto nemozhlivo po zakonam. uvi.
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01.08.2022 19:13 Відповісти
Ага. Нам несколько лет пришлось оправдывается перед Брюсселем, что у нас права русскоязычных не ущемляет. Причём мы им все эти годы от конца 1990х говорили, что на Россию полагаться - себе нагадить.
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01.08.2022 20:43 Відповісти
Ну, я думаю вы сможете решить этот вопрос так. Важно, чтобы наказание было непропорциональным нарушению, кацапы это любят, и только так понимают.
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02.08.2022 09:46 Відповісти
Депортуйте
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01.08.2022 18:39 Відповісти
вернут кацапов на пальмы раньше всу...
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01.08.2022 18:42 Відповісти
Даугавпільська дільниця...

Ukrainci , kto edet v LV - staraites neostavatsa v Latgale - eto vatny region - osobenno v blizi granici BY i RU.
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01.08.2022 18:47 Відповісти
Yes
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01.08.2022 21:21 Відповісти
Латгалию к сожалению испортили. Сначала поляки с католичеством, а потом Витебская губерния Российской империи с повальной русификацией. В обоих латышскую речь и письменность травили как могли. В конце ещё совок с уравниловкой на наибольшую серость и жополизу. И да - там довольно много русскоязычных жило и во время первой независимости. Но во время совка их прибавилось, причём не из лучшего конца (см. историю Лугандона). Теперь с этим приходится бороться.
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01.08.2022 21:44 Відповісти
Там таких есть очень много - кацапо скот с серпом и молотом в голове который остался в Прибалтике после распада совка
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01.08.2022 19:00 Відповісти
tak. bole vatnye mesta ce Latgale( Daugavpils , Rēzekne , Krāslava) i Riga.

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01.08.2022 19:07 Відповісти
Во время СССР в Латвии находился центр Прибалтийского военного округа. С штабом в Риге, высшими офицерами, гебней и 200-тысячной армией. Многие из ник во время возвращения независимости демобилизовались, чтобы остаться на западе. Кое-кто и с заданием на будущее. Введение института негражданов им здорово помешало взять власть в Латвии по белорусскому сценарию. Но они смердит до сих пор. Ещё исторически Рига была третий по важности город в Российской империи. Что делало её интересной для россиян ещё в совке и там хотели переселится. И потому что тут "уже запад". Многие из тех понаехавших ещё тут и нигде не собирается. По закону выбросить их тоже не возможно. Так и живём.
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01.08.2022 21:54 Відповісти
У Латвії дуже смердить кацапськими лаптями...
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01.08.2022 19:03 Відповісти
Da,osobenno vo vosstoschnoi chasthi. "Starih" milicioneroh tozhe mnogo. I raznih hujepletov/durakov tozhe vezde domēna.
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01.08.2022 21:32 Відповісти
всі б країни так боролись з рашизмом то швидше би перемогли
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01.08.2022 19:06 Відповісти
В Латвии много любителей ,,русского мира,,,они ненавидят и Латвию где родились.Вот такие они, понаехавшие славяне во времена СССР.
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01.08.2022 19:24 Відповісти
Служба государственной безопасности Латвии задержала в Риге политика Руслана Панкратова!))
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01.08.2022 20:03 Відповісти
пророссийского
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01.08.2022 20:04 Відповісти
tam na 48h tolko....
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01.08.2022 20:09 Відповісти
*ля, какой праздник на мой день рождения! К сожалению из-за европейской толерастии этого 3,14дараса (в самом мерзком смысле этого слова) в 90-тые годы в меру нормального человека превратившегося в роSSийского ФАШИСТА и подстилки всех диктаторских режимов ЗА БАБКИ скорее всего отпустят. Он гадил в Латвии, Молдове, Беларуси, изображал "политика Латвии" папаРАШЕ (с партией получивших 300 ТРИСТА голосов на всю Латвию!).

Я бы его отпустил только после разбора ВСЕХ завалов ВРУЧНУЮ больниц и других мирных объектов Украины.

Панктартов, мразь ты конченая! Если ты это читаешь, то я ни секунды сейчас бы не пожалел, если бы вместо распития с тобой "Монастырской избы" в компании студентов и твоей девушки на пляже озера Югла в Риге я тебя не задушил!

Я бы давно ОТСИДЕЛ!
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01.08.2022 20:27 Відповісти
"пьяный мужчина, 1961 года рождения, с георгиевской лентой, прикрепленной к одежде" - харя стандартного депилсского ********!
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01.08.2022 20:18 Відповісти
kas tev ar karogu noticis ?
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01.08.2022 20:23 Відповісти
никто не сказал
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01.08.2022 20:40 Відповісти
Уважаемый НЕ ВАЖНО, извини, что отвечаю на русском, но как ты понимаешь важнее донести информацию на в силу истории временно популярном.

Я и жена за два года пандемии очень устали. Осознание начавшейся Третьей мировой и наличие гнид в своей стране и вшей в других странах (типа Венгрии)...

В силу возраста маленьких детей у нас уже нет, все взрослые. Мы выбрали совместить поправку своего сильно пошатнувшегося здоровья с поддержкой туристического бизнеса Литвы в Друскиникае. Возраст и состояние здоровья мне не позволяют присоединиться к активному участию в защите свободы Украины. Мы очень хорошо понимаем степень риска. Это район претензий "Сувалкского коридора". ПЛЕВАТЬ на паРАШУ и их угрозы!

И да, я совсем не смелый. Смелый тот кто при вездесущих рашистских стукачах сегодня по Друскининкаю на белорусских (!!!) номерах рассекал с флагом Украины. Респект тебе братан! Мне хоть чуть меньше стыдно за мою ИСТОРИЧЕСКУЮ РОДИНУ!

Koroče, čali, viss kārtībā!
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01.08.2022 20:43 Відповісти
Толерантное отношение к вате не приемлемо в цивилизованном обществе.
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01.08.2022 21:17 Відповісти
То латиші хотять вкрасти у рузьке таку славну перемогу над біндеровцями!
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01.08.2022 21:31 Відповісти
 
 