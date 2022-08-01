У Латвії порушили кілька справ за крадіжку українських прапорів та пошкодження автомобілів: проводиться оцінювання наявності ознак злочину на ґрунті ненависті
У східному латвійському регіоні, Латгалії, поліція затримала кількох осіб за крадіжку українських прапорів та пошкодження автомобілів.
Про це повідомляє Латгальське регіональне управління Державної поліції.
Так, 12 липня Даугавпільська дільниця порушила кримінальне провадження (за умисне знищення або пошкодження чужого майна) після того, як п'яний чоловік 1961 року народження з георгіївською стрічкою, прикріпленою до одягу, розбив шибку автомобіля, а також заподіяв іншу шкоду. Причиною своїх дій він вказав український прапор, розміщений у машині. Чоловік також вихваляв політичний режим РФ.
Додатково було порушено дві справи про адміністративне правопорушення — за перебування у стані алкогольного сп'яніння у громадському місці та за носіння символіки, яка прославляє СРСР.
Подібний випадок стався у Резекне 23 липня, коли до поліції надійшла інформація про те, що громадянин України виявив, що його автомобіль пошкоджено. Після прибуття на місце події було виявлено кількох людей, які били ногами по автомобілю, внаслідок чого кузов був пошкоджений. На місці затримано молодика 2001 року народження, якому загрожує кримінальна відповідальність за статтею Кримінального кодексу за умисне знищення або пошкодження чужого майна.
Також порушено кілька кримінальних проваджень за фактом крадіжки українських прапорів. У тому числі затримано одну людину — чоловіка 1996 року народження, який 18 липня викрав прапор, виставлений на підтримку України на будівлі в Даугавпілсі.
Крім того, розпочато ряд відомчих перевірок або процесів про адміністративні правопорушення за розміщення проросійської військової символіки у навколишньому середовищі або на об'єктах інфраструктури.
Кожна згадана подія ретельно оцінюється на предмет наявності ознак злочину на ґрунті ненависті, наголошують у поліції.
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Ukrainci , kto edet v LV - staraites neostavatsa v Latgale - eto vatny region - osobenno v blizi granici BY i RU.
Я бы его отпустил только после разбора ВСЕХ завалов ВРУЧНУЮ больниц и других мирных объектов Украины.
Панктартов, мразь ты конченая! Если ты это читаешь, то я ни секунды сейчас бы не пожалел, если бы вместо распития с тобой "Монастырской избы" в компании студентов и твоей девушки на пляже озера Югла в Риге я тебя не задушил!
Я бы давно ОТСИДЕЛ!
Я и жена за два года пандемии очень устали. Осознание начавшейся Третьей мировой и наличие гнид в своей стране и вшей в других странах (типа Венгрии)...
В силу возраста маленьких детей у нас уже нет, все взрослые. Мы выбрали совместить поправку своего сильно пошатнувшегося здоровья с поддержкой туристического бизнеса Литвы в Друскиникае. Возраст и состояние здоровья мне не позволяют присоединиться к активному участию в защите свободы Украины. Мы очень хорошо понимаем степень риска. Это район претензий "Сувалкского коридора". ПЛЕВАТЬ на паРАШУ и их угрозы!
И да, я совсем не смелый. Смелый тот кто при вездесущих рашистских стукачах сегодня по Друскининкаю на белорусских (!!!) номерах рассекал с флагом Украины. Респект тебе братан! Мне хоть чуть меньше стыдно за мою ИСТОРИЧЕСКУЮ РОДИНУ!
Koroče, čali, viss kārtībā!