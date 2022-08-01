У Латвії порушили кілька справ за крадіжку українських прапорів та пошкодження автомобілів: проводиться оцінювання наявності ознак злочину на ґрунті ненависті

У східному латвійському регіоні, Латгалії, поліція затримала кількох осіб за крадіжку українських прапорів та пошкодження автомобілів.

Про це повідомляє Латгальське регіональне управління Державної поліції.

Так, 12 липня Даугавпільська дільниця порушила кримінальне провадження (за умисне знищення або пошкодження чужого майна) після того, як п'яний чоловік 1961 року народження з георгіївською стрічкою, прикріпленою до одягу, розбив шибку автомобіля, а також заподіяв іншу шкоду. Причиною своїх дій він вказав український прапор, розміщений у машині. Чоловік також вихваляв політичний режим РФ.

Додатково було порушено дві справи про адміністративне правопорушення — за перебування у стані алкогольного сп'яніння у громадському місці та за носіння символіки, яка прославляє СРСР.

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Подібний випадок стався у Резекне 23 липня, коли до поліції надійшла інформація про те, що громадянин України виявив, що його автомобіль пошкоджено. Після прибуття на місце події було виявлено кількох людей, які били ногами по автомобілю, внаслідок чого кузов був пошкоджений. На місці затримано молодика 2001 року народження, якому загрожує кримінальна відповідальність за статтею Кримінального кодексу за умисне знищення або пошкодження чужого майна.

Також порушено кілька кримінальних проваджень за фактом крадіжки українських прапорів. У тому числі затримано одну людину — чоловіка 1996 року народження, який 18 липня викрав прапор, виставлений на підтримку України на будівлі в Даугавпілсі.

Крім того, розпочато ряд відомчих перевірок або процесів про адміністративні правопорушення за розміщення проросійської військової символіки у навколишньому середовищі або на об'єктах інфраструктури.

Кожна згадана подія ретельно оцінюється на предмет наявності ознак злочину на ґрунті ненависті, наголошують у поліції.