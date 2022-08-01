У Києві пасажири повторно не платитимуть за проїзд після відбою повітряної тривоги, - КМДА

Пасажири комунального наземного транспорту не сплачуватимуть за проїзд повторно після відбою повітряної тривоги. Також пасажирів закликають користуватися укриттями та не залишатися на зупинках під час повітряної тривоги.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ.

"Відсьогодні наземний громадський транспорт зупинятиме рух у разі повітряної тривоги. Закликаю містян із розумінням поставитися до правила безпеки та після зупинки транспорту одразу йти в укриття і не створювати скупчення на зупинках. Після відбою повітряної тривоги пасажири зможуть продовжити рух у тому ж транспортному засобі або скористатися наступним. Повторно сплачувати проїзд у комунальному транспорті після відбою тривоги не потрібно. Контролери будуть попереджені про це та отримають відповідні інструкції", – поінформував Микола Поворозник.

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Він також роз’яснив, що трамваї після отримання сигналу про повітряну тривогу довозитимуть пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси – до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини – "кишені". Після відбою тривоги водій чекатиме пасажирів протягом 10 хвилин. Пасажири, які за цей час не встигнуть повернутися до транспортного засобу, зможуть скористатися наступним. Сплачувати за проїзд повторно не треба в обох випадках.

"Місто закликає приватних перевізників дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги і також зараховувати пасажирам попередньо сплачений проїзд після відновлення руху", – додав Микола Поворозник.