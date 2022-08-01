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У Києві пасажири повторно не платитимуть за проїзд після відбою повітряної тривоги, - КМДА

трамвай

Пасажири комунального наземного транспорту не сплачуватимуть за проїзд повторно після відбою повітряної тривоги. Також пасажирів закликають користуватися укриттями та не залишатися на зупинках під час повітряної тривоги.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ.

"Відсьогодні наземний громадський транспорт зупинятиме рух у разі повітряної тривоги. Закликаю містян із розумінням поставитися до правила безпеки та після зупинки транспорту одразу йти в укриття і не створювати скупчення на зупинках. Після відбою повітряної тривоги пасажири зможуть продовжити рух у тому ж транспортному засобі або скористатися наступним. Повторно сплачувати проїзд у комунальному транспорті після відбою тривоги не потрібно. Контролери будуть попереджені про це та отримають відповідні інструкції", – поінформував Микола Поворозник.

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Він також роз’яснив, що трамваї після отримання сигналу про повітряну тривогу довозитимуть пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси – до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини – "кишені". Після відбою тривоги водій чекатиме пасажирів протягом 10 хвилин. Пасажири, які за цей час не встигнуть повернутися до транспортного засобу, зможуть скористатися наступним. Сплачувати за проїзд повторно не треба в обох випадках.

"Місто закликає приватних перевізників дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги і також зараховувати пасажирам попередньо сплачений проїзд після відновлення руху", – додав Микола Поворозник.

Автор: 

КМДА (2372) Київ (19541) проїзд (279) транспорт (1397) Поворозник Микола (130)


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Топ коментарі
+12
"76% вважають повним маразмом зупинку громадського транспорту на час повітряної тривоги.

Але КМДА думка киян не хвилює. Не турбують їх і економічні втрати, відсутність нормальних укриттів. "
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01.08.2022 18:40
+12
Сидить коля котлєта десь в пансіонаті на кордоні з польщою і думає, як, ну як мені подбати про любих киян? Як покращити їх безпеку? Бінго! - Навіть якщо тривога по 6 годин поспіль, в комфортабильних укриттях збудованих зе командою достатньо місць для кожного! Достатньо лягти на асвальт і розслабитися! А кому неподобається - метрополітен ну точно впорається з перевезенням мільйонів киян які будуть змушені шукати як хочаб додому дістатися!
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01.08.2022 18:44
+10
Классический саботаж (вредительство) под видом "заботы".
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01.08.2022 18:42
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"76% вважають повним маразмом зупинку громадського транспорту на час повітряної тривоги.

Але КМДА думка киян не хвилює. Не турбують їх і економічні втрати, відсутність нормальних укриттів. "
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01.08.2022 18:40 Відповісти
Тогда пусть каждому пассажиру выдают каску и бронежилет.
А то не добегут до укрытия.
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01.08.2022 18:44 Відповісти
Классический саботаж (вредительство) под видом "заботы".
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01.08.2022 18:42 Відповісти
Сидить коля котлєта десь в пансіонаті на кордоні з польщою і думає, як, ну як мені подбати про любих киян? Як покращити їх безпеку? Бінго! - Навіть якщо тривога по 6 годин поспіль, в комфортабильних укриттях збудованих зе командою достатньо місць для кожного! Достатньо лягти на асвальт і розслабитися! А кому неподобається - метрополітен ну точно впорається з перевезенням мільйонів киян які будуть змушені шукати як хочаб додому дістатися!
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01.08.2022 18:44 Відповісти
можно бумажный пакет на голову одеть. успех тот же.. а сколько мне в вагоне на сырце ждать еще лет, пока до виноградаря докопают???
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01.08.2022 21:27 Відповісти
как проконтролируют платил чел или нет?
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01.08.2022 18:44 Відповісти
Лафа для зайців.
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01.08.2022 18:49 Відповісти
Да какая разница?(с)
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01.08.2022 19:46 Відповісти
А сам Виталик ездит на бронированной машинке ?
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01.08.2022 20:20 Відповісти
он в нее садится и выходит в новом месте...телепорт
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01.08.2022 21:25 Відповісти
первый день с тревогой покажет просчеты в этой стройной теории
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01.08.2022 18:49 Відповісти
Лучше модернизируйте сам транспорт, что бы он и был укрытием. Эфективней получится.
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01.08.2022 18:51 Відповісти
в идеале громадськый должен быть дармовым а у водилы фамилия пентиум..
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01.08.2022 18:52 Відповісти
Либо остановки модернизируйте )
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01.08.2022 18:55 Відповісти
где амбразуры от контролёров отстреливаться?
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01.08.2022 19:00 Відповісти
Под "остановкой" можно еще и бункер сделать ) а внутри поставить камеры что бы бомжи не трахались. Так можно решить проблему с убежищами частично, наотливав готовых модулей из бетона.
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01.08.2022 19:05 Відповісти
Вобщем у кого есть бетонный завод и связи - пишите. Я сделаю блоки управления что бы двери открывались по воздушной тревоге, пульты для открытия комунальщиками, полицией, водителями автобусов, камеры и контроль.
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01.08.2022 19:23 Відповісти
Буде транспортний колапс
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01.08.2022 19:16 Відповісти
Поверталися "патріоти" у кгга і начінають "заботится"
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01.08.2022 19:51 Відповісти
Это при каждой тревоге все автобусы, троллейбусы и трамваи будуть стопорить всё уличное движение ?
А метро с открытыми участками будет срывать график ?
И как только мы жили до принятия этих "гениальных" решений ?
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01.08.2022 20:18 Відповісти
Большое сомнение что люди куда-то побегут искать бомбоубежище кто почти доехал до своей остановки пойдут пешком, кому долековато есчо ехать будут стоять и ждать отбоя тревоги трагический опыт Харькова и Николаева вижу ничему не учит хотят чтобы и киевляне умылись кровью по дури очередного стратега вернувшегося с забугорной эвакуации начавшийся для некоторых особо приближенных недели за две до 24 февраля,второй момент а почему при принудительной высадке не рассматривается вопрос о возврате неиспользованной по сути поездки а ждите после отбоя свой маршрут и едте дольше сдвиг графика не рассматривается как бы по сути человек видя что не дождется к примеру своего троллейбуса пойдет на туже маршрутку и есчо раз оплатит проезд,вопрос начала комендантского часа рассматривается если в случае затяжной тревоги и особенного графика транспорта с учётом комендантского часа людям предлогают нарушать закон,также ехать с работы домой к примеру полтора-два часа отбой окончился в десять с основным графиком с 8.00 до 20.00 ночевать на улице,полнейший туризм не было бензина не было пробок гениальные идеи не возникали,появился бензин Киев утопает в тянучках а давайте есчо добавим свою лепту,насчёт работы будут сплошные опоздания и начальство не волнует твои опровдания насчёт тревоги так как сами на машинах ездят
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01.08.2022 21:10 Відповісти
Корректировка не туризм а Тупизм
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01.08.2022 21:14 Відповісти
а ты представь что эта остановка парк дружбы народов или газопроводная и на часах 9 вечера
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01.08.2022 21:24 Відповісти
бредовое решение. если воздушная тревога застала тебя в дороге, то все, торчи на улице. а если далеко от метро или дома, лежи на асфальте, иди пешком, или бери такси. таксисты аплодируют.
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01.08.2022 21:12 Відповісти
а правительство на другой планете живет, как говорил один персонаж фильма.
далекие от людей , леня ушел, а космос остался.
если мне пилять на работу через весь Киев, а потом еще и за город на развозке. и я уже столько лет обещанного метро жду на веник. а тут тревога - то я потрачусь на пригороднюю маршрутку, а не на развозку, и мне поставят на три-четыре часа меньше, то на хера ехать уже? а приеду я с дачи на тот вокзал, дачную или еще там куда( а это часто) в 8 вечера, посижу на лавочке, ведь все эти убежища на бумаге, как туалеты бесплатные, и тут хоб - комендантский час... едь дурак в тролейбусе виртуальном.
ищите других идиотов, за чьи налоги будете чудить.
А я буду бухать и ни хера не делать. Вам это надо?
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01.08.2022 21:22 Відповісти
Чому досі не зроблять як в цілій европі квиток за часом на любий транспорт..
На 15 хвилин коштуе стільки то
На 30 більше на 1 годину ще інакше
В чому проблема???
Зайшов пробив час і все ....чому людині наприклад одній їхати 10 хвилин а другій 2 години і вони платять одинаково
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01.08.2022 22:01 Відповісти
2 часа можно и две остановки ехать если с пробками. привязка ко времени в наших условиях еще больший бред. Привязка километражу т.е. к остановкам более логично было бы. Но реализовать это непросто.
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01.08.2022 23:01 Відповісти
ну таки да, закордоном общественный траффик четкий и вроде как выделенный отдельно, по путям, всех кому очень срочно надо прям щас проехаться не по своей линии скорее всего штрафуют сразу так, что им потом вроде как и спешить некуда. вот и привязка по времени. в принципе так и должно быть. город может гарантировать количество, скорость и время прибытия своего (общественного) транспорта, а вот толпу народа на собственном транспорте - уже нет.
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02.08.2022 00:06 Відповісти
А якщо тривога, а автобус на мосту Патона,чи Північному?В яке укриття бігти? до найближчого метро не меньше години трусцою.
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01.08.2022 22:37 Відповісти
интересно, сколько нужно про чтобы по периметру хоть Киев закрыть. там же необязательно ракеты должны быть, можно а-ля "шилки" стационарные поставить\производить, что ли. хотя если за 8 лет патронного завода не сделали, то, конечно, об чем речь.
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01.08.2022 23:55 Відповісти
Виталя ещё забыл в случае тревоги останавливать все лифты.
Дарю идею бесплатно.
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02.08.2022 00:35 Відповісти
 
 