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Новини Війна
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Ворог веде штурмові дії у напрямках Авдіївки та Пісків, бойові дії тривають, - Генштаб ЗСУ

генштаб

Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом 18.00 01.08.2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Слава Україні! Триває 159 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. На Сіверському напрямку ворог із ствольної і реактивної артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Сеньківки і Липківки Чернігівської області та Старої Гути, Павлівки, Покровки і Білопілля на Сумщині. Вів повітряну розвідку БпЛА біля Грем’яча та Глухова. З метою протидії технічним засобам розвідки розгорнув комплекси радіоелектронної боротьби.

На Харківському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли районів Харкова, Прудянки, Нового та ще чотирнадцяти населених пунктів. Силами розвідувальної групи намагався викрити вогневі позиції наших військ, успіху не мав, відійшов.

На Слов’янському напрямку противник із танків та артилерії різних калібрів обстріляв райони населених пунктів Норцівка, Чепіль, Грушуваха, Рідне, Вірнопілля, Гусарівка, Дібрівне, Долина та Адамівка. Неподалік Мазанівки Силами оборони викрито і знешкоджено розвідувальну групу противника.

На Краматорському напрямку, у зв’язку зі значними втратами живої сили, військової техніки та низьким рівнем морально-психологічного стану особового складу, противник активних наступальних дій не вів. Обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії позиції наших військ і цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сіверськ, Крива Лука, Серебрянка, Івано-Дар’ївка, Григорівка, Званівка, Верхньокам’янське та Спірне. Завдав авіаударів біля Серебрянки та Григорівки. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку БпЛА.

На Бахмутському напрямку противник задіяв для обстрілів танки та артилерію неподалік Берестового, Соледара, Бахмута, Костянтинівки, Веселої Долини, Зайцевого, Вершини, Кодеми, Веселого та Травневого. Цинічно завдав авіаударів по населених пунктах Покровське, Новолуганське, Соледар, Вершина, Яковлівка, Бахмут та Кодема. В районі Яковлівки ворог намагався вести розвідку силами розвідувальної групи. Окупанти виявлені і зазнали втрат. Залишки групи втекли. Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення в районах Соледара, Вершини та Бахмута, успіху не мав, відійшов.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 41 030 осіб, 223 літаки, 190 гелікоптерів, 1 768 танків та 4 011 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли неподалік Новокалинового, Новобахмутівки, Пісків та Красногорівки. Завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка. Вів штурмові дії у напрямках Авдіївки та Пісків, успіху не має, бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів. Здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Мар’їнка, Павлівка, Новосілка, Новопіль, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Оріхів та Кам’янське. Українські воїни звели нанівець всі спроби окупантів просунутися в напрямку Мар’їнки. Ворог, з метою виявлення наших військ та корегування вогню, вів повітряну розвідку. Продовжує перегрупування, намагаючись посилити свої війська на півдні України.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на утриманні раніше зайнятих позицій і недопущенні просування наших підрозділів. Здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів біля Білої Криниці та Андріївки. Вів повітряну розвідку БпЛА. Силами інженерних підрозділів противник намагається відновити зруйновані та пошкоджені мости та мостові переправи через річку Дніпро.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!", - йдеться в інформації Генштабу ЗСУ.

Також читайте: Армія РФ веде наступ у напрямку Бахмута, бойові дії тривають, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

Генштаб ЗС (6643) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+8
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01.08.2022 19:24
+7
что не понятного? Надо же рейтинг скотов народа и Зелебени накачивать. Есть еще дурачье которое им верит
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01.08.2022 19:29
+7
Зеля даже приказ издал об освобождении Херсона. Херсон, освобождайся! Если мы собрались освобождать города приказами презика, то дела не очень...
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01.08.2022 19:36
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Скоро у кацапів знову почнеться "частковий успіх".😒
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01.08.2022 18:58 Відповісти
думаю дефицит боеприпасов к ним. Сколько их нам дали, неизвестно
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01.08.2022 19:09 Відповісти
Хаймерси охороняють бункер.
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01.08.2022 19:28 Відповісти
ждут пока мы c вами БК привезем. та и сами эти установки уже заездили. вы и правда думаете, что десяток ракетных установок остановит эту орду, которая расползлась на 2000+ км?
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01.08.2022 19:11 Відповісти
то наші придумали частковий успіх...взятіє кацапами мініалкомаркета..
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01.08.2022 19:07 Відповісти
Не раскатывайте губу. Если май-июнь-июль не получилось, то осенью, в распутицу, каазламордые огребут по полной, как под Киевом и Харьковом... Да и чего греха таить, как и на Даманском. Еще и свою территорию в придачу к о.Даманскому отвесили китаезам... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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01.08.2022 19:08 Відповісти
Я напрмер в армии к сожалению не был. Если бы в тылу была сделана подготовка до толку, чтобы хоть азы военного дела давали, то пошел бы. А у нас не лучше с этим чем у кацапов. Перед отправкой на фронт, два раза на полигоне с автомата выстрелить дают и один раз с гранатомёта. И все, боец типа готов, вперёд за медалями. А там как тебе уже повезет. Кроме армии кто-то ещё должен зарабатывать, платить налоги и деньги на те же дроны и другое донатить. Каждому свое.
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01.08.2022 19:23 Відповісти
Іди краще борщ вари.
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01.08.2022 19:44 Відповісти
"... ворог ... Цинічно завдав авіаударів по населених пунктах Покровське, Новолуганське, Соледар, Вершина...."

Почекай - самі касапи по своїх били? Адже повідомлялось же, що Покровське, Новолуганське та Вершина - вже здали ворогу. Чи ні?
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01.08.2022 19:07 Відповісти
ну і про те ж саме.
Доведеться знову по іноземним ЗМІ дізнаватись обстановку.
О 18-тій на Еспресо була передача ВВС, так там нічого про нову обстановку на фронті не сказали...
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01.08.2022 19:19 Відповісти
офигеть . а нам рассказывают о том что мы уже, еще чуток, вот-вот, день - два и освободим Херсон. Заврались суки зеленые... Окончательно запиз-сь
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01.08.2022 19:13 Відповісти
Так потому и рассказывают, что скорее всего, это изначально деза была. Зачем - не совсем понятно.
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01.08.2022 19:22 Відповісти
что не понятного? Надо же рейтинг скотов народа и Зелебени накачивать. Есть еще дурачье которое им верит
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01.08.2022 19:29 Відповісти
Зеля даже приказ издал об освобождении Херсона. Херсон, освобождайся! Если мы собрались освобождать города приказами презика, то дела не очень...
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01.08.2022 19:36 Відповісти
Так если впустую пи**ть, не выдавая результатов, рейтинг даже у зебилов дно пробьет.
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01.08.2022 19:57 Відповісти
А ты верил? Кому Арестовичу или Резникову?
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01.08.2022 19:24 Відповісти
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01.08.2022 19:24 Відповісти
цікаво, хто за неї вніс заставу по ціні нормального нестарого мерса?
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01.08.2022 19:53 Відповісти
Ворог веде бойові дії.
Ворог прагне захопити.
Ворог поліпшив свої позиції.
Ворог перекидає на південний напрямок військові частини.
Ворог має намір атакувати Харків зі сторони Балаклії.
Господи!
Коли ж ми почуємо?
Ворог відступив, залишивши Херсон, Нову Каховку...
Господи! Коли?
Бо я чую від посадовців лише таке.
Президент наказав звільнити Південь.
Ні! Не так!
Президент наказав звільнити всю Україну!
Не судіть мене суворо.
Я справді диванний стратег.
Мені вже близько сімдесяти років.
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01.08.2022 19:31 Відповісти
Фактично кацапи довбуться на одному місці, ніби дійшли до стіни і добвають її всим чим є, а пробити не можуть. Самі тварини не живуть і іншим не дають!
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01.08.2022 19:36 Відповісти
Хм ...странно .Некоторые зарубежные источники сообщают,что противник сумел закрепиться на южной окраине Песок,а генштаб даже о частичном успехе ничего не сообщил или постеснялся написав ,что боевые дйствия продолжаются
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01.08.2022 21:25 Відповісти
Триває 159 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.
Он воно виходить, що за вісім років російського воєнного вторгнення, героїчні доби протистояння почали лік завдячуючи Верховному Боневтіку!
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01.08.2022 22:34 Відповісти
 
 