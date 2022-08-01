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Новини Газова війна
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Росія досі відмовляється відновити використання турбіни для "Північного потоку", - уряд ФРН

Росія й досі відмовляється відновити використання газової турбіни, яку Німеччина та Канада погодилися передати їй попри санкції, для поновлення постачання газу трубопроводом Nord Stream 1 у нормальних обсягах.

Це підтвердив представник федерального уряду ФРН Вольфганг Бюхнер на брифінгу в понеділок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Фактом є те, що турбіну вже можна було б використовувати. І таким чином усунути уже знайомий привід не постачати стільки (газу), скільки можна було б постачати, з політичних причин", - сказав Бюхнер.

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Siemens Energy, за його словами, може в будь-який момент передати турбіну російській стороні, але "цей процес не просувається далі з різних причин, і вони є політичними".

Німецька сторона не повідомляє про точне місцезнаходження турбіни, пояснюючи це безпековим аспектом. Тож точно не відомо, чи знаходиться агрегат у Німеччині, куди був доставлений з Канади, чи вже в Росії.

Про те, що турбіна, яка пройшла планове технічне налаштування в Канаді, була доставлена, було повідомлено ще минулого тижня. Інша представниця уряду Крістіне Гоффманн тоді визнала, що "турбіна використовується "газпромом" як виправдання, щоб не постачати достатньо газу, це не через німецьку сторону, не через Канаду, не через якісь технічні причини, що немає газу...Наше враження таке, що скорочення газу або іноді, можливо, скорочення газу та його збільшення знову є частиною гри влади (РФ)".

Повідомлялося, що "газпром", як власник турбіни, не хоче її приймати через те, що турбіну доставили не напряму в точку Портова, а спочатку в Німеччину, а також через нібито відсутність гарантій, що санкції Заходу не будуть застосовані в разі використання. За останні тижні Росія скоротила постачання основним маршрутом експорту свого газу його постачання до 20% від потужності та відверто пропонує Німеччині запустити газогін Nord Stream 2, хоча є технічні можливості не лише збільшити прокачку основним трубопроводом, а й територією України.

Автор: 

газ (10460) Німеччина (7397) росія (65415) Північний потік (2465)


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Топ коментарі
+31
Сосите поэнергичней,может и согласится
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01.08.2022 19:16
+20
Німчура-ви як чєлабітнаю лапатнаму сцарю подайьотє...
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01.08.2022 19:17
+19
Volodymyr Omelyan



«Дорогі співвітчизники! Радий повідомити вам, що я щойно підписав документ, який назавжди ставить Росію поза законом. Бомбардування розпочнеться за п'ять хвилин». Жарт президента США Рейгана під час проби мікрофону перед суботнім радіозверненням до американців, 11 серпня 1984 р.
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01.08.2022 19:20
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Сосите поэнергичней,может и согласится
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01.08.2022 19:16 Відповісти
ce prosto sjur s etimi nemcami.....tak vozmite na kaljeni vstantje i prosite velikovo pu
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01.08.2022 19:16 Відповісти
Німчура-ви як чєлабітнаю лапатнаму сцарю подайьотє...
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01.08.2022 19:17 Відповісти
та ви ще заплачте
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01.08.2022 19:19 Відповісти
Volodymyr Omelyan



«Дорогі співвітчизники! Радий повідомити вам, що я щойно підписав документ, який назавжди ставить Росію поза законом. Бомбардування розпочнеться за п'ять хвилин». Жарт президента США Рейгана під час проби мікрофону перед суботнім радіозверненням до американців, 11 серпня 1984 р.
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01.08.2022 19:20 Відповісти
Зараз в США керує не Рейган. І сьогодні він би там вважався сексистом бвлим пригноблювачем, расистом і гомофобом.
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01.08.2022 19:29 Відповісти
зразу видно була гарна людина =)
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01.08.2022 19:30 Відповісти
Він був хорошим політиком,це в першу чергу.
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01.08.2022 19:49 Відповісти
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01.08.2022 19:29 Відповісти
Смешно пошутил ,господин президент
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01.08.2022 19:41 Відповісти
До теракту бомбардування близнюків ВТЦ в Нью-Йорку залишалось 17 років і один місяць.
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02.08.2022 01:13 Відповісти
что, гансы, у вас "ломка"? Подсели на дешевые нефть и газ из Параши, как наркомы на халявный наркотик. Теперь наркодилер ***** вас и кошмарит
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01.08.2022 19:20 Відповісти
Меркель все вам розкаже що газ не використовується як зброя для шантажу,

до параши треба ставится як до гопніка-злочинця а не як до рівноправного партнера,
німці не хочуть цього розуміти і тому х@йло розводить їх як котят,
як сказали б в партії ригіонів
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01.08.2022 19:22 Відповісти
фрицы получат и позор и по мордам...причём со всех сторон.
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01.08.2022 19:23 Відповісти
Турбіна треба була для розвода лохов, а не для газа
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01.08.2022 19:25 Відповісти
Ситуация когда у жадной Европы деньги в глотке застряли.
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01.08.2022 19:25 Відповісти
и тут рашка абасрамилась... думали шо не поставят турбину и будет повод...а тут хер ! приперли )))

представьте себе представьте себе никак не ожидал он (с) )))
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01.08.2022 19:26 Відповісти
Рашка обосрамілась?Ви вважаєте коли параша плюе на ві договори та домовності,це вона обісралась,а не ті хто їм вірить попри все?Тоді очикуйте попереду багато сюрпризів від Ху.ла.
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01.08.2022 19:43 Відповісти
Они думали что рашисты заберут турбину и будут совестно выполнять контракт, это терористы .... Они ждут пока их начнут умолять а Украину на блюдечке отдадут
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01.08.2022 19:31 Відповісти
Так немчура,вам до Нової Европи(країн Балтії та Польші) ше смоктати й смоктати у Ху.ла.Навіть немає поваги до самих себе.Ху.ло плює в обличча попри всі торгові домовності а вони ще мають зберегти його обличче...І ще звуться впливовішою країною Європи!..
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01.08.2022 19:33 Відповісти
Немцы до сих пор не поняли ,что имеют дело с гопником из питерской подворотни , пора уже созреть и набраться ума как с ним общаться.
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01.08.2022 19:44 Відповісти
Канадцы, немцы и Сименс ярко подлизнули Путину, но результат как всегда.
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01.08.2022 19:45 Відповісти
Йа-Йа, дас іст фантастіш!!!
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01.08.2022 19:51 Відповісти
От ви всі критикуєте німців і інших.А що в нас з газовою трубою? Війна війною,а труба трубою?Чому після нападу москалів,ми навіть холодильники не заборонили,везти з москальщини?
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01.08.2022 19:53 Відповісти
Можна багато що говорити(і ви девчому праві),але нажаль,ця стаття о том як Параша підтерлась договором з Нимеччиной.
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01.08.2022 19:59 Відповісти
Та під статтею коментарів багато.
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01.08.2022 21:42 Відповісти
А що в нас з газовою трубою? У нас транзит газу по нашій території до Европи, який Україна забезпечує, згідно міжнародних договорів. На рахунок кацапських холодильників навіть не чув про такі. Може підкажеш марку?
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01.08.2022 23:37 Відповісти
ну тому шо русня почуяла ссяки лохів з ЄС, тепер буде далі розводити
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01.08.2022 19:55 Відповісти
Себто Шольц відсмоктав на шару та ще й канадців підставив, з таким цінником йому тепер лише на Кільцеву.
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01.08.2022 19:57 Відповісти
Хай ще прихопить фрау Рібентроп.яку з оркестром та шанами проводжали на пенсію
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01.08.2022 20:02 Відповісти
Не ******* на Велику Людину!
Вона САМА довгі роки стримувало оту падлюку у рамках розуму.
Якби Вона зараз була при влади, то ота мерзота сиділа би і далі на своїх болотах.
Дякувати треба таким Політикам.
А ні моською тявкати.
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01.08.2022 21:43 Відповісти
ідіоти пішли на поступки..тепер знову будуть рашисти шантажувати...ну *** історія нічого не вчить довбобів
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01.08.2022 20:03 Відповісти
Как рыболов водит карася на кукане.
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01.08.2022 20:42 Відповісти
Яка несподіванка, ніхто ж не очікував, що рашкє справа не в турбін, ніхто ж не попередив ... wait a minute, Україна попереджала
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01.08.2022 20:47 Відповісти
Ось і очередний ляпас!
Чи не ляпас?
Обтекайте, короче.
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01.08.2022 21:34 Відповісти
АХАХХАХААХАХ!!!!11
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01.08.2022 23:09 Відповісти
 
 