Росія досі відмовляється відновити використання турбіни для "Північного потоку", - уряд ФРН

Росія й досі відмовляється відновити використання газової турбіни, яку Німеччина та Канада погодилися передати їй попри санкції, для поновлення постачання газу трубопроводом Nord Stream 1 у нормальних обсягах.

Це підтвердив представник федерального уряду ФРН Вольфганг Бюхнер на брифінгу в понеділок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Фактом є те, що турбіну вже можна було б використовувати. І таким чином усунути уже знайомий привід не постачати стільки (газу), скільки можна було б постачати, з політичних причин", - сказав Бюхнер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українська ГТС здатна повністю компенсувати потужності "Північного потоку", - Галущенко

Siemens Energy, за його словами, може в будь-який момент передати турбіну російській стороні, але "цей процес не просувається далі з різних причин, і вони є політичними".

Німецька сторона не повідомляє про точне місцезнаходження турбіни, пояснюючи це безпековим аспектом. Тож точно не відомо, чи знаходиться агрегат у Німеччині, куди був доставлений з Канади, чи вже в Росії.

Про те, що турбіна, яка пройшла планове технічне налаштування в Канаді, була доставлена, було повідомлено ще минулого тижня. Інша представниця уряду Крістіне Гоффманн тоді визнала, що "турбіна використовується "газпромом" як виправдання, щоб не постачати достатньо газу, це не через німецьку сторону, не через Канаду, не через якісь технічні причини, що немає газу...Наше враження таке, що скорочення газу або іноді, можливо, скорочення газу та його збільшення знову є частиною гри влади (РФ)".

Повідомлялося, що "газпром", як власник турбіни, не хоче її приймати через те, що турбіну доставили не напряму в точку Портова, а спочатку в Німеччину, а також через нібито відсутність гарантій, що санкції Заходу не будуть застосовані в разі використання. За останні тижні Росія скоротила постачання основним маршрутом експорту свого газу його постачання до 20% від потужності та відверто пропонує Німеччині запустити газогін Nord Stream 2, хоча є технічні можливості не лише збільшити прокачку основним трубопроводом, а й територією України.