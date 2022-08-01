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Новини Війна
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Дуда прирівняв росіян у Маріуполі до німецьких нацистів у Варшаві: "Однакові звірства"

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда порівняв те, що відбувалося у Варшаві під час Другої світової війни, зі звірствами росіян у Маріуполі.

Про це він сказав, відвідавши виставку "Варшава-Маріуполь – міста руїн, міста боротьби, міста надії", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Фотографії драматичні, деякі навіть дуже, але настільки драматичним було те, що відбувалося тут у Варшаві під час Другої світової війни, зокрема під час Варшавського повстання, коли тут точилися бої, і коли німці безжально вбивали мирних жителів столиці. На жаль, агресія Росії проти України сьогодні так само безжальна", – сказав Дуда.

Виставка відкрилася на площі Пілсудського перед будинком командування гарнізону "Варшава".

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"Наскільки схожі картини, наскільки однакове звірство тих, хто вбиває, знищує, руйнує життя безневинних людей", – прокоментував Дуда.

Він додав, що війна РФ проти України, як і кожна війна в історії, колись закінчиться, але відповідальні за звірства та масові вбивства українців мають бути покарані за свої злочини.

"Сьогодні це борг цивілізованого світу. Мають бути створені відповідні трибунали, [воєнні злочинці] мають бути притягнуті до відповідальності", – додав він.

Автор: 

історія (1071) Маріуполь (3236) Польща (8539) Варшава (190) Дуда Анджей (777)


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Топ коментарі
+17
Немецкие фашисты как дети по сравнению с росийскими нацистами
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01.08.2022 19:44
+9
Смерть москальским оккупантам!
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01.08.2022 19:41
+4
Нет, они не идиоты. Все они осознают. Это целая страна психопатов, не имеющих совести, чувства вины и сострадания. Это неизлечимо. А в мордоре этим больны большинство населения.
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01.08.2022 20:14
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Смерть москальским оккупантам!
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01.08.2022 19:41 Відповісти
я думаю, что савецкая салдатня очень даже могла для виду устраивать зверства почище немчурыы
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01.08.2022 20:10 Відповісти
чому могла? вона й творила таке, що навіть досвідчені члени айнзатц-команд припухали від побаченого...
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01.08.2022 21:16 Відповісти
Немецкие фашисты как дети по сравнению с росийскими нацистами
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01.08.2022 19:44 Відповісти
Їхній прем'єр уже прирівняв дії путлєра до дій УПА.
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01.08.2022 20:22 Відповісти
+Нужно быть подлым идиотом, зомбируясь ложью, чтобы людей, которые хотят жить в своей стране, знать её настоящую тысячелетнюю историю и культуру, говорить на своём родном языке, который столетиями пытались уничтожить, чтобы называть этот народ нацистами
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01.08.2022 19:54 Відповісти
40% населения поддаются зомбированию легко и неосознанно. Это 100% зомби. Еще 40% поддаются не так легко, им нужно больше времени. И только 20% не поддаются пропаганде, имеют свой здравый ум.
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01.08.2022 20:13 Відповісти
Нет, они не идиоты. Все они осознают. Это целая страна психопатов, не имеющих совести, чувства вины и сострадания. Это неизлечимо. А в мордоре этим больны большинство населения.
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01.08.2022 20:14 Відповісти
Так, психопати. Таке найчастіше трапляється з тими, кого в дитинстві недолюбили. А на кацапердії майже всі такі. Бо не може бути любові там, де мовою слугують матюки. Тому московити так легко сприймають смерті рідних на війні. Це не важко, якщо не любиш.
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01.08.2022 20:27 Відповісти
навпаки якраз "долюбили",кацапія ще той розсадник педофілів...
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01.08.2022 21:17 Відповісти
За звірствами так, а за бидлізмом лаптєногим нема конкурентів.
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01.08.2022 20:04 Відповісти
ну "мудрий наріт" намагаться не сильно відставати...
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01.08.2022 21:18 Відповісти
Ну, що дивуватися - почерк той самий, бо виконавці ті ж. Звірства у Варшаві чинили не українці, а РОНА - ті ж орки - "деди ваевалі"!
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01.08.2022 21:45 Відповісти
 
 