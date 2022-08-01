Дуда прирівняв росіян у Маріуполі до німецьких нацистів у Варшаві: "Однакові звірства"

Президент Польщі Анджей Дуда порівняв те, що відбувалося у Варшаві під час Другої світової війни, зі звірствами росіян у Маріуполі.

Про це він сказав, відвідавши виставку "Варшава-Маріуполь – міста руїн, міста боротьби, міста надії", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Фотографії драматичні, деякі навіть дуже, але настільки драматичним було те, що відбувалося тут у Варшаві під час Другої світової війни, зокрема під час Варшавського повстання, коли тут точилися бої, і коли німці безжально вбивали мирних жителів столиці. На жаль, агресія Росії проти України сьогодні так само безжальна", – сказав Дуда.

Виставка відкрилася на площі Пілсудського перед будинком командування гарнізону "Варшава".

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"Наскільки схожі картини, наскільки однакове звірство тих, хто вбиває, знищує, руйнує життя безневинних людей", – прокоментував Дуда.

Він додав, що війна РФ проти України, як і кожна війна в історії, колись закінчиться, але відповідальні за звірства та масові вбивства українців мають бути покарані за свої злочини.

"Сьогодні це борг цивілізованого світу. Мають бути створені відповідні трибунали, [воєнні злочинці] мають бути притягнуті до відповідальності", – додав він.