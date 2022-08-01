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Зеленський відповів на петицію про заборону роздачі повісток на блокпостах, АЗС і на вулиці

повістка

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону роздачі повісток на блокпостах, автозаправних станціях і на вулиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

"Дякую всім, хто долучився до використання такої форми взаємодії влади i суспільства, як електронна петиція, та висловив відповідну позицію щодо проблем, якi турбують ycix українців, зокрема, щодо питань, пов'язаних iз проведенням мобілізації як однієї з важливих складових забезпечення оборони держави", - зазначив президент України.

Зазначається, що призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації здійснюється для доукомплектування військових посад, передбачених штатами венного часу, у терміни, визначені мобілізаційними планами Збройних Сил України та інших військових формувань.

Також читайте: Мобілізація відбувається лише за певними спеціальностями. Вручення повісток - ще не призов, - Резніков

Порядок оповіщення військовозобов’язаних про їx призов на військову службу під час мобілізації та вручення повісток (повідомлень) врегульовується відповідними актами Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України i Генерального штабу Збройних Сил України.

Перерахувавши правові підстави для проведення загальної мобілізації, президент зауважив, що звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати поставлене в електронній петиції питання.

Зеленський відповів на петицію про заборону роздачі повісток на блокпостах, АЗС і на вулиці 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петиція про надання звання Героя України Роману Ратушному набрала необхідну кількість голосів

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) мобілізація (3081) петиція (320)


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Топ коментарі
+45
Поділився досвідом як косити від повісток ?
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01.08.2022 19:39
+28
І? Ти не міг до цього йому це доручити зробити??? Ідіот...
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01.08.2022 19:39
+25
Так где сам ответ?? Отписался типа??
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01.08.2022 19:40
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А на пляжах **** з патріотичною татухою???
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01.08.2022 21:29 Відповісти
Это первый случай в истории человечества, когда уклонист откосил от армии, став главнокомандующим этой армии.
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01.08.2022 21:36 Відповісти
Слава 73% зебілам.😢
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01.08.2022 22:03 Відповісти
не називай мудрий 73% наріТ, зелбойобами
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01.08.2022 23:13 Відповісти
@

Якби десь оголосили конкурс на кращу кликуху для 73% (і я там був у журі) - ви б за своіх "зелбойобів" дістали Гран-Прі.

Талановито!
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02.08.2022 02:07 Відповісти
Хочу почути відповідь на петицію про відключення трьох каналів Про свободу слова в Україні про едині новини і єдину точку зору правильну Прости Господи навыбирали
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01.08.2022 21:37 Відповісти
Перейменувати цей папірець, що видають в таких місцях, на запрошення відвідати воєнкомат для уточнення інформації. Все буде законно. А вже у воєнкоматі вручати офіційні документи під розпис і попереджати про відповідальність.
Хто ухилився від запрошення - тому офіційну повістку поштою, кур' єром за адресою тощо.
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01.08.2022 21:51 Відповісти
Ало мужикі. А хто буде захищати нас стариків ,дітей.хворих.? Хто буде захищати свої (наші) домівки,хто буде захищати своїх жінок? Чи ви просто трусиі сцикуни? Багато жінок воює,а ви скиглите і находите різні причини,щоб уникнути від ЗСУ Я розумію,що 73% це багато,але захисти свою родину--ваш обовязок.
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01.08.2022 22:34 Відповісти
В 73 відсотки входять і військові і навіть азовці.Це то звучить абсурдно,але це так і є.
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01.08.2022 22:38 Відповісти
Думаю, среди азовцев их все-таки не 73%.
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01.08.2022 22:42 Відповісти
Слухай діду !! От ми один раз втратили житло в 14 році, другий раз у 22. Не забагато буде, а? Мені нічого вже тут захищати. Аня держава нічого не винна , як вона мені відповіла. Сказала чеши до Польші і заробляй собі на нове житло. Ок. Та шо тепер від мене хотіти? Тепер що я винен? Я хочу заробити собі на трете житло. Але мені тепер не дають цього. Зробити. Як здавали Донбас в 14 році можу розказати. А не пішов би ти дід в ліс? А
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01.08.2022 23:52 Відповісти
Защищать будут те, кто это хочет сделать и может сделать по состоянию здоровья. И это точно не те, которых отлавливают на остановках и в скверах. Эти будут стараться откупиться, может за этим их военкомы так ловят ?
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02.08.2022 14:31 Відповісти
Щоб мужики захищали свої домівки, треба було їх не втрачати, щоб мужики захищали свої родини, непотрібно було відкривати кордони, воєнний стан для всіх. Не залежно від посади, майна, мови, віросповідання, було би кому захищати і вас в тому числі. Це про мобілізацію, про захисників,про добровольців, і так далі...,а про зброю, про броніки, каски, 5 колону, Боневтіка- Боневстиг, Єрмака Козиря, Азов, Херсон, Миколаєв, Буча..... смерть наших полонених, під особистим. контролем Найвеличнішого. Може, тут наші проблеми? Перепрошую за сумбур, дістало.
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02.08.2022 17:49 Відповісти
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