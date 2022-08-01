Зеленський відповів на петицію про заборону роздачі повісток на блокпостах, АЗС і на вулиці
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону роздачі повісток на блокпостах, автозаправних станціях і на вулиці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.
"Дякую всім, хто долучився до використання такої форми взаємодії влади i суспільства, як електронна петиція, та висловив відповідну позицію щодо проблем, якi турбують ycix українців, зокрема, щодо питань, пов'язаних iз проведенням мобілізації як однієї з важливих складових забезпечення оборони держави", - зазначив президент України.
Зазначається, що призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації здійснюється для доукомплектування військових посад, передбачених штатами венного часу, у терміни, визначені мобілізаційними планами Збройних Сил України та інших військових формувань.
Порядок оповіщення військовозобов’язаних про їx призов на військову службу під час мобілізації та вручення повісток (повідомлень) врегульовується відповідними актами Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України i Генерального штабу Збройних Сил України.
Перерахувавши правові підстави для проведення загальної мобілізації, президент зауважив, що звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати поставлене в електронній петиції питання.
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Якби десь оголосили конкурс на кращу кликуху для 73% (і я там був у журі) - ви б за своіх "зелбойобів" дістали Гран-Прі.
Талановито!
Хто ухилився від запрошення - тому офіційну повістку поштою, кур' єром за адресою тощо.