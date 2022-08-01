Зеленський відповів на петицію про заборону роздачі повісток на блокпостах, АЗС і на вулиці

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону роздачі повісток на блокпостах, автозаправних станціях і на вулиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

"Дякую всім, хто долучився до використання такої форми взаємодії влади i суспільства, як електронна петиція, та висловив відповідну позицію щодо проблем, якi турбують ycix українців, зокрема, щодо питань, пов'язаних iз проведенням мобілізації як однієї з важливих складових забезпечення оборони держави", - зазначив президент України.

Зазначається, що призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації здійснюється для доукомплектування військових посад, передбачених штатами венного часу, у терміни, визначені мобілізаційними планами Збройних Сил України та інших військових формувань.

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Порядок оповіщення військовозобов’язаних про їx призов на військову службу під час мобілізації та вручення повісток (повідомлень) врегульовується відповідними актами Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України i Генерального штабу Збройних Сил України.

Перерахувавши правові підстави для проведення загальної мобілізації, президент зауважив, що звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати поставлене в електронній петиції питання.

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