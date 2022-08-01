Учора влучним потраплянням ракети під Скадовськом знищили склад боєприпасів, пального і техніки, яку війська РФ стягнули з Криму, - облрада
Великий склад боєприпасів і техніки російських загарбників під Скадовськом на Херсонщині був знищений у неділю, 31 липня.
Про це повідомив в ефірі телемарафону депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Учора було знищено черговий склад боєкомплектів і військової техніки, яку стягнув з Криму ворог, біля Скадовська. Це на околиці Скадовська, за очисними спорудами, ворог стягнув туди велику кількість пально-мастильних матеріалів", - зазначив депутат.
За його словами, там було й багато інженерної техніки, яку женуть для ремонту пошкоджених логістичних артерій, зокрема Антонівського мосту.
Хлань зауважив, що загарбники намагаються маскувати цистерни під фури, наварюючи на них каркаси з маскувальними сітками, але це їх не рятує.
"Дуже влучним потраплянням ракети туди було знищено це розташування. До речі, з вечора і до ранку там палає полум'я, місцеві повідомляють, що такого полум'я не бачили ніколи... вище, ніж п'ятиповерхова будівля", - сказав Хлань.
Він додав, що за непідтвердженими даними, сьогодні відбувається пожежа на одному з ворожих складів біля Каланчака.
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Вірю в ЗСУ! Слава Героям!
да - шоколадку з'їм...
вас мухосранцев уже здесь тысячами отправили к Кабздону...
накати за них бояры...
навчіться,нарешті,поважати чуже рішення...
Це ж логічно.
Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь
Ми вами пишаємося!
Бережи вас Бог🙏
▪️Так, если пограничники видят, что в документе указано место рождения «Украина» или «Украинская ССР», а загранпаспорт выдан краснодарским подразделением МВД, то просят показать внутренний паспорт РФ. И если в нем написано, что паспорт выдан в Крыму, то человека уводят в отдельную комнату, где говорят, что полуостров оккупирован рф. В итоге их паспорта не признают, а во въезде отказывают.
https://t.me/Sharpreview/16034
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
https://twitter.com/i/status/1554011081470873600