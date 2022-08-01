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Новини Війна
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Учора влучним потраплянням ракети під Скадовськом знищили склад боєприпасів, пального і техніки, яку війська РФ стягнули з Криму, - облрада

вибух

Великий склад боєприпасів і техніки російських загарбників під Скадовськом на Херсонщині був знищений у неділю, 31 липня.

Про це повідомив в ефірі телемарафону депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Учора було знищено черговий склад боєкомплектів і військової техніки, яку стягнув з Криму ворог, біля Скадовська. Це на околиці Скадовська, за очисними спорудами, ворог стягнув туди велику кількість пально-мастильних матеріалів", - зазначив депутат.

За його словами, там було й багато інженерної техніки, яку женуть для ремонту пошкоджених логістичних артерій, зокрема Антонівського мосту.

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Хлань зауважив, що загарбники намагаються маскувати цистерни під фури, наварюючи на них каркаси з маскувальними сітками, але це їх не рятує.

"Дуже влучним потраплянням ракети туди було знищено це розташування. До речі, з вечора і до ранку там палає полум'я, місцеві повідомляють, що такого полум'я не бачили ніколи... вище, ніж п'ятиповерхова будівля", - сказав Хлань.

Він додав, що за непідтвердженими даними, сьогодні відбувається пожежа на одному з ворожих складів біля Каланчака.

Автор: 

армія рф (17551) знищення (7352) Скадовськ (68) Хлань Сергій (119)


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Топ коментарі
+36
Зелена собака гавкає а караван ВСУ іде до перемоги .
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01.08.2022 19:53
+30
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01.08.2022 19:59
+29
космічна розвідка США це велика сила.....- і кацапня це добре відчувае ....
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01.08.2022 19:58
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Зелена собака гавкає а караван ВСУ іде до перемоги .
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01.08.2022 19:53 Відповісти
Ти ще скажи, зо він взагалі заважає 🤣
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01.08.2022 20:16 Відповісти
Це покаже слідство .
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01.08.2022 20:17 Відповісти
слідство проти колаборантів, типу тебе, які паплюжать владу і сіють розбрат у суспільстві
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02.08.2022 00:04 Відповісти
А то нет.
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01.08.2022 20:56 Відповісти
Зауважу - ЗЕлені собаки!

Вірю в ЗСУ! Слава Героям!
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01.08.2022 20:31 Відповісти
Критика должна быть обоснованной. У меня к нему претензии за провальное начало отражения вторжения. Но в остальном плюс минус справляется. А просто гавно на вентилятор метать это не от большого ума
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01.08.2022 23:23 Відповісти
І з чим "Блазень" "справляється"? З начитуванням текстів з відеосуфлера? Так з цим будь-який школяр, який буквар осилив, справиться! Чи з постановкою розчерку на документах які готують інші люди та приносять йому на підпис? Так так розписуваться вміє будь-яка прибиральниця чи конюх!
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02.08.2022 06:32 Відповісти
Ти хвора потвора і тобі повсюди ввижається шоколад , але він тобі недоступний, так як тобі доступне тільки зелена блювотина 😠
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01.08.2022 21:29 Відповісти
Та мені на@ рати на те блювотиння , я оцінюю наших політиків по справам !
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01.08.2022 21:34 Відповісти
ты Иван бояры накати и закуси ЗЕлёнымлайном...
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01.08.2022 21:42 Відповісти
👍🏼🤣🤣🤣
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01.08.2022 21:47 Відповісти
тебе свиноцабаке с голойжопой шоколад не положен...!
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01.08.2022 21:50 Відповісти
тебе свинорылому голожопенко только бразильские консервированные бычьи пенисы жрать...
да - шоколадку з'їм...
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01.08.2022 21:58 Відповісти
ты свиноцабака хоть по китайски пиши - ваши рога как парашют штирлица маскируют...
вас мухосранцев уже здесь тысячами отправили к Кабздону...
накати за них бояры...
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01.08.2022 22:18 Відповісти
Гавкаєш тут тільки ті і інші порохоботи.
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02.08.2022 10:31 Відповісти
Всім виконавцям-респект...
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01.08.2022 19:57 Відповісти
Вистрілив і забув.
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01.08.2022 20:00 Відповісти
Только вот интересно, чем таким уничтожили этот склад? Для существующих в нашем арсенале ракет - далековато будет для безопасной работы.
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01.08.2022 20:06 Відповісти
Ну смотри "ракета", а не "ракеты". Atacams чи шо?
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01.08.2022 20:17 Відповісти
Их у нас официально нет ни одной
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01.08.2022 20:24 Відповісти
Будемо вважати, що вітер допоміг).
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01.08.2022 20:39 Відповісти
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01.08.2022 21:37 Відповісти
ракета з вітрилом))) оригінально
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01.08.2022 22:10 Відповісти
Офіційно США не передавали, а от хтось інший... Ті ж Ескалібури штати теж казали, що не давали, Канада дала.
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01.08.2022 20:57 Відповісти
Може буть, що "бабусю" прислали - "Точку-У" От вона їм і "побила горщики"
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02.08.2022 06:35 Відповісти
космічна розвідка США це велика сила.....- і кацапня це добре відчувае ....
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01.08.2022 19:58 Відповісти
В отличие от кацапии у американцев космические войска не рисованные
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01.08.2022 22:37 Відповісти
Й головуЭ там не рАгозiн...
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01.08.2022 23:23 Відповісти
Про підвищену пожежну небезпеку попереджало МНС.
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01.08.2022 19:59 Відповісти
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01.08.2022 19:59 Відповісти
Шо згорит то не зогниє
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01.08.2022 20:02 Відповісти
А шо Люся каже?
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01.08.2022 20:06 Відповісти
2-3 тижня
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01.08.2022 20:12 Відповісти
та ніц...просто люсінда намагається завагітніти від фейгіна...
навчіться,нарешті,поважати чуже рішення...
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01.08.2022 20:16 Відповісти
Народ форумний, підтвердіть, або спростуйте мої сумніви/підозри стосовно того, що навіть зі збільшенням кількості нашої арти на фронті - уражень ворожих об'єктів стало менше порівняно з періодом тижневої давнини...
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01.08.2022 20:07 Відповісти
Так хлебнае перемирие а невдовзі проста перестатьстрелят
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01.08.2022 20:13 Відповісти
я так понимаю, они банально не успевают стаскивать
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01.08.2022 20:48 Відповісти
Вiдтаскувать те не встигають...
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01.08.2022 23:25 Відповісти
Об'єктів стало менше, до того ж кацапи більше почали їх маскувати
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01.08.2022 20:58 Відповісти
уражень стало менше бо об'єктів для ураження стало менше.
Це ж логічно.
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01.08.2022 22:13 Відповісти
Репетиція каменів з неба для Криму.
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01.08.2022 20:12 Відповісти
КрасівоЄ.
Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь
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01.08.2022 20:22 Відповісти
крутяк
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01.08.2022 20:26 Відповісти
добре хлопці працюють. слава ЗСУ!
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01.08.2022 20:37 Відповісти
ЗСУ відповідає запитам суспільства!
Ми вами пишаємося!
Бережи вас Бог🙏
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01.08.2022 20:40 Відповісти
Грузия стала отказывать во въезде крымчанам с паспортами России, выданными на полуострове после 2014 года. Не впускают в страну и тех, у кого в графе место рождения написано «Крым, Россия».

▪️Так, если пограничники видят, что в документе указано место рождения «Украина» или «Украинская ССР», а загранпаспорт выдан краснодарским подразделением МВД, то просят показать внутренний паспорт РФ. И если в нем написано, что паспорт выдан в Крыму, то человека уводят в отдельную комнату, где говорят, что полуостров оккупирован рф. В итоге их паспорта не признают, а во въезде отказывают.
https://t.me/Sharpreview/16034
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01.08.2022 20:41 Відповісти
А нащо для перетину кордону брати з собою внутрішній паспорт?
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01.08.2022 21:00 Відповісти
спроси кацапов, зачем они єто делают.
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01.08.2022 22:14 Відповісти
понимаешь ли, при поездке за рубеж , при вьіезде с дома и до вокзала в забордюрье если не взять внутренний паспорт то поездки почти гарантировано не получится, не будет. Сразу видно, что там не жил , там в магазин за булочкой надо с паспортом ходить,
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01.08.2022 23:54 Відповісти
А скільком оркам жаба цицьки дала?
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01.08.2022 20:58 Відповісти
ЗСУ естети! Художники апокаліпсісу для кацапів!
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01.08.2022 21:03 Відповісти
Нашим бійцям величезна подяка за професійну роботу 👍🏼👍🏼👍🏼🔥🔥🔥
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01.08.2022 21:32 Відповісти
Добра новина, СЛАВА ЗСУ!!!
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01.08.2022 21:37 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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01.08.2022 23:15 Відповісти
кожний українець цього літа
https://twitter.com/i/status/1554011081470873600
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02.08.2022 00:24 Відповісти
 
 