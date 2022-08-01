Учора влучним потраплянням ракети під Скадовськом знищили склад боєприпасів, пального і техніки, яку війська РФ стягнули з Криму, - облрада

Великий склад боєприпасів і техніки російських загарбників під Скадовськом на Херсонщині був знищений у неділю, 31 липня.

Про це повідомив в ефірі телемарафону депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Учора було знищено черговий склад боєкомплектів і військової техніки, яку стягнув з Криму ворог, біля Скадовська. Це на околиці Скадовська, за очисними спорудами, ворог стягнув туди велику кількість пально-мастильних матеріалів", - зазначив депутат.

За його словами, там було й багато інженерної техніки, яку женуть для ремонту пошкоджених логістичних артерій, зокрема Антонівського мосту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наші влупили, - мешканці тимчасово окупованого Скадовська повідомляють про вибухи у місті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Хлань зауважив, що загарбники намагаються маскувати цистерни під фури, наварюючи на них каркаси з маскувальними сітками, але це їх не рятує.

"Дуже влучним потраплянням ракети туди було знищено це розташування. До речі, з вечора і до ранку там палає полум'я, місцеві повідомляють, що такого полум'я не бачили ніколи... вище, ніж п'ятиповерхова будівля", - сказав Хлань.

Він додав, що за непідтвердженими даними, сьогодні відбувається пожежа на одному з ворожих складів біля Каланчака.