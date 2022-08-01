Франція вітає вихід першого судна з українським зерном із Одеського порту: "Це важливий крок"

Франція вітає вихід першого судна з українським зерном із порту Одеса.

Про це повідомляє МЗС Франції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У зовнішньополітичному відомстві зауважили, що "це знаменує важливий крок у виконанні угоди, укладеної під егідою ООН". Франція вітає зусилля ООН і Туреччини.

Париж також закликає сторони продовжувати безпечний експорт українських зернових Чорним морем з метою зменшення глобальної продовольчої небезпеки, загостреної російською агресією проти України.

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"У зв’язку з цим Франція засуджує продовження завданих Росією невибіркових ударів, у тому числі по Одеському порту, які сприяють послабленню виконання цієї угоди", - йдеться у повідомленні.

У МЗС наголосили, що в той час, як Росія використовує голод як зброю, Франція разом з партнерами мобілізує зусилля, щоб зменшити ризики продовольчої небезпеки, яка загрожує найуразливішим верствам населення в усьому світі.