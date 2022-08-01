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Новини Війна
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Франція вітає вихід першого судна з українським зерном із Одеського порту: "Це важливий крок"

судно

Франція вітає вихід першого судна з українським зерном із порту Одеса.

Про це повідомляє МЗС Франції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

У зовнішньополітичному відомстві зауважили, що "це знаменує важливий крок у виконанні угоди, укладеної під егідою ООН". Франція вітає зусилля ООН і Туреччини.

Париж також закликає сторони продовжувати безпечний експорт українських зернових Чорним морем з метою зменшення глобальної продовольчої небезпеки, загостреної російською агресією проти України.

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"У зв’язку з цим Франція засуджує продовження завданих Росією невибіркових ударів, у тому числі по Одеському порту, які сприяють послабленню виконання цієї угоди", - йдеться у повідомленні.

У МЗС наголосили, що в той час, як Росія використовує голод як зброю, Франція разом з партнерами мобілізує зусилля, щоб зменшити ризики продовольчої небезпеки, яка загрожує найуразливішим верствам населення в усьому світі.

Автор: 

зерно (3121) Франція (3082)


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Топ коментарі
+3
разницу меж орбанами и макронами тока в микроскопе...
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01.08.2022 20:22
+2
гыгымон местный...победун фторой мировой...
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01.08.2022 20:19
+1
Хай воно ще прийде !
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01.08.2022 20:21
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гыгымон местный...победун фторой мировой...
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01.08.2022 20:19 Відповісти
разницу меж орбанами и макронами тока в микроскопе...
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01.08.2022 20:22 Відповісти
я бы хотел чтобы в Украине президентом был свой Орбан - популист и патриот и действовал в интересах своей страны и народа и плевал на все остальное
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01.08.2022 20:46 Відповісти
Хай воно ще прийде !
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01.08.2022 20:21 Відповісти
Хоч один гарант є на борту?
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01.08.2022 20:21 Відповісти
вийде ще не значить дійде
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01.08.2022 20:22 Відповісти
одне дійде ще не значить інше дійде. нам не миритись із ними а вести війну
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01.08.2022 20:23 Відповісти
Французи,запитайте в німців як воно-вірити Ху.лу...Париж також закликає сторони продовжувати безпечний експорт українських зернових Чорним морем Джерело:
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01.08.2022 20:23 Відповісти
луче б якогось поганенького есмінця під Одесу поставили
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01.08.2022 20:32 Відповісти
почемуне говорят кому принадлежит зерно.явно что не просто так его вывозят.
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01.08.2022 20:58 Відповісти
Pofig francia
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01.08.2022 21:09 Відповісти
Хранція, а чого радіємо? Українські жаби нікуди не їдуть.
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01.08.2022 22:20 Відповісти
Радость сопоставима с радостью при отдаче ядерного оружия. Уррря! Зеленая банда получив откат от Путина за решение его проблем с санкциями и прочим Нибулоном, через год-два будет просить для народа хлебушка на пропитание. Ну понимаш, нету посевных площадей, а мы не негры, у нас холодно.
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01.08.2022 22:44 Відповісти
 
 