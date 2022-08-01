Створення Міжнародного Трибуналу за злочини агресії – це запит українського суспільства, а не влади, - генпрокурор Костін
Генеральний прокурор Андрій Костін повністю підтримує необхідність створення Міжнародного Трибуналу для притягнення до відповідальності високопосадовців РФ за злочини військової агресії щодо України.
"Щодо Трибуналу (його створення) – це наша тверда позиція. Тому що злочин агресії є головним серед воєнних злочинів, злочинів проти людства", - сказав генпрокурор в ефірі українського телемарафону в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він зазначив, що Міжнародний кримінальний суд не може розслідувати злочини щодо агресії, виходячи зі своєї юрисдикції.
"Для цього ми маємо створити Міжнародний Трибунал. І я повністю підтримую цей напрям", - наголосив Костін.
Генпрокурор нагадав, що питанням створення Трибуналу опікуються українські дипломати.
"Сьогодні я говорив із послами "Великої сімки", що питання створення Трибуналу – це запит не української влади, це запит усього українського суспільства. Українське суспільство хоче побачити на лаві підсудних Міжнародного Трибуналу саме високопосадовців – військових та політичних – країни-агресора, які відповідатимуть за злочини агресії", - підсумував генпрокурор.
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кому доверили судьбу страны как то не хватает воспитания или разума. или того и другого. поэтому и живут они в своем клубе "Шохочу."люди сами позволяют им это и в глубине души большинство стремиться стать одним из них. пережиток совка . Увы((
я сітки плету з тьотьками 50+, так навіть у них ці самі запитання, а це самий ядерний електорат зеленського.