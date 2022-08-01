Костін анонсував велику чистку рядів усіх силових і правоохоронних структур: "Триває робота щодо понад 600 співробітників прокуратури"

Костін очолив ГПУ після хвилі звільнень в силових та правоохоронних структурах.

Генеральний прокурор України Андрій Костін підписав наказ про проведення розслідування щодо співробітників прокуратури прифронтових регіонів України для перевірки того, хто, де знаходився і як захищалися приміщення прокуратур, матеріали справ, майно, а головне, чи є інформація щодо причетності співробітників прокуратур до колабораційної діяльності. Про це генпрокурор України Андрій Костін повідомив під час телемарафону в ефірі "1+1", передає Цензор.НЕТ.

"Щодо того, що вже зроблено протягом останніх декількох місяців, це повідомлення про підозру 5 прокурорам та 3 держслужбовцям. Одну справу вже скеровано до суду. Триває робота щодо понад 600 співробітників прокуратури, які перетинали кордон. По кожному з них проводять перевірку. Від 1 серпня генеральна інспекція Офісу буде проводити розслідування, щоб встановити можливу причетність співробітників прокуратури", - повідомив Костін.

За його словами, йдеться не лише про співробітників прокуратури, але й про всю охоронну систему, органи держуправління, державної влади і місцевого самоврядування.

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"Під час війни жоден факт, який може свідчити про якусь допомогу агресору, такому факту має бути надана відповідна оцінка і всі причетні до цього мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності", - зазначив він.

Костін також повідомив, що така велика кампанія з очищення рядів усіх силових і правоохоронних структур обумовлена питанням безпеки.

"Якщо десь ще перебувають якісь колаборанти, зрадники, особливо в правоохоронній системі, це питання безпеки держави та української нації. Йдеться лише про факти, які доведені доказами. Результати перевірки мають бути доведені юридично", - додав Костін.