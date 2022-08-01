Костін анонсував велику чистку рядів усіх силових і правоохоронних структур: "Триває робота щодо понад 600 співробітників прокуратури"
Костін очолив ГПУ після хвилі звільнень в силових та правоохоронних структурах.
Генеральний прокурор України Андрій Костін підписав наказ про проведення розслідування щодо співробітників прокуратури прифронтових регіонів України для перевірки того, хто, де знаходився і як захищалися приміщення прокуратур, матеріали справ, майно, а головне, чи є інформація щодо причетності співробітників прокуратур до колабораційної діяльності. Про це генпрокурор України Андрій Костін повідомив під час телемарафону в ефірі "1+1", передає Цензор.НЕТ.
"Щодо того, що вже зроблено протягом останніх декількох місяців, це повідомлення про підозру 5 прокурорам та 3 держслужбовцям. Одну справу вже скеровано до суду. Триває робота щодо понад 600 співробітників прокуратури, які перетинали кордон. По кожному з них проводять перевірку. Від 1 серпня генеральна інспекція Офісу буде проводити розслідування, щоб встановити можливу причетність співробітників прокуратури", - повідомив Костін.
За його словами, йдеться не лише про співробітників прокуратури, але й про всю охоронну систему, органи держуправління, державної влади і місцевого самоврядування.
"Під час війни жоден факт, який може свідчити про якусь допомогу агресору, такому факту має бути надана відповідна оцінка і всі причетні до цього мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності", - зазначив він.
Костін також повідомив, що така велика кампанія з очищення рядів усіх силових і правоохоронних структур обумовлена питанням безпеки.
"Якщо десь ще перебувають якісь колаборанти, зрадники, особливо в правоохоронній системі, це питання безпеки держави та української нації. Йдеться лише про факти, які доведені доказами. Результати перевірки мають бути доведені юридично", - додав Костін.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мабуть, єрмак з татаровим, справляться!!! Оманщина вимагає….
Особливу увагу треба приділити контролю зв'язків працівників з грошовими потоками і джерела їх походження: геліки з пацанами біля стін які приїхали щоб завезти за "дах", заказухи для "чорних" мусорів, валізи з грошима за затягування справ, створення напів-кримінальних агентурних мереж для самозбагачення - все це зробило елітами не найкращих представників української нації на протязі 30 років незалежності за що тепер страждає весь Український народ.
Тобто себе.
Тому - все безнадійно.
Чергова клоунада...
Скільки себе пам'ятаю, весь час "чистили" та "скорочували", а як результат їхні штати лише розбухали та деградували, заповнюючись рішалами та блатними.
Однако, есть большие сомнения в том, что Баканов и его подельники-советники-кураторы предстанут перед судом.
По той причине, что Зеленский никогда не признает своих ошибок.
Дело в том, что две фирмы жены нынешнего главы СБУ Ивана Баканова Оксаны Лазаренко фигурировали в уголовном деле "конторы" - речь шла о выводе Богуславской и Дыбинецкой ГЭС в частную собственность. Об этом свидетельствует http://reyestr.court.gov.ua/Review/51117430 постановление Соломенского райсуда Киева от 8 июня 2011 года .
Утверждают, что непосредственно сам Баканов был фигурантом расследования уголовного дела №637 о хищении 3,8 млн грн подконтрольными ему компаниями "Энерготек" и "Экоинвест" (по ч.5 ст. 191 УК Украины).
Кстати, "отжимал" Богуславскую и Дыбинецкую ГЭС Баканов вместе со своим другом и партнером - Александром Беляевым, жена которого Светлана Беляева руководила компанией "Экоинвест".
Как утверждали следователи, чиновники Киевоблэнерго по договоренности с сотрудниками ФГИУ в дальнейшем продали оборудование Богуславской и Дыбинецкой ГЭС компании "Экоинвест".
https://bloginside.in.ua