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Костін анонсував велику чистку рядів усіх силових і правоохоронних структур: "Триває робота щодо понад 600 співробітників прокуратури"

костін

Костін очолив ГПУ після хвилі звільнень в силових та правоохоронних структурах.

Генеральний прокурор України Андрій Костін підписав наказ про проведення розслідування щодо співробітників прокуратури прифронтових регіонів України для перевірки того, хто, де знаходився і як захищалися приміщення прокуратур, матеріали справ, майно, а головне, чи є інформація щодо причетності співробітників прокуратур до колабораційної діяльності. Про це генпрокурор України Андрій Костін повідомив під час телемарафону в ефірі "1+1", передає Цензор.НЕТ.

"Щодо того, що вже зроблено протягом останніх декількох місяців, це повідомлення про підозру 5 прокурорам та 3 держслужбовцям. Одну справу вже скеровано до суду. Триває робота щодо понад 600 співробітників прокуратури, які перетинали кордон. По кожному з них проводять перевірку. Від 1 серпня генеральна інспекція Офісу буде проводити розслідування, щоб встановити можливу причетність співробітників прокуратури", - повідомив Костін.

За його словами, йдеться не лише про співробітників прокуратури, але й про всю охоронну систему, органи держуправління, державної влади і місцевого самоврядування.

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"Під час війни жоден факт, який може свідчити про якусь допомогу агресору, такому факту має бути надана відповідна оцінка і всі причетні до цього мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності", - зазначив він.

Костін також повідомив, що така велика кампанія з очищення рядів усіх силових і правоохоронних структур обумовлена питанням безпеки.

"Якщо десь ще перебувають якісь колаборанти, зрадники, особливо в правоохоронній системі, це питання безпеки держави та української нації. Йдеться лише про факти, які доведені доказами. Результати перевірки мають бути доведені юридично", - додав Костін.

Автор: 

чистки (7) Костін Андрій (267) Офіс Генпрокурора (3262)


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Топ коментарі
+52
вся "велика чистка" скінчиться "пшиком". Просто запам"ятайте цей твіт(с)
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01.08.2022 21:05
+45
Залишаться тільки зелені .
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01.08.2022 21:05
+22
В Єжова чи Берії ще більше рухів було, операція " три конверта".
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01.08.2022 21:14
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Дайте йому парабеллум.
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02.08.2022 06:58 Відповісти
а чому новий зелений генпрокурор ничогисинько не проблеяв про литинанта баканова та свою попередницю -- чи вже в африку послами поихали без всякого звиту у ВР з великими подяками вид гаранта . поки ***** не буде видповидальности за роботу на таких високих посадах не буде нияких результатив . як може керувати сбу ..друг детства по подьезду.. це ж ***** якась . невже там немае достойних офицерив патриотив з досвидом роботи . а в нас назначають за принципом ..чаво изволите.. от и маемо те що маемо . як казало сало в шоколади
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02.08.2022 07:10 Відповісти
этот ментовско-прокурорско-судейско-сбушный биомусор надо разогнать... после войны...
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02.08.2022 09:16 Відповісти
Головне, щоб побільше призначити деркачів, сівох, кулінічів, сівковичів, катлєт, юних дарувань від папіків корабельних СОСНУть, мертвечуків, безголових, як безумна….. та іншого лайна для ШКОДИ УКРАЇНИ !!!
Мабуть, єрмак з татаровим, справляться!!! Оманщина вимагає….
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02.08.2022 09:32 Відповісти
Якщо з гівна зняти пінку з мухами воно буде смердіти так само!
Особливу увагу треба приділити контролю зв'язків працівників з грошовими потоками і джерела їх походження: геліки з пацанами біля стін які приїхали щоб завезти за "дах", заказухи для "чорних" мусорів, валізи з грошима за затягування справ, створення напів-кримінальних агентурних мереж для самозбагачення - все це зробило елітами не найкращих представників української нації на протязі 30 років незалежності за що тепер страждає весь Український народ.
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02.08.2022 09:50 Відповісти
Поперше треба вичистити зелене лайно.
Тобто себе.
Тому - все безнадійно.
Чергова клоунада...
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02.08.2022 09:57 Відповісти
как бы на себя не вышли с таким кипишем
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02.08.2022 10:25 Відповісти
Давно назріло. Але, але, але.
Скільки себе пам'ятаю, весь час "чистили" та "скорочували", а як результат їхні штати лише розбухали та деградували, заповнюючись рішалами та блатними.
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02.08.2022 10:45 Відповісти
Зеленский уволил Баканова по статье, которая предполагает расследование деятельности военнослужащего.

Однако, есть большие сомнения в том, что Баканов и его подельники-советники-кураторы предстанут перед судом.

По той причине, что Зеленский никогда не признает своих ошибок.
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02.08.2022 10:57 Відповісти
О том, что Баканов с товарищами из фонда Госимущества и "Киевоблэнерго" были замешаны в присвоении госимущества, не говорил только ленивый, об этом писали и http://nashigroshi.org/2019/10/18/firmy-druzhyny-hlavy-sbu-bakanova-fihuruvaly-u-spravi-sbu-u-period-protystoiannia-z-firmoiu-tynnoho-l-ovochkinoi/#_blank СМИ .

Дело в том, что две фирмы жены нынешнего главы СБУ Ивана Баканова Оксаны Лазаренко фигурировали в уголовном деле "конторы" - речь шла о выводе Богуславской и Дыбинецкой ГЭС в частную собственность. Об этом свидетельствует http://reyestr.court.gov.ua/Review/51117430 постановление Соломенского райсуда Киева от 8 июня 2011 года .

Утверждают, что непосредственно сам Баканов был фигурантом расследования уголовного дела №637 о хищении 3,8 млн грн подконтрольными ему компаниями "Энерготек" и "Экоинвест" (по ч.5 ст. 191 УК Украины).

Кстати, "отжимал" Богуславскую и Дыбинецкую ГЭС Баканов вместе со своим другом и партнером - Александром Беляевым, жена которого Светлана Беляева руководила компанией "Экоинвест".

Как утверждали следователи, чиновники Киевоблэнерго по договоренности с сотрудниками ФГИУ в дальнейшем продали оборудование Богуславской и Дыбинецкой ГЭС компании "Экоинвест".

https://bloginside.in.ua
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02.08.2022 11:55 Відповісти
Начнет ли Костин с Баканова?
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02.08.2022 11:57 Відповісти
Почистить тих що пройшли конкурси
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02.08.2022 10:57 Відповісти
И назначат тех, кто прошел "конкурсы" в ФСБ?
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02.08.2022 11:12 Відповісти
треба починати із звільнення своїх заступників. До речі, у лютому -березні велика кількість прокурорів та суддів (і це якщо не рахувати тих хто працював на окупантів) втекли за кордон, а повернулось лише коли орки відійшли від Києва
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02.08.2022 11:34 Відповісти
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