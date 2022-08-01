Найближчим часом розслідування у цій справі буде завершено, - Костін про справу Медведчука
Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що до суду направлено клопотання щодо продовження запобіжного заходу народному депутату Віктору Медведчуку, а саме розслідування буде незабаром завершено.
"Одна зі справ перебуває на стадії судового розгляду (про замах на розграбування національних ресурсів – ІФ), інша справа – на стадії досудового розслідування – ми вже передали клопотання щодо продовження термінів тримання під вартою, і маю надію на те, що найближчим часом досудове розслідування у цій справі буде завершено", - сказав генпрокурор в ефірі українського телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як повідомлялося, СБУ продовжує досудове розслідування щодо Медведчука за фактом фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та за фактом легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
Обвинувальний акт стосовно Медведчука у справі про держзраду та замах на розграбування національних цінностей передано до суду 2 червня. Медведчука обвинувачують у тому, що спільно з іншим народним депутатом України від "ОПЗЖ", який перебуває в розшуку, а також посадовими особами РФ вчинили замах на розграбування національних цінностей, - йдеться про незаконний видобуток нафти і газу в шельфі Чорного моря в районі АР Крим.
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неділю шашлики жер з віскі
тепер почались усякі висери..
не вірю жодному слову цього продійсвіта
Тепер ця пані богатіша за Ахметова Коломойского та Боголюбова разом узятих...
Вчіцця люди добрі бабло рубати з Неба...
Анекдот и серии про Штирлица ведмедчука...
Спочатку дадуть довічне, потім - апеляція І!!! І, якийсь старокиївський апеляційний суд кваснянського району замінить на домашній арешт, а потім ой... "медведчук утік до росії з шуфричем. Як повідомляють правоохоронці, йому допоміг ілля кива, який незаконно пересік український кордон, давши хабаря прикордоннику, який вже втік до росії"...
Лише у ДВОХ з "невідомим" депутатом ОПЗЖ робили заколот?!!
Кому ви цю ПУРГУ впарююте?!
Там десятки, як що не СОТНІ агентів та зрадників, тільки під його керівництвом!