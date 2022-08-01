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Новини Справа Медведчука
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Найближчим часом розслідування у цій справі буде завершено, - Костін про справу Медведчука

медведчук

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що до суду направлено клопотання щодо продовження запобіжного заходу народному депутату Віктору Медведчуку, а саме розслідування буде незабаром завершено.

"Одна зі справ перебуває на стадії судового розгляду (про замах на розграбування національних ресурсів – ІФ), інша справа – на стадії досудового розслідування – ми вже передали клопотання щодо продовження термінів тримання під вартою, і маю надію на те, що найближчим часом досудове розслідування у цій справі буде завершено", - сказав генпрокурор в ефірі українського телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, СБУ продовжує досудове розслідування щодо Медведчука за фактом фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та за фактом легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Обвинувальний акт стосовно Медведчука у справі про держзраду та замах на розграбування національних цінностей передано до суду 2 червня. Медведчука обвинувачують у тому, що спільно з іншим народним депутатом України від "ОПЗЖ", який перебуває в розшуку, а також посадовими особами РФ вчинили замах на розграбування національних цінностей, - йдеться про незаконний видобуток нафти і газу в шельфі Чорного моря в районі АР Крим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арештував додаткові активи Медведчука та Марченко: приміщення готельних комплексів, земельні ділянки, банківські рахунки. ФОТО

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) Костін Андрій (267)


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Топ коментарі
+17
В будь якій популістичній ситуації діставай Мертвечука.
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01.08.2022 21:33
+9
Головний резидент Путіна а йому предява за газ. Бо як предявлять за зраду, то зразу ж потягне цілий виводок кротів. Хто ж тоді патякати буде про мир і дружбу з бабуїнами.
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01.08.2022 21:40
+7
Оксанка Марченко переписала все миллиарды не миллиардера Ведмедчука на себе...
Тепер ця пані богатіша за Ахметова Коломойского та Боголюбова разом узятих...
Вчіцця люди добрі бабло рубати з Неба...
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01.08.2022 22:00
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В будь якій популістичній ситуації діставай Мертвечука.
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01.08.2022 21:33 Відповісти
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01.08.2022 21:45 Відповісти
А ксюху вже якийсь Зураб полiруЭ ..
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01.08.2022 23:39 Відповісти
тут таке діло. чук крав вагонами а не веліки. тому за старою укртрадицією його не посадять. в хорошій країні живем люди. жрать будем каштани.
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01.08.2022 21:34 Відповісти
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01.08.2022 21:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1CTcH613L2U https://www.youtube.com/watch?v=1CTcH613L2U

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01.08.2022 21:36 Відповісти
Головний резидент Путіна а йому предява за газ. Бо як предявлять за зраду, то зразу ж потягне цілий виводок кротів. Хто ж тоді патякати буде про мир і дружбу з бабуїнами.
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01.08.2022 21:40 Відповісти
Медведчук дадуть орден, а Порошенка посадять.
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01.08.2022 21:42 Відповісти
І теж дадуть ордєн
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01.08.2022 21:51 Відповісти
Рус Там - ше один, кому Порошенко в штани на..ав.
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01.08.2022 21:58 Відповісти
Не дадуть ордєн. Так нормуль?
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01.08.2022 21:59 Відповісти
Цікаво, а кого він ще окрім Пороха "здав". Чи Дерьмак і так про інших своїх добре знае.
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01.08.2022 21:48 Відповісти
Пропоную зафіксувати автопарк родичів цього правдоборця на сьогодні..
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01.08.2022 21:48 Відповісти
вступив в должность:
неділю шашлики жер з віскі
тепер почались усякі висери..
не вірю жодному слову цього продійсвіта
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01.08.2022 21:55 Відповісти
Оксанка Марченко переписала все миллиарды не миллиардера Ведмедчука на себе...
Тепер ця пані богатіша за Ахметова Коломойского та Боголюбова разом узятих...
Вчіцця люди добрі бабло рубати з Неба...
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01.08.2022 22:00 Відповісти
"Переписувала" мабуть у тiй же позi , що й ii подруга Ленка...тiльки на спинi...
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01.08.2022 23:46 Відповісти
В связи с тем что кум Марченко путлер напал на Украину...Оксанка отказалась быть кумой убийцы украинского народа...
Анекдот и серии про Штирлица ведмедчука...
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01.08.2022 22:07 Відповісти
ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!!!

Спочатку дадуть довічне, потім - апеляція І!!! І, якийсь старокиївський апеляційний суд кваснянського району замінить на домашній арешт, а потім ой... "медведчук утік до росії з шуфричем. Як повідомляють правоохоронці, йому допоміг ілля кива, який незаконно пересік український кордон, давши хабаря прикордоннику, який вже втік до росії"...
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01.08.2022 22:11 Відповісти
Уже понятно, что Медведчук это жертва обстоятельств, которую проклятый Порох заставил работать на Раиссу. Так что главный свидетель лицо неприкосновенное
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01.08.2022 22:14 Відповісти
Зразу видно - теж пообіцяв неЛоху Петра посадити.
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01.08.2022 22:21 Відповісти
Двоє?
Лише у ДВОХ з "невідомим" депутатом ОПЗЖ робили заколот?!!
Кому ви цю ПУРГУ впарююте?!
Там десятки, як що не СОТНІ агентів та зрадників, тільки під його керівництвом!
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01.08.2022 23:17 Відповісти
На коль его
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02.08.2022 00:14 Відповісти
Я хочу увидеть фото, что он сидит в маленькой, сырой камере, с очком в полу, а не в люксе пятизвёздочного отеля.
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02.08.2022 04:13 Відповісти
 
 