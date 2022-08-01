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Росіяни обстріляли евакуаційний автобус на Херсонщині, двоє людей загинули, ще двоє - тяжко поранені, - Вілкул

вілкул

Російські окупанти обстріляли автобус під час евакуації до Кривого Рогу в районі Довгового Херсонської області, внаслідок обстрілу загинули 2 особи, ще 2 людей було тяжко поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Сьогодні орки скоїли ще один військовий злочин. З окупованого селища Старосілля була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних. У районі селища Довгове з ПТУР окупанти в упор розстріляли цей автобус. Двоє цивільних загинуло. П'ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу – трьох чоловіків та двох жінок, усі цивільні. Двоє з них у дуже тяжкому стані з опіковим шоком", - розповів Вілкул під час вечірнього брифінгу.

Усі постраждалі перебувають у лікарні у Кривому Розі, їм надається необхідна медична допомога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуація з півдня: Військові радять виїхати з небезпечних районів

Автор: 

Вілкул Олександр (329) обстріл (28717) евакуація (2323) Херсонська область (5798)


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Рашисты уперто убивают жителей юго-восточных регионов, предполагая, что так можно закошмарить мирное население этих областей Украины настолько, что оно будет согласно на все, лишь бы прекратились обстрелы. Это все от незнания ментальности украинцев, которые после каждого убитого ребенка сжимают зубы и рвутся рвать на части россиян.
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01.08.2022 21:49 Відповісти
нелюди ... ху*лопитеки !
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01.08.2022 21:49 Відповісти
шесть лет назад вилкул совсем подругому чирикал
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01.08.2022 21:59 Відповісти
депутат - від партії регіонів - що ти хотів ?
Та зараз - є два варіанта :
Або ти за Україну !
Або ти за бредні Х.йла (
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01.08.2022 22:18 Відповісти
ЗеИУДА НЕ ПРОПУСТИЛ в Украину Корбана , который успешно занимался обороной ‼️Выродки Зе и д'ерьмак , как же от вас гнид избавиться ⁉️
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01.08.2022 22:03 Відповісти
Ось з ким воює ця терористична недодержава ,будьте прокляті і ваш дибільний народ.
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01.08.2022 22:16 Відповісти
азовці, автобус, міста....
це вдячність ***** за турбіни з канади.
мало мабудь стріляє
зніміть ще якісь санкції....
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01.08.2022 22:17 Відповісти
Твари и больше ни куя , слов нет, ни чего святого, убивают все что шевелится , и движется.
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01.08.2022 23:02 Відповісти
 
 