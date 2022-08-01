Росіяни обстріляли евакуаційний автобус на Херсонщині, двоє людей загинули, ще двоє - тяжко поранені, - Вілкул
Російські окупанти обстріляли автобус під час евакуації до Кривого Рогу в районі Довгового Херсонської області, внаслідок обстрілу загинули 2 особи, ще 2 людей було тяжко поранено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Сьогодні орки скоїли ще один військовий злочин. З окупованого селища Старосілля була спроба евакуації на мікроавтобусі червоного кольору сімох цивільних. У районі селища Довгове з ПТУР окупанти в упор розстріляли цей автобус. Двоє цивільних загинуло. П'ятьох вдалося евакуювати до Кривого Рогу – трьох чоловіків та двох жінок, усі цивільні. Двоє з них у дуже тяжкому стані з опіковим шоком", - розповів Вілкул під час вечірнього брифінгу.
Усі постраждалі перебувають у лікарні у Кривому Розі, їм надається необхідна медична допомога.
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Та зараз - є два варіанта :
Або ти за Україну !
Або ти за бредні Х.йла (
це вдячність ***** за турбіни з канади.
мало мабудь стріляє
зніміть ще якісь санкції....