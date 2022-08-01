УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10549 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 367 8

Україна домовляється зі Швейцарією про консульські послуги для українців у Росії, - Лубінець

швейцарія

Міністерство закордонних справ України веде перемовини з посольством Швейцарії у РФ про надання консульських послуг у Росії українцям, які втратили документи.

Про це повідомив під час телемарафону Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я знаю, що Міністерство закордонних справ веде розмови з посольством Швейцарії, щоб вони на території Російської Федерації робили консульські послуги для наших громадян, які втратили документи через те, що їх просто забрали представники російської влади", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швейцарія відмовила делегатам з Росії у візах для участі в заходах ООН

За словами Лубінця, офіс омбудсмена звертається до українських судів в інтересах українських громадян для відновлення втрачених під час евакуації до Росії документів. У подальшому через посольство Швейцарії ці документи планують передавати українцям, аби вони виїхали з Росії у Європу, розповів Лубінець.

Автор: 

дипломатія (711) консульство (308) росія (65415) Швейцарія (864) Лубінець Дмитро (602)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так ось, чим ти зайнятий, Лубінець! А там наших азовців у цю саму мить катують , убивають, 2000 як мінімум людей, яких ваша зекоманда віддала на поталу і заборонила нам говорити про це. як так???
показати весь коментар
01.08.2022 22:14 Відповісти
А сама идея чем плоха? Стариков, женщин и детей насильно депортировали из Мароиуполя, отобрали документы. Они хотят вернуться в Украину, предлагаешь оставить их в мордоре?
показати весь коментар
01.08.2022 22:30 Відповісти
а воно на телемарафоні виступає, скотина((((((((((((((((
про консульські послуги
показати весь коментар
01.08.2022 22:15 Відповісти
не пойму хто из них себя считает друзиллой...
показати весь коментар
01.08.2022 22:15 Відповісти
по нормальному нейтралам марку с кораблём в торбу токо за две цены..
показати весь коментар
01.08.2022 22:19 Відповісти
а что украинцам вообще делать в раиссии? кто-то оказывает консульские услуги южнокорейцам у обезумевшего ина?
показати весь коментар
01.08.2022 22:20 Відповісти
Какие *украинцы* сейчас могут быть на Фашистской Раzzии?
показати весь коментар
01.08.2022 22:24 Відповісти
Интернированные рашистами старики, женщины и дети. Или ты относишься к тем, кто был интернирован так, как относились чекисты в СССР?
показати весь коментар
01.08.2022 22:32 Відповісти
 
 