Україна домовляється зі Швейцарією про консульські послуги для українців у Росії, - Лубінець
Міністерство закордонних справ України веде перемовини з посольством Швейцарії у РФ про надання консульських послуг у Росії українцям, які втратили документи.
Про це повідомив під час телемарафону Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я знаю, що Міністерство закордонних справ веде розмови з посольством Швейцарії, щоб вони на території Російської Федерації робили консульські послуги для наших громадян, які втратили документи через те, що їх просто забрали представники російської влади", - сказав він.
За словами Лубінця, офіс омбудсмена звертається до українських судів в інтересах українських громадян для відновлення втрачених під час евакуації до Росії документів. У подальшому через посольство Швейцарії ці документи планують передавати українцям, аби вони виїхали з Росії у Європу, розповів Лубінець.
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