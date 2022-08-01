Трамп розповів, як Україна мала уникнути війни з РФ: Вони могли віддати Крим і відмовитись від НАТО

Колишній президент США Дональд Трамп вважає, що Україна могла б уникнути нападу Росії, погодившись на територіальні поступки та нейтральний статус.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Як мінімум, вони мали б укласти угоду. Вони могли віддати Крим. Вони могли б зробити щось із НАТО, сказати – добре, ми не збираємося вступати до НАТО, і тоді б у них була б країна, тому що, я вважаю, Путін хотів досягнути угоди", - заявив експрезидент США.

Із початком повномасштабного російського вторгнення "домовитися" буде складніше, вважає Трамп.

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