Трамп розповів, як Україна мала уникнути війни з РФ: Вони могли віддати Крим і відмовитись від НАТО
Колишній президент США Дональд Трамп вважає, що Україна могла б уникнути нападу Росії, погодившись на територіальні поступки та нейтральний статус.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Як мінімум, вони мали б укласти угоду. Вони могли віддати Крим. Вони могли б зробити щось із НАТО, сказати – добре, ми не збираємося вступати до НАТО, і тоді б у них була б країна, тому що, я вважаю, Путін хотів досягнути угоди", - заявив експрезидент США.
Із початком повномасштабного російського вторгнення "домовитися" буде складніше, вважає Трамп.
Топ коментарі
+99 Филипп Филиппович Преображенск
показати весь коментар01.08.2022 22:15
+87 Григорій Григорович
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+75 18c49ed2
показати весь коментар01.08.2022 22:18
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Віддайте Крим, ідіть у "тайожний союз" і потім разом будемо воювати проти піндосів.
Навіть не подумає.
Тому що в арсеналі США є "засоби стримування"... І не лише ЯО.
Якби не Байден - хто зна, чи встояла би тоді, в 2014/16рр. Україна...
Ну що, ж - це яскравий приклад наявності та висоти ІQ у деяких, навіть у т.зв. "порохоботів
До речі, в слові "*****" в тебе аж чотири помилки! Уявляю, скільки помилок ти зробиш в слові "касапія"...