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Новини Війна
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Трамп розповів, як Україна мала уникнути війни з РФ: Вони могли віддати Крим і відмовитись від НАТО

трамп

Колишній президент США Дональд Трамп вважає, що Україна могла б уникнути нападу Росії, погодившись на територіальні поступки та нейтральний статус.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Як мінімум, вони мали б укласти угоду. Вони могли віддати Крим. Вони могли б зробити щось із НАТО, сказати – добре, ми не збираємося вступати до НАТО, і тоді б у них була б країна, тому що, я вважаю, Путін хотів досягнути угоди", - заявив експрезидент США.

Із початком повномасштабного російського вторгнення "домовитися" буде складніше, вважає Трамп.

Також читайте: "Те, що відбувається в Україні - це геноцид", - Трамп. ВIДЕО

Автор: 

Крим (14176) членство в НАТО (1724) Трамп Дональд (5834)


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Топ коментарі
+99
Идиот!
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01.08.2022 22:15
+87
віддай Аляску і побачим де ти будеш
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01.08.2022 22:17
+75
Хуже. Он проходимец, которых в мире мало.
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01.08.2022 22:18
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Трапісти як і зебіли живуть у вигаданій реальності. Навіть не дивує.
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02.08.2022 10:06 Відповісти
І ось такий полєзних Кремлю ідіот був президентом США... А якщо б погодилися по Криму і по темі НАТО? Наступив би вічний мир? Що було б потім...? Наступна вимога? По прецеденту... Що там Гітлеру спочатку віддали...? А що було потім...? Наступив вічний мир як обіцяв Чемберлен, повернувшись з Мюнхена, 1938? Все по формулі Муссоліні - великі птахи завжди договоряться за рахунок маленьких ?????
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02.08.2022 07:38 Відповісти
Тобто сам зізнався, що є агентом *****.
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02.08.2022 07:44 Відповісти
Нічого віддавати не потрібно , "бо отримаєм і позор і війну одночасно при будь яких"
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02.08.2022 08:13 Відповісти
**** мы должны еще отдавать что то и с ********** вести переговоры.******* всех и точка,чтоб забыли про Украину навсегда ублюдки ******
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02.08.2022 08:36 Відповісти
Так це нічого б не змінило, це був тільки привід, знайшли б інший. Як в старому анекдоті: Дай закурити. Вам з фільтром чи без фільтра? З фільтром. Дай підкурити. Вам сірником чи запальничкою? Та хоч паяльною лампою, все рівно п--и получиш
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02.08.2022 08:47 Відповісти
От такі дибіли можуть стати президентами надержави при демократичному устрої.
Віддайте Крим, ідіть у "тайожний союз" і потім разом будемо воювати проти піндосів.
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02.08.2022 08:51 Відповісти
Так, демократія недосконала, але краще за неї ще ніхто нічого не вигадав.
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02.08.2022 08:58 Відповісти
Президент дураков, а дураков в любой стране много. Куда мир скатится, если не поумнеет?
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02.08.2022 09:28 Відповісти
ты тут не путай себя и людей. президент дураков это *****. трамп дурак, но президентом был отнюдь не дураков. развал и уничтожение мокшанского мордора, вот путь к миру. кацапы не поумнеют. этих зомби вылечит только смерть
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02.08.2022 09:34 Відповісти
Ублюдок и клоун! Верни мокшанцам Аляску а мексикосам Техас и Калифорнию. Шобы не была вайны....
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02.08.2022 09:31 Відповісти
Не поверне.
Навіть не подумає.
Тому що в арсеналі США є "засоби стримування"... І не лише ЯО.
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02.08.2022 11:46 Відповісти
У трампа амнезия?)) на виборах казав якщо б він був президентом а не Обама, крим у України не забрали
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02.08.2022 09:56 Відповісти
Тільки в одному він був правий. Обама президентом був ніяким. Ходив тільки й посміхався. Бо, на той час, США хотілося не президента, який буде грамотно вирішувати виклики, а вперше в історії темношкірого президента.
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02.08.2022 10:53 Відповісти
абсолютно згоден.
Якби не Байден - хто зна, чи встояла би тоді, в 2014/16рр. Україна...
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02.08.2022 11:44 Відповісти
ну що, дєбіли, ті хто розказував, як трампоц допомагав Україні, та як він мочив *****, розкажіть свою казочку ще раз.
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02.08.2022 09:59 Відповісти
Трампісти та , на відміну від , - навіть не кинулися захищати свого гуру, з огляду на скандальність, але достовірність інфи.
Ну що, ж - це яскравий приклад наявності та висоти ІQ у деяких, навіть у т.зв. "порохоботів
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02.08.2022 12:01 Відповісти
До речі, велика кількість українців в США голосували за цю про-Путінську жирну свиню. Цікаво який вибір вони зроблять в 2024? Страшно уявити якщо б зараз в Білому Домі був Трамп. Він злочинець, і Ітількизавдяки безхребетній республіканській партіі, Трамп не в тюрмі.
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02.08.2022 14:17 Відповісти
Ті українці, яких знаю я, голосували за Байдена, хоча все життя голосували за республіканців. За цього поца горлянки рвуть неадеквати Цензора, а у житті наші розумні співвітчизники все роблять правильно і клоунів не обирають.
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02.08.2022 14:28 Відповісти
Та хватає і українців, які його за месію рахуют
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02.08.2022 14:34 Відповісти
Та то не українці, а манкурти, які сидять на расєйських інформаційних помийках.
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02.08.2022 14:42 Відповісти
Тому я за цього рижого гандона і не голосував. А в Україні за свого гандона 73% голосує, це мєрзость
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02.08.2022 14:32 Відповісти
Всі розуміють що у Путіна задум не Крим і Донбас а вся Україна . Йому Україна потрібна від Донбасу до Закарпаття і не треба себе тішити ілюзіями давайте віддамо Крим то Путін на цьому зупиниться. І взагалі не варто роздавати свої землі ворогам тому що тільки єдина Україна може бути сильною.
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02.08.2022 14:43 Відповісти
У путіна пупок розв'яжеться,щоб захопити Україну.
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02.08.2022 15:34 Відповісти
Старий американський хряк. Крим раші - ***.
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02.08.2022 17:22 Відповісти
Віддайте Аляску! Підараси плешивий!
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02.08.2022 17:51 Відповісти
Клоун клоуном, но при Трампе Путин на Украину не полез. А полез вначале при Обаме, а потом при Байдене. Трампа Путин опасался, а этих нет. По результатам надо смотреть, а не по словам. Кроме того я часто находил, что слова Трампа и американские и украинские СМИ просто перевирают
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02.08.2022 22:31 Відповісти
"Трампа Путин опасался, а этих нет" - цілковита брехня. Якраз Трампа ***** менш за все боявся, оскільки особисто має кмипромат на нього. А коли поліз воювати Україну - з перебуванням на посаді конкретного президента США це пов'язано в останню чергу. Навіть більше того: це куди більше пов'язано з єдністю країн НАТО та Євросоюзу; і отут ***** прорахувався, ніби якраз Трампу вдалося цю єдність знищити. Насправді Трампу вдалося розхитати - але не довщенту.

До речі, в слові "*****" в тебе аж чотири помилки! Уявляю, скільки помилок ти зробиш в слові "касапія"...
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03.08.2022 12:21 Відповісти
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