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19 064 31

"Біжи! Міст вічно не стоятиме" і "Путіну Гааґа": у Криму набирає обертів опір окупантам, - представництво президента в АРК

крим

У Криму набуває обертів рух опору окупантам: активісти розклеюють листівки із попередженнями, з'являються відео зі спаленими банерами російської символіки, тощо.

Про це повідомляє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Кримський спротив окупантам набирає обертів: у відкритих джерелах з’являються відео зі спаленими банерами російської символіки, фото автівки із написами "Орки геть!" на вікнах, листівки на зупинках громадського транспорту з текстом "путіну Гааґа", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що активісти розклеюють листівки з попередженнями для окупантів: "Біжи, Аксьонов, біжи! Міст вічно не стоятиме" та зображенням підірваного моста на фоні, "Судна ніч для російських окупантів наближається", "Крим – це Україна", "Севастополь – це Україна".

Водночас у Сімферополі активно діє рух опору окупантам "Жовта стрічка". Крім листівок у місцях для розміщення оголошень і на зупинках з’являються малюнки жовтих стрічок.

Автор: 

Крим (14176) окупація (6719) партизани (192)


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Топ коментарі
+22
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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01.08.2022 23:12
+19
Понаїхам час збирати чумадани і дранг нах остен. На расєю.
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01.08.2022 23:18
+18
Аксьонов мій,я його сам страчу,не чіпайте,його відрізана голова прикрашатиме в'їзд на півострів.
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01.08.2022 23:19
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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01.08.2022 23:12 Відповісти
Как говорит Жданов, начнут ощущать когда за 80тыс. перевалит. Уже скоро 😉
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01.08.2022 23:43 Відповісти
Не,они машинки хотят купить
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02.08.2022 06:13 Відповісти
Облиште марні сподівання. Не можна вправити мозок оркам, бо в їхніх черепних коробках його просто нема.
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02.08.2022 03:15 Відповісти
Краще б рейки підривали.
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01.08.2022 23:17 Відповісти
я давно їм про це. Поїзд з бк, замінований. Дистанційно підірвать на мосту.
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01.08.2022 23:21 Відповісти
вони мозги підривають, це крутіше за будь-які рейки!
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01.08.2022 23:28 Відповісти
Понаїхам час збирати чумадани і дранг нах остен. На расєю.
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01.08.2022 23:18 Відповісти
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01.08.2022 23:40 Відповісти
Аксьонов мій,я його сам страчу,не чіпайте,його відрізана голова прикрашатиме в'їзд на півострів.
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01.08.2022 23:19 Відповісти
я заберу собі його скальп
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01.08.2022 23:22 Відповісти
Згоден друже.
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01.08.2022 23:30 Відповісти
Анекдот.

Россия. ОМОНовцы стоят перед разъяренной толпой демонстрантов, палками по щитам стучат. Один ОМОНовец другому:
- Вон видишь тетку в цветастом платье? Это теща моя. Ее не трогай! Она - моя!
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02.08.2022 09:10 Відповісти
В Україні не має бути жодного живого кацапа.
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01.08.2022 23:22 Відповісти
А як щодо корупціонерів? Серед них не тільки кацапи...
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01.08.2022 23:41 Відповісти
Аксенову при звільнені не дати втекти...
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01.08.2022 23:26 Відповісти
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01.08.2022 23:32 Відповісти
Щось давно не чутно заяв Тихановської, як вона врятувала Україну, а поваги від невдячних все нема.
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01.08.2022 23:33 Відповісти
І як же вона її врятувала? Де почитати?
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02.08.2022 09:11 Відповісти
Все. Знайшов. Дякую.
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02.08.2022 09:13 Відповісти
Так эти козли совсем головой недружит в Крыму - посодили директора парка тигров Тайган Олега Зубкова на 2 года и 2 месяца. Русские в youtube собераются боротся за справедливоть и освобождение невиновного человека! Они вдруг вспонили про закон и справедливость! Ну а директор может вкусит русский мир
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01.08.2022 23:35 Відповісти
Львов а не тигров.Вот за пропаганду львовских ценностей его и посадили.
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01.08.2022 23:56 Відповісти
Львов или тигров какая разница если у них есть Люся! Но я понеля что директор был другом русского мира в 2014том.
Непонемаю одно - они что в Крыму думали что будут сидеть у путина по правой рукой после предательство? У путина и под рукой, и под нагой и под попкой места в три ряда уже заполнени, так что несветит им....
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02.08.2022 06:56 Відповісти
Зубков ссался от радости,когда Крым кацапы анексировали,росийские трехцветные тряпки были развешены где только можно,иуда еще тот. А потом его "русского великого патриота" начали кошмарить те,кого он радостно встречал. Пусть сидит шкура продажная,мало дали тварине!
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02.08.2022 00:42 Відповісти
Судячи з того, як істерив на днях ватний "родич" з Кримнашу, умовляючи мене за руzzгє мір, то підгорає в них там добре.
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02.08.2022 00:43 Відповісти
А мои родственники с московии не истерят, просто я сними порвал все связи с 2014 года.
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02.08.2022 07:37 Відповісти
Крымчане, скоро вернётся Украина и будет как раньше полно туристов со всего мира, бизнес и спокойствие.
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02.08.2022 00:45 Відповісти
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02.08.2022 01:04 Відповісти
У Криму е представництво президента?
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02.08.2022 07:14 Відповісти
"Сначала рухнул миф о величии рюсь. народа, потом о наличии ума у рюсссиян, а после 24 февраля возник вопрос, а это вообще люди или оскотинившаяся орда душегубов?" Равиль Хаматов.
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02.08.2022 08:39 Відповісти
 
 