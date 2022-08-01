"Біжи! Міст вічно не стоятиме" і "Путіну Гааґа": у Криму набирає обертів опір окупантам, - представництво президента в АРК

У Криму набуває обертів рух опору окупантам: активісти розклеюють листівки із попередженнями, з'являються відео зі спаленими банерами російської символіки, тощо.

Про це повідомляє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Кримський спротив окупантам набирає обертів: у відкритих джерелах з’являються відео зі спаленими банерами російської символіки, фото автівки із написами "Орки геть!" на вікнах, листівки на зупинках громадського транспорту з текстом "путіну Гааґа", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що активісти розклеюють листівки з попередженнями для окупантів: "Біжи, Аксьонов, біжи! Міст вічно не стоятиме" та зображенням підірваного моста на фоні, "Судна ніч для російських окупантів наближається", "Крим – це Україна", "Севастополь – це Україна".

Водночас у Сімферополі активно діє рух опору окупантам "Жовта стрічка". Крім листівок у місцях для розміщення оголошень і на зупинках з’являються малюнки жовтих стрічок.