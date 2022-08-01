"Біжи! Міст вічно не стоятиме" і "Путіну Гааґа": у Криму набирає обертів опір окупантам, - представництво президента в АРК
У Криму набуває обертів рух опору окупантам: активісти розклеюють листівки із попередженнями, з'являються відео зі спаленими банерами російської символіки, тощо.
Про це повідомляє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Кримський спротив окупантам набирає обертів: у відкритих джерелах з’являються відео зі спаленими банерами російської символіки, фото автівки із написами "Орки геть!" на вікнах, листівки на зупинках громадського транспорту з текстом "путіну Гааґа", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що активісти розклеюють листівки з попередженнями для окупантів: "Біжи, Аксьонов, біжи! Міст вічно не стоятиме" та зображенням підірваного моста на фоні, "Судна ніч для російських окупантів наближається", "Крим – це Україна", "Севастополь – це Україна".
Водночас у Сімферополі активно діє рух опору окупантам "Жовта стрічка". Крім листівок у місцях для розміщення оголошень і на зупинках з’являються малюнки жовтих стрічок.
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всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Россия. ОМОНовцы стоят перед разъяренной толпой демонстрантов, палками по щитам стучат. Один ОМОНовец другому:
- Вон видишь тетку в цветастом платье? Это теща моя. Ее не трогай! Она - моя!
Непонемаю одно - они что в Крыму думали что будут сидеть у путина по правой рукой после предательство? У путина и под рукой, и под нагой и под попкой места в три ряда уже заполнени, так что несветит им....