Україна продовжує виплачувати пенсії та субсидії своїм громадянам на окупованих територіях, - міністр соцполітики Жолнович
Україна продовжує виплачувати пенсії та житлові субсидії своїм громадянам на окупованих територіях, незважаючи на закриття відділень державних банків та Укрпошти з 1 серпня.
На цьому наголосила новопризначена міністерка соцполітики Оксана Жолнович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Вона зазначила, що на сьогодні через загрозу життю працівників Укрпошти фізично передати виплати немає можливості, однак на рахунках Ощадбанку кошти зберігаються протягом 30 днів. Якщо за це час людина не змогла зняти кошти, то їх перекидають на рахунки, відкриті в інших банках.
Жолнович наголосила, якщо людина в жодному з варіантів не може отримати свої гроші, то ці виплати нікуди не подінуться – вони накопичуються.
"Скидаємо гроші туди з надією, що людина хоч в якийсь спосіб зможе їх собі зняти. В будь-якому випадку ці гроші нікуди не дінуться, вони будуть накопичуватися. Є варіанти отримати їх навіть на окупованій території", – сказала Жолнович.
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Видимо, в свое время и в Чернигове и в Сумах и в Харькове и в Киеве кричали "Путин памаги!", раз эти области были в шаге от оккупации (в первых областях собсна были оккупированы почти все сельские районы).
а напомните мне - в Энергодаоре много звали Путина? или в Херсоне?
На вновь захваченных территориях сепаров не так уж и много. Платить надо,а лишать выплат только коллаборантов но это ещё надо доказать.
Украинские выплаты на оккупированных территориях это хороший инструмент,т.н.референдум можно сорвать только одним заявлением о том кто там засветиться лишается пенсий,а кто помоложе будущих выплат.
давай вали.
А может зебобики помогают оккупантам финансово?