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Україна продовжує виплачувати пенсії та субсидії своїм громадянам на окупованих територіях, - міністр соцполітики Жолнович

пенсия,пенсионер,выплата,выплаты

Україна продовжує виплачувати пенсії та житлові субсидії своїм громадянам на окупованих територіях, незважаючи на закриття відділень державних банків та Укрпошти з 1 серпня.

На цьому наголосила новопризначена міністерка соцполітики Оксана Жолнович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Вона зазначила, що на сьогодні через загрозу життю працівників Укрпошти фізично передати виплати немає можливості, однак на рахунках Ощадбанку кошти зберігаються протягом 30 днів. Якщо за це час людина не змогла зняти кошти, то їх перекидають на рахунки, відкриті в інших банках.

Жолнович наголосила, якщо людина в жодному з варіантів не може отримати свої гроші, то ці виплати нікуди не подінуться – вони накопичуються.

"Скидаємо гроші туди з надією, що людина хоч в якийсь спосіб зможе їх собі зняти. В будь-якому випадку ці гроші нікуди не дінуться, вони будуть накопичуватися. Є варіанти отримати їх навіть на окупованій території", – сказала Жолнович.

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Автор: 

окупація (6719) пенсія (1587) Укрпошта (1084) Жолнович Оксана (66)


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Топ коментарі
+39
Я правильно понял: "Я своими налогами оплачиваю тех тварей, которые кричали 'путин приди!'"?
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02.08.2022 00:01
+26




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02.08.2022 00:13
+21
По TG3 зараз йде програма Report,журналістське розслідування.Согодні воно посвячене Маріуполю.Італійські журналісти беруть інтерв'ю у маріупольців,переважно старих людей.І от ті старі люди,які на питання:"ти-українець,чи росіянин?",відповідають-"росіянін,посмотрітє,что тут Україна натворила,чтоб не допустіть,чтоб ми воссоіденились с нашей родиной-россієй? Україну разбомбила наш город!" Цьому сміттю,Україна теж пенсію платить?
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02.08.2022 00:57
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І на Кримі?
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01.08.2022 23:58 Відповісти
кому? відставним мічманам раіського флоту, окупувавшими ПБК з 90-х та отримавшим українськи паспорти?
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02.08.2022 09:02 Відповісти
бот, ти забув перемикнутися з одного акаунта на інший - сам із собою теревеніш.
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02.08.2022 00:18 Відповісти
Почему в оккупированном Крыму нет выплат или таки есть?
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02.08.2022 00:01 Відповісти
Я правильно понял: "Я своими налогами оплачиваю тех тварей, которые кричали 'путин приди!'"?
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02.08.2022 00:01 Відповісти
Так!
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02.08.2022 00:07 Відповісти
да. так и есть. мои налоги идут "путенпамаги". странная война, не правда ли?
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02.08.2022 00:20 Відповісти
ого, ботяры не спят. Пригожину отвалили новую паечку? ты смотри как раздухарились.
Видимо, в свое время и в Чернигове и в Сумах и в Харькове и в Киеве кричали "Путин памаги!", раз эти области были в шаге от оккупации (в первых областях собсна были оккупированы почти все сельские районы).
а напомните мне - в Энергодаоре много звали Путина? или в Херсоне?
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02.08.2022 00:20 Відповісти
ні, гроші тільки нараховують на рахунки, вони лежать собі в банку і працюють на банк, але коли господарь рахунку зможе зняти він отримує всю сумму що накопичується за весь цей час плюс проценти але там фігня тих процентів, і більшу частину зжере інфляція. Між іншим на окупованих територіях не так вже й багато тих тварей, набагато більше людей, які потрапили в халепу дякуючі тварюками що кричали "нагнітають", сміялися сеньйор Голодомор. Также на окупованих територіях знаходиться багато партизан. То ж не гнівіть Бога, ви так само могли опинитися на окупованій території в біді, а якийсь мудак обзивав би вас заочно сепаром тільки за те що вони на окупованій території і шкодував би вам копійку. Було би приємно пану?
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02.08.2022 00:47 Відповісти
Ваш ответ принимаю, он по существу.
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02.08.2022 01:12 Відповісти
Це стосується тих виплат, які йшли через Укрпошту. На карткові рахунки, можливо не скрізь, пишу те, що розповіли родичі з Луганщини, гроші йдуть і спритні ділки з них дають готівку під 20 відсотків відкату.
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02.08.2022 06:11 Відповісти
Нет, пока мы были в оккупации, матери пенсию не начисляли. Более того, там не работает банковская система Украины от слова совсем, как и операторы мобильной связи, кроме Бердянска, не уверен за Мелитополь. Деньги, если они есть на карточке, можно только получить через гешефтмахеров, за немалый процент, и то не везде. Так что нет, не оплачиваешь, как минимум буквально.
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02.08.2022 06:33 Відповісти
ты неплатежеспособный, немочь.
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02.08.2022 06:51 Відповісти
Которые кричали ты с 2014 года финансируешь,только щас дошло?
На вновь захваченных территориях сепаров не так уж и много. Платить надо,а лишать выплат только коллаборантов но это ещё надо доказать.
Украинские выплаты на оккупированных территориях это хороший инструмент,т.н.референдум можно сорвать только одним заявлением о том кто там засветиться лишается пенсий,а кто помоложе будущих выплат.
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02.08.2022 09:20 Відповісти
Ах ви ж зелені пітараси
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02.08.2022 00:03 Відповісти
Так от чому з мене стали знімати вже два податки на соціалку!
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02.08.2022 00:08 Відповісти
ні, це через костіна, бо йому треба квартиру по-більше щоб як у Прокурора Генерального, ну і лубінець любить незаконні збагачення. А хто із слуг їх не любить? А ті соціальні виплати. Це тільки нарахування, вони лежать в банку і працюють на банк.
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02.08.2022 00:41 Відповісти




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02.08.2022 00:13 Відповісти
Скидаємо гроші туди з надією, що людина хоч в якийсь спосіб зможе їх собі зняти.... Куда вы скидываете деньги? В банки захваченные окупантами? Опять началось песня про тамженашихлюдей? Чуствую скоро и на линию фронта пограничников посадят и потихоньку начнут обустраивать КПП для комфортного времяпровождения тамженашихлюдей, чтобы они заценили....
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02.08.2022 00:17 Відповісти
никто никуда не "скидывает", ольгинец. Был бы ты украинец так знал бы - деньги начисляют на пенсионные счета. Когда заберет - тогда заберет, хоть через 20 лет. Естесна украинские банки в оккупации не работают и снять там ничего невозможно.
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02.08.2022 00:21 Відповісти
съезди на КПП в Васильевку, там уже 5 трупов в очереди на выезд с оккупированной Херсонщины, там капец комфортно при +40 днем.
давай вали.
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02.08.2022 00:22 Відповісти
Напечатали денег обрушив курс доллара чтобы сепарам на окупированных территориях пенсии и субсидии оплачивать? Что дальше?
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02.08.2022 00:22 Відповісти
дальше тебе не заплатят т.к. ты ахинею строчишь. на оккупированную территорию НЕВОЗМОЖНО завезти гривну, придурок.
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02.08.2022 00:32 Відповісти
По TG3 зараз йде програма Report,журналістське розслідування.Согодні воно посвячене Маріуполю.Італійські журналісти беруть інтерв'ю у маріупольців,переважно старих людей.І от ті старі люди,які на питання:"ти-українець,чи росіянин?",відповідають-"росіянін,посмотрітє,что тут Україна натворила,чтоб не допустіть,чтоб ми воссоіденились с нашей родиной-россієй? Україну разбомбила наш город!" Цьому сміттю,Україна теж пенсію платить?
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02.08.2022 00:57 Відповісти
Практика виплати на окуповані території довела свою повну нікчемність і є джерелом корупції та прихованої допомоги окупантам.
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02.08.2022 01:04 Відповісти
Україна має НЕГАЙНО припинити ВСІ виплати для окупованих українців. Згідно міжнародного права утримання окупованих людей є відповідальністю ОКУПАНТА!!!
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02.08.2022 03:43 Відповісти
Зато за липень субсидію убд та інв війни на вільній території не виплатили. Незрозумілий поділ...
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02.08.2022 06:16 Відповісти
а ничего, что за гуманитарные вопросы отвечают оккупаты?
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02.08.2022 06:42 Відповісти
это называется финансирование терроризма
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02.08.2022 07:10 Відповісти
У мене свої гніди. Васильківське отг не дає субсидію, просто не хоче, вимагає перейти щ пошти на картку ахметова, при тому, що пенсії ми отримуємо на пошті
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02.08.2022 07:30 Відповісти
Так це що і оркам лднр виплачують ?якщо так то ви фінансуєте окупаційний режим.
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02.08.2022 08:43 Відповісти
Две пенсии - мечта каждого пенсионера. Зебобики хреново читают мировые договора. На оккупированных территориях за социальные программы отвечает оккупант.
А может зебобики помогают оккупантам финансово?
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02.08.2022 09:00 Відповісти
оце так кумедно,мабуть путін******) дало вказівку нашим поцам,все як і при пєті,гройсмані,важко буде перемогти,але переможемо.
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02.08.2022 09:10 Відповісти
Когда Порох "покупал" уголь на украинских предприятиях на оккупированных территориях это было спонсорство терроризма, когда зелень скидывает деньги х.з. куда и кому это забота о гражданах, смотрите не перепутайте.
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02.08.2022 10:22 Відповісти
А мусорью-коллаборантам на оккупированных территориях тоже продолжаете платить по 60-100 тысяч гривен?
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02.08.2022 11:35 Відповісти
 
 