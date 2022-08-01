Україна продовжує виплачувати пенсії та субсидії своїм громадянам на окупованих територіях, - міністр соцполітики Жолнович

Україна продовжує виплачувати пенсії та житлові субсидії своїм громадянам на окупованих територіях, незважаючи на закриття відділень державних банків та Укрпошти з 1 серпня.

На цьому наголосила новопризначена міністерка соцполітики Оксана Жолнович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Вона зазначила, що на сьогодні через загрозу життю працівників Укрпошти фізично передати виплати немає можливості, однак на рахунках Ощадбанку кошти зберігаються протягом 30 днів. Якщо за це час людина не змогла зняти кошти, то їх перекидають на рахунки, відкриті в інших банках.

Жолнович наголосила, якщо людина в жодному з варіантів не може отримати свої гроші, то ці виплати нікуди не подінуться – вони накопичуються.

"Скидаємо гроші туди з надією, що людина хоч в якийсь спосіб зможе їх собі зняти. В будь-якому випадку ці гроші нікуди не дінуться, вони будуть накопичуватися. Є варіанти отримати їх навіть на окупованій території", – сказала Жолнович.

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