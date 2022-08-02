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Новий пакет оборонної допомоги США наближає нас до перемоги, - Зеленський подякував Байдену

байден,зеленський

Президент України подякував президенту США Джо Байдену за підтримку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері. 

"Дякую президенту США за лідерство й міцну підтримку України та розуміння загрози для цивілізованого світу з боку Росії. Разом стоїмо на захисті цінностей свободи, спільних для України та США. Новий пакет оборонної допомоги наближає нас до перемоги", - написав український президент. 

Також читайте: США анонсували військову допомогу Україні на 550 млн доларів

Автор: 

Байден Джо (2889) Зеленський Володимир (23984) США (23085)


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Топ коментарі
+18
Воюет - ЗСУ.
Оружие предоставляет - Байден, США и НАТО.
Держат тыл - волонтеры.
Работают - рабочие и крестьяне.
Не дает покоя вороватым политикам - Виктория Спартц.
А где здесь ты, Зеля? А? Твоя роль?
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02.08.2022 00:09
+13
Зато теперь просим помощи

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02.08.2022 00:13
+12
Начитывать с суфлера тексты, написанные командой Дмитрия Литвина. На большее мозгов нет.
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02.08.2022 00:15
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Зелена дякула.Мля,яка нікчема хрипата.....
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02.08.2022 00:06 Відповісти
Говорящая дупа Дерьмака провела телефонный разговор с Байденом.
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02.08.2022 00:08 Відповісти
на самом деле мы не желаем знать уровень отношений бубаноида с офисом....бо,блеать,просто стыдно за державу...
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02.08.2022 00:25 Відповісти
Додаткові набої для Хаймерсів серед там є. Про дальність скромно змовчали - сподіваюсь, що до 300 км.
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02.08.2022 00:08 Відповісти
Є.
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02.08.2022 00:10 Відповісти
Дай то Бог.....
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02.08.2022 06:36 Відповісти
5000 тисяч снарядів 155 мм.
Зрозуміло що варто дякувати і за це.
Але це всерівно що зволожувати пустелю, краплинами води.
Спартс прямо сказала, чому це так відбувається.
А наш гундяй з оп, включили режим дурачка, і далі крутить відосіки,
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02.08.2022 06:35 Відповісти
кароче пырижок спэкты нашему просто в облом...хай кацапы мырыканськи якось сами....без нашего офиса.
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02.08.2022 00:09 Відповісти
Воюет - ЗСУ.
Оружие предоставляет - Байден, США и НАТО.
Держат тыл - волонтеры.
Работают - рабочие и крестьяне.
Не дает покоя вороватым политикам - Виктория Спартц.
А где здесь ты, Зеля? А? Твоя роль?
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02.08.2022 00:09 Відповісти
Начитывать с суфлера тексты, написанные командой Дмитрия Литвина. На большее мозгов нет.
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02.08.2022 00:15 Відповісти
надавати необмежені важелі влади корупціонерам і фсб-им пацюкам.
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02.08.2022 00:37 Відповісти
Зато теперь просим помощи

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02.08.2022 00:13 Відповісти
Де твій пакет нашої зброї
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02.08.2022 00:13 Відповісти
ну гуд...черчиль байдунэску помалу дякуйе...
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02.08.2022 00:18 Відповісти
Зараз трампісти прибіжать та будуть «дякувати» Байдену.
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02.08.2022 00:20 Відповісти
А хтось грозився справу відкрити проти Байдена ? Не пам"ятаєте його хфамілію? Такий малий і вертлявий базіка?
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02.08.2022 04:31 Відповісти
у зеленьськага сейчас самая тяжелая часть - ждать пробуждения украинского народа, чтобы тот начал у него требовать ответы на оччччень тяжелые вопросы...
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02.08.2022 06:41 Відповісти
Все це бла бла бла - все це крихти а не допомога! Вже всім зрозуміло крім ZЕ-офісу що доки там будуть сидіти ФСБешні кроти на чолі з єрмаком реальної допомоги ми не отримаємо. Ленд-ліз цьому доказ - не будуть вони підтримувати людей які в любу секунду можуть зрадити або вже зрадили.
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02.08.2022 08:10 Відповісти
Пабідун зелений.
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02.08.2022 08:32 Відповісти
Уважно читайте заяви світових лідерів. Вони не кажуть, що ми повинні перемогти, а кажуть, що повинні зберігати спроможність чинити опір, вони не кажуть, що підтримуватимемо Україну до перемоги, а кажуть, стільки, скільки потрібно, що означає, що якщо всю країну захоплять - підтримувати стане не потрібно. Все, щоб потім не можливо було докопатися до їх слів, як з Будапештським меморандумом!!!
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02.08.2022 11:43 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/vse-pakety-pomoshhi-ukraine-ot-bajdena/ Олег Пономарь :
США начали помогать оружием Украине еще до начала войны, и особенн после ее начала, так как увидели сопротивление Украины (сопротивление Украины действительно героическое).
Политика Байдена с первого дня в офисе - максимальная и полная поддержка главного союзника Немного статистики от Олега Пономаря - вот разбивка пакетов от Байдена.
До начала войны УЖЕ было выделено деньгами и оружием почти 660 млн долларов. И 350 млн оружием во второй день войны. То есть, миллиард долларов - на 25.02. 2022.
Первая половина 2021: $400 млн;
Авг 27, 2021: $60 млн;
Декабрь, 2021: $200 млн;
Фев 25, 2022: $350 млн;
Март 12: $200 млн;
Март 16: $800 млн;
Апр 1: $300 млн;
Апр 5: $100 млн;
Апр 13: $800 млн;
Апр 21: $800 млн;
Апр 24: $322 млн;
Май 6: $100 млн;
Май 19: $100 млн;
Май 31: $700 млн;
Июнь 15: $1 млрд;
Июнь 23: $450 млн;
Июль 1: $820 млн;
Июль 8: $400 млн;
Июль 22: $270 млн;
Август 1: $550 млн;
Август 8: $1 млрд.
Таким образом, сумма военной помощи Украине от Администрации Байдена уже перевалила за 10 млрд долларов и это далеко не конец. https://www.ponomaroleg.com/zhdem-10-milliardov/ Подробнее о всей помощи США. Переможемо разом.
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19.08.2022 17:06 Відповісти
 
 