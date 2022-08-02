Новий пакет оборонної допомоги США наближає нас до перемоги, - Зеленський подякував Байдену
Президент України подякував президенту США Джо Байдену за підтримку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері.
"Дякую президенту США за лідерство й міцну підтримку України та розуміння загрози для цивілізованого світу з боку Росії. Разом стоїмо на захисті цінностей свободи, спільних для України та США. Новий пакет оборонної допомоги наближає нас до перемоги", - написав український президент.
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+18 Vladyslav Novikov
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Зрозуміло що варто дякувати і за це.
Але це всерівно що зволожувати пустелю, краплинами води.
Спартс прямо сказала, чому це так відбувається.
А наш гундяй з оп, включили режим дурачка, і далі крутить відосіки,
Оружие предоставляет - Байден, США и НАТО.
Держат тыл - волонтеры.
Работают - рабочие и крестьяне.
Не дает покоя вороватым политикам - Виктория Спартц.
А где здесь ты, Зеля? А? Твоя роль?
США начали помогать оружием Украине еще до начала войны, и особенн после ее начала, так как увидели сопротивление Украины (сопротивление Украины действительно героическое).
Политика Байдена с первого дня в офисе - максимальная и полная поддержка главного союзника Немного статистики от Олега Пономаря - вот разбивка пакетов от Байдена.
До начала войны УЖЕ было выделено деньгами и оружием почти 660 млн долларов. И 350 млн оружием во второй день войны. То есть, миллиард долларов - на 25.02. 2022.
Первая половина 2021: $400 млн;
Авг 27, 2021: $60 млн;
Декабрь, 2021: $200 млн;
Фев 25, 2022: $350 млн;
Март 12: $200 млн;
Март 16: $800 млн;
Апр 1: $300 млн;
Апр 5: $100 млн;
Апр 13: $800 млн;
Апр 21: $800 млн;
Апр 24: $322 млн;
Май 6: $100 млн;
Май 19: $100 млн;
Май 31: $700 млн;
Июнь 15: $1 млрд;
Июнь 23: $450 млн;
Июль 1: $820 млн;
Июль 8: $400 млн;
Июль 22: $270 млн;
Август 1: $550 млн;
Август 8: $1 млрд.
Таким образом, сумма военной помощи Украине от Администрации Байдена уже перевалила за 10 млрд долларов и это далеко не конец. https://www.ponomaroleg.com/zhdem-10-milliardov/ Подробнее о всей помощи США. Переможемо разом.