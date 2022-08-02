Новий пакет оборонної допомоги США наближає нас до перемоги, - Зеленський подякував Байдену

Президент України подякував президенту США Джо Байдену за підтримку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у президентському твіттері.

"Дякую президенту США за лідерство й міцну підтримку України та розуміння загрози для цивілізованого світу з боку Росії. Разом стоїмо на захисті цінностей свободи, спільних для України та США. Новий пакет оборонної допомоги наближає нас до перемоги", - написав український президент.

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