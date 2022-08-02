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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Це виводить уявлення про "живий щит" на зовсім інший, жахливий, рівень, - Блінкен про розміщення на Запорізькій АЕС російських військ

блінкен

Артилерійські обстріли, які російські війська здійснюють з території найбільшої в Європі Запорізької АЕС, підкреслюють безвідповідальне ставлення Росії до ядерної безпеки.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу в ООН на конференції з питань нерозповсюдження ядерної зброї, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз росія використовує АЕС як військову базу для обстрілу українців, усвідомлюючи, що вони не можуть і не будуть стріляти у відповідь, оскільки це загрожує випадковим ураженням ядерного реактора або сховища високорадіоактивних відходів. Це виводить уявлення про "живий щит" на зовсім інший, жахливий, рівень", - сказав глава американської дипломатії.

Він також підкреслив, що кремль вдається до "небезпечного брязкання ядерною зброєю". Ба більше, зауважив Блінкен, президент рф особисто погрожує країнам, які підтримують Україну, наслідками "яких ніколи не бачили за всю свою історію".

Блінкен заявив, що в нинішньому цивілізованому світі немає місця для ядерного стримування, заснованого на примусі, залякуванні чи шантажі.

"Ми повинні об’єднатися, щоби дати опір цьому", - наголосив державний секретар США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядерний тероризм Росії на Запорізькій АЕС - загроза для всього світу, - Галущенко

Автор: 

армія рф (17551) ядерна безпека (565) Блінкен Ентоні (1157) Запорізька АЕС (1412)


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Топ коментарі
+11
Блінкен же не хоче визнавати рашку спонсором тероризму,а тут фактично кацапи створили всі умови для теракту світового масштабу.Ілі ето другоє?
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02.08.2022 00:41
+10
Блінкен заявив, що в нинішньому цивілізованому світі немає місця для ядерного стримування, заснованого на примусі, залякуванні чи шантажі. Джерело:
Але ж США від ядерної зброї не відмовляється за якісь папірці і гарантії безпеки.А от Україна відмовились,потім всі сказали,що меморандум,це лише папірець,він не правильно складений, коми не там стоять і тд.
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02.08.2022 00:40
+8
МАГАТЕ ніякої небезпеки не бачить.
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02.08.2022 00:37
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вони вже погрожували зброєю, якої ніколи ні у кого не було в історії, аналоговнєт називається.
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02.08.2022 00:35 Відповісти
Я вважаю,що потрібно з москалями домовитись,про ядерну безпеку.
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02.08.2022 00:36 Відповісти
хакасам *****
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02.08.2022 00:36 Відповісти
МАГАТЕ ніякої небезпеки не бачить.
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02.08.2022 00:37 Відповісти
Блінкен заявив, що в нинішньому цивілізованому світі немає місця для ядерного стримування, заснованого на примусі, залякуванні чи шантажі. Джерело:
Але ж США від ядерної зброї не відмовляється за якісь папірці і гарантії безпеки.А от Україна відмовились,потім всі сказали,що меморандум,це лише папірець,він не правильно складений, коми не там стоять і тд.
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02.08.2022 00:40 Відповісти
Блінкен же не хоче визнавати рашку спонсором тероризму,а тут фактично кацапи створили всі умови для теракту світового масштабу.Ілі ето другоє?
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02.08.2022 00:41 Відповісти
С чего ты взяла,что Блинкин не хочет?он об этом где то говорил?нахер пздеть?
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03.08.2022 09:15 Відповісти
Сброд мародеров уже окапываться на Чернобыльской АЭС, но сбежали. Так будет и сдесь, потому как более всего преступник ценит свою жизнь, бункер ему могилой.
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02.08.2022 00:48 Відповісти
Карма - штука жестокая. "Не делай другому то, что не хочешь чтобы сделали тебе".
Белоярская АЭС тоже может взлететь на воздух. Скажем, в 3 часа 30 минут ночи.
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02.08.2022 00:50 Відповісти
Дайте цим невігласам книжки з історії,або архіпелаг гулаг почитайте їм.Бо вони й далі будуть думати ,що то якась велика культура-узкій мір.Про голодомори їм розкажіть,про мільйони стукачів,про весь мір разрушим й т.д.
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02.08.2022 00:50 Відповісти
Для початку потрібно звільнити Запорізьку область. Тоді кацапським "ждунам" в оточенні на ЗАЕС залишиться здатися або здохнути.
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02.08.2022 01:00 Відповісти
У них в заручниках там з під тисячу мирних співробітників, їх теж треба оточити, щоб здохнули... Держава-терорист, це вперше в історії захоплено ядерний об'єкт
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02.08.2022 02:11 Відповісти
по отходам можно было и пульнуть, пусть бы кацапы светились когда стреляют.
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02.08.2022 01:40 Відповісти
"російських військ" немає і ніколи не було, є російські терористи
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02.08.2022 02:12 Відповісти
На тех, что у нас в плену даже Женевская конвенция не распространяется, потому что они не пленные солдаты, а спецоператоры, то есть - террористы.
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02.08.2022 04:16 Відповісти
Магате, ООН, ОБСЄ та всі інші імпотентні організації, як кажуть «у велику калюжу, здоровий пердь».
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02.08.2022 05:13 Відповісти
И никакого террора, Антоша.
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02.08.2022 07:40 Відповісти
Блінкен, досить пиз.іти. Визнавай. парашу терористом
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02.08.2022 08:37 Відповісти
Да, друзья Европейцы и Американцы, если у вас нет запасной планеты, то рекомендую помочь Украине как можно скорее закрыть небо над атомными станциями, любыми способами.
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02.08.2022 09:12 Відповісти
Це не "безвідпрвідальне ставлення", кацапи знають, що роблять, бо бачать, що світ їх боїться. Цей світ спочатку виростив монстра у гонитві за великими баришами, а тепер не знає, що з ним робити і труситься від жаху. Але своєї провини в тому, що наразі відбувається, цей світ ніколи не визнає.
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02.08.2022 10:16 Відповісти
 
 