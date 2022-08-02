Це виводить уявлення про "живий щит" на зовсім інший, жахливий, рівень, - Блінкен про розміщення на Запорізькій АЕС російських військ

Артилерійські обстріли, які російські війська здійснюють з території найбільшої в Європі Запорізької АЕС, підкреслюють безвідповідальне ставлення Росії до ядерної безпеки.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу в ООН на конференції з питань нерозповсюдження ядерної зброї, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз росія використовує АЕС як військову базу для обстрілу українців, усвідомлюючи, що вони не можуть і не будуть стріляти у відповідь, оскільки це загрожує випадковим ураженням ядерного реактора або сховища високорадіоактивних відходів. Це виводить уявлення про "живий щит" на зовсім інший, жахливий, рівень", - сказав глава американської дипломатії.

Він також підкреслив, що кремль вдається до "небезпечного брязкання ядерною зброєю". Ба більше, зауважив Блінкен, президент рф особисто погрожує країнам, які підтримують Україну, наслідками "яких ніколи не бачили за всю свою історію".

Блінкен заявив, що в нинішньому цивілізованому світі немає місця для ядерного стримування, заснованого на примусі, залякуванні чи шантажі.

"Ми повинні об’єднатися, щоби дати опір цьому", - наголосив державний секретар США.

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