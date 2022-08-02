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Новини Війна
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Україна має й надалі зберегти спроможнiсть чинити опір збройній російській агресії, - Макрон

макрон

Президент Франції наголосив, що Україна має й надалі зберегти спроможнiсть чинити опір збройній російській агресії.

Президент Франції Емманюель Макрон наголошує, що російська армія повинна знати, що скоєні нею воєнні злочини в Україні не залишаться безкарними, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Україна, яка чинить опір збройній російській агресії, має й надалі зберегти цю спроможнiсть", - заявив Макрон.

У цьому зв'язку, президент Франції зазначив, що запевнив президента Володимира Зеленського в тому, що Франція продовжить підтримку України.

"Російська армія повинна знати, що воєнні злочини, скоєні в Україні, не залишаться безкарними. Команда французьких експертів вже надає кваліфіковану допомогу на місці, і ми безоплатно передали Україні мобільну лабораторію для аналізів ДНК", - наголосив Макрон.

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Також він додав, що відправлення сьогодні з Одеського порту корабля з українським збіжжям - це хороша новина.

"Європейці працюватимуть над збільшенням експортних перевезень сухопутними та річковими шляхами", - заявив президент Франції.

Автор: 

Макрон Емманюель (1469)


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Топ коментарі
+7
Звичайно, Україна буде продовжувати чинити опір, поки ти будеш займатися сєкасом по телефону з ******.
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02.08.2022 00:48
+4
Правильно Макрон, не нужно шутить с фашизмом, наблюдая со стороны, уже были эти грабли с миллионами жертв.
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02.08.2022 00:50
+3
Я у захваті!
Ну до чогож послідовний цей Мікрон! Скеля непохитна!
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02.08.2022 00:39
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Я у захваті!
Ну до чогож послідовний цей Мікрон! Скеля непохитна!
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02.08.2022 00:39 Відповісти
Звичайно, Україна буде продовжувати чинити опір, поки ти будеш займатися сєкасом по телефону з ******.
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02.08.2022 00:48 Відповісти
Правильно Макрон, не нужно шутить с фашизмом, наблюдая со стороны, уже были эти грабли с миллионами жертв.
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02.08.2022 00:50 Відповісти
Перевзувся у повітрі.
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02.08.2022 00:55 Відповісти
Він говорить не про поразку ***** і перемогу України, а про "чинити опір" поки сонна Європа переозброїться "на всякий випадок".
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02.08.2022 02:14 Відповісти
Давайте зброю!
Словами орків не подолати!!!
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02.08.2022 04:38 Відповісти
ага, і грошей дайте, і людей наших заберіть до себе і погодуйте , іще дайте зерновий карідор, бо гроші лишні не бувають
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02.08.2022 09:46 Відповісти
Поэтому этот ***** заблокировал финпомошь Украине
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02.08.2022 09:24 Відповісти
Заблокировал финпомощь Украине не ***** Макрон. А поведение Гандонов: зеленский, ермак, татаров, арахамия, верещук, буданов..........
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02.08.2022 10:34 Відповісти
Опір ми будемо чинити по любому, а нам потрібна ще і перемога!
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02.08.2022 10:09 Відповісти
Сцикун
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02.08.2022 10:11 Відповісти
Ой,Маню з відпустки повернувся,чи шо? Тебе уже ердоган замінив,в сенсі с ****** шушукаться
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02.08.2022 10:20 Відповісти
 
 