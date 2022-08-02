Україна має й надалі зберегти спроможнiсть чинити опір збройній російській агресії, - Макрон

Президент Франції наголосив, що Україна має й надалі зберегти спроможнiсть чинити опір збройній російській агресії.

Президент Франції Емманюель Макрон наголошує, що російська армія повинна знати, що скоєні нею воєнні злочини в Україні не залишаться безкарними, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Україна, яка чинить опір збройній російській агресії, має й надалі зберегти цю спроможнiсть", - заявив Макрон.

У цьому зв'язку, президент Франції зазначив, що запевнив президента Володимира Зеленського в тому, що Франція продовжить підтримку України.

"Російська армія повинна знати, що воєнні злочини, скоєні в Україні, не залишаться безкарними. Команда французьких експертів вже надає кваліфіковану допомогу на місці, і ми безоплатно передали Україні мобільну лабораторію для аналізів ДНК", - наголосив Макрон.

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Також він додав, що відправлення сьогодні з Одеського порту корабля з українським збіжжям - це хороша новина.

"Європейці працюватимуть над збільшенням експортних перевезень сухопутними та річковими шляхами", - заявив президент Франції.