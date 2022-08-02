Білий дім відреагував на відправлення судна з зерном з Одеського порту: "Сподіваємося побачити більше суден"

У Вашингтоні вітають успішний вихід з порту Одеси першого судна з українським збіжжям.

У Білому домі сподіваються, що у подальшому більше суден успішно транспортуватимуть українське збіжжя на світові ринки. Про це на брифінгу у Білому домі сказав координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Кірбі зазначив, що 1 серпня з порту Одеси успішно відпливло перше судно з українським збіжжям, що стало можливим завдяки угоді, якої досягли Україна, Росія і Туреччина під егідою ООН.

"Ми, звичайно, вітаємо цей важливий крок, і ми сподіваємося побачити, що більше суден у найближчі дні відправляться далі для доставки агропромислової продукції на світові ринки, такої як зерно, пшениця, соняшникова олія і кукурудза", - заявив Кірбі.

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Він відзначив, що на судно, яке відправилось сьогодні, було навантажено близько 26 тис. тонн кукурудзи.

Кірбі нагадав, що Росія зробила продовольство зброєю у війні проти України і заблокувала українські порти з початку повномасштабного вторгнення у лютому.

"Ми наполегливо закликаємо Росію дотримуватися її зобов'язань відповідно до цієї угоди, у тому числі шляхом сприяння безперешкодному експорту агропромислової продукції з портів у Чорному морі для того, аби знизити брак продовольчої безпеки в усьому світі", - сказав Кірбі.