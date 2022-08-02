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Новини Війна
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Білий дім відреагував на відправлення судна з зерном з Одеського порту: "Сподіваємося побачити більше суден"

зерно

У Вашингтоні вітають успішний вихід з порту Одеси першого судна з українським збіжжям.

У Білому домі сподіваються, що у подальшому більше суден успішно транспортуватимуть українське збіжжя на світові ринки. Про це на брифінгу у Білому домі сказав координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Кірбі зазначив, що 1 серпня з порту Одеси успішно відпливло перше судно з українським збіжжям, що стало можливим завдяки угоді, якої досягли Україна, Росія і Туреччина під егідою ООН.

"Ми, звичайно, вітаємо цей важливий крок, і ми сподіваємося побачити, що більше суден у найближчі дні відправляться далі для доставки агропромислової продукції на світові ринки, такої як зерно, пшениця, соняшникова олія і кукурудза", - заявив Кірбі.

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Він відзначив, що на судно, яке відправилось сьогодні, було навантажено близько 26 тис. тонн кукурудзи.

Кірбі нагадав, що Росія зробила продовольство зброєю у війні проти України і заблокувала українські порти з початку повномасштабного вторгнення у лютому.

"Ми наполегливо закликаємо Росію дотримуватися її зобов'язань відповідно до цієї угоди, у тому числі шляхом сприяння безперешкодному експорту агропромислової продукції з портів у Чорному морі для того, аби знизити брак продовольчої безпеки в усьому світі", - сказав Кірбі.

Автор: 

зерно (3121) США (23085) Кірбі Джон (526)


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її не закликати треба напологливо, її пи..ти треба наполегливо із натхненням, вони там ******* щоб їх п...ли.
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02.08.2022 00:53 Відповісти
африка не подохнет. **********, че происходит только.
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02.08.2022 01:14 Відповісти
кацапам цього не зрозуміти.
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02.08.2022 01:33 Відповісти
эх... встретить бы тебя. пообщались бы.
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02.08.2022 05:19 Відповісти
Корабельне ударне угрупування чф-а (КУГ), призначенне в тому числі серед іншого для нанесення ударів КРМБ типу "Калибр" по цілям на території України, у повному складі (2 фрегата проекта 11356Р "Адмирал Макаров" і "Адмирал Эссен" та 3 ракетних корвета проекта 21631 - "Грайворон", "Ингушетия", "Вышний Волочек") знаходиться у південного берега п-ова Крим, на ділянці 5 миль на захід від м. Фіолент до 7 миль на південь від н.п. Сімеїз.

За всіма ознаками, командування черноморського флоту зс рф вважає цілком реальною інформацію про наявність у ВМС ЗСУ дальнобійних протикорабельних засобів ураження, здатних "доставати" надводні кораблі та суда у північно-західної акваторії Чорного моря.. Принаймні, у західного узбережжя п-ва Крим на даний момент знаходиться група кораблів чф-а, де самим великим кораблем є патрульні корвети пр. 22160... в самому ПБ Севастополь, окрім 2-х вдк "Азов" та "Николай Фильченков" ЧФ (що знаходяться у 13-у судоремонтному заводі) та вдк "Минск" зі складу БФ, залишились лише малорозмірні та бистрохідні кораблі та судна... Решта корабельного складу роззосереджена або у районі ПБ "Новоросійськ", або значно південніше чи південно-східніше п-ова Крим.
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02.08.2022 01:32 Відповісти
А не подавитесь? Де зброя обіцяна?
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02.08.2022 06:36 Відповісти
все для дітей африки, а українські діти якось пох..
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02.08.2022 07:49 Відповісти
Мост в Херсоне орки восстанавливают никто его больше не обстреливает а в это время кто-то продал свою кукурузу ( ну все же понимают что у каждой тонны зерна есть свой конкретный хозяин и это не государство и деньги за зерно скорее всего осядут на счетах за рубежом) . Интересно чем еще Украина должна поступиться за этот гешефт? Николаевом? Одессой? Очень хотел бы ошибаться....
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02.08.2022 08:35 Відповісти
А ми сподіваємось нарешті побачити в Чорному морі есмінці типу Арлі Берк.
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02.08.2022 14:46 Відповісти
 
 