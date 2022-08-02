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9 мільярдів євро. Це не дрібниці для нас, а важливі соціальні статті, - Зеленський попросив Макрона розблокувати макрофінансову допомогу від ЄС

макрон,зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона із проханням розблокувати макрофінансову допомогу Євросоюзу.

Говорячи про телефонну розмову з Макроном у понеділок, Зеленський під час свого звернення повідомив, що "попросив пана президента допомогти нам розблокувати "макрофін", який загальмувався Європі", передає Цензор.НЕТ.

"Хочу нагадати всім лідерам, що це 9 мільярдів євро. Це не дрібниці для нас, а важливі соціальні статті – це наші пенсії, це наші заробітні плати, підтримка для переселенців, і тому ми очікуємо відповідних рішень конкретних державних діячів", - сказав він.

"Великий спектр питань безпеки – дякую за вже передану допомогу Україні, яка ефективно захищає нас на полі бою", - сказав Зеленський.

За його словами, Макрон також поінформував про результати свого турне країнами Африки – "ми наразі посилюємо цей напрямок нашої зовнішньої політики".

"Я запросив президента Макрона взяти участь в онлайн-саміті "Кримської платформи", який відбудеться незабаром. Минулого року ми створили "Кримську платформу" і розвиваємо цей формат – попри всі загрози та відчутну дипломатичну протидію Росії", - наголосив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна має й надалі зберегти спроможнiсть чинити опір збройній російській агресії, - Макрон

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) допомога (8378) фінанси (339) Макрон Емманюель (1469)


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Топ коментарі
+35
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02.08.2022 00:56
+27
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02.08.2022 00:59
+18
Єрмака повісь і допомога буде
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02.08.2022 00:56
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Правый карман ермака, карман пиджака татарова, портмоне коломойского?
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02.08.2022 00:55 Відповісти
Не давати зеленій владі грошей взагалі. Народ від курса за 50 ***** і змете цю нечисть. Достатньо буде одного батальйону з бтрами. Армія воює наперекір цьомугундосому підараси, ермаку, бєні вїх кодлу.
А підар зелений закрив мільйони людей в країні без засобів до існування. Не давати грошей нікому. Ні пенсій, ні субсидій, ні зарплат. Тільки на армію. На решту не заробили. Заробили тільки на відосіки беніного клоуна
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02.08.2022 01:38 Відповісти
мабудь подзвонив Юзик та сказав що кар,єр брата простоює
а трасу вінниця -хмельницький стелять повним ходом
треба бабла, вова
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02.08.2022 09:21 Відповісти
На фотосесію не вистачає.
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02.08.2022 00:56 Відповісти
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02.08.2022 00:56 Відповісти
Єрмака повісь і допомога буде
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02.08.2022 00:56 Відповісти
Зе-порноактриса.
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02.08.2022 05:59 Відповісти
Кончений підарас що з Азовом???
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02.08.2022 00:57 Відповісти
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02.08.2022 00:58 Відповісти
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02.08.2022 00:59 Відповісти
І як завжди в своїх програмах кажуть як Порошенко розкрадає країну коли зелупа вже 3 роки президент
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02.08.2022 01:13 Відповісти
і з тієї ж причини їм так близька росія.
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02.08.2022 01:14 Відповісти
в таких ублюдков даже слепой снайпер не промахнется
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02.08.2022 02:00 Відповісти
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02.08.2022 01:03 Відповісти
а цьомкы?блеать,дытсадок.
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02.08.2022 01:12 Відповісти
Розмова двох кловунів:
-Еммануель,ти там допоможи бабло для України розблокувати.Бо пенсії там, і голодні сирітки з Слуг народу...
-Вальдемар,я в Африку їздив в турне.Сафарі,голодаючі папуаси...Ну ти розумієш.Стомився
-Тоді ,як виспишся,комп включи,там у нас онлайн-Кримська платформа буде.Глянь,заціни.Може разом вечірній гундосик запишемо.
-Ок,Вальдемар.Цьомки,надобраніч,мені ще до Вольдемара старшого треба зателефонувати,солодких снів побажати
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02.08.2022 01:13 Відповісти
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02.08.2022 03:22 Відповісти
Нужно распространять месседж в сетях и где только можно! русские могут нормально зарабатывать, если будут сдаваться в плен с техникой, за технику дают награды - сотни тысяч! Можно норм бабла по тихой поднять! Типа попал в плен потом говорить и Украина не расскажет, потому что ценит тех, кто сотрудничает и под грифом секретно все будет. А не захочет возвращаться, то может остаться. А если действительно будет видно, что нормально помогает и зарабатывать Украина будет только поощрять и можно повторно в плен с техникой и еще можно и так, сколько угодно! Выигрывает и человек - зарабатывает, и выигрывает Украина, против нее не ведет эта техника войны. А если еще и друзей с техникой приведет, то получит бонус, как по реферальной программе, а друзья получат только за технику деньги, но если и они друзей будут приводить, то им тоже будет падать процент за то, что привел друзей. Ничего личного, только бизнес! Нужно контакты распространять больше, куда звонить, куда на сайт заходить, и т.д. И нужно всем пленным это говорить и после обмена еще сами вернутся и не раз будут возвращаться. А если сдадутся с техникой и перейдут воевать за Украину, то Украина с Западом за плюшками не заржавеют! Украина относится к пленным сотрудничающим, как к своим солдатам.
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02.08.2022 01:19 Відповісти
****ь, коррупция бессмертна. И коррупционер надеется подкупом победить, а может даже и расстрельную команду подкупить.
Уроды, своих граждан обеспечьте необходимым - едой, теплом, безопасностью. И главное - патроны и снаряды для армии купите сначала, если уж мозгов нет самими сделать.
И сделайте наконец граждан Украины равными - судьям и водителям трамваев одинаковую пенсию и одинаковый продуктовый паек вместе с бесплатным проездом в маршрутках.
Хотя об чем это я... Хватит народу и видосиков, как весело москаля из джавелина поджарили и какие наши зеслуги озабочены думами про народ... Шо аж бутерброд не лезет в рот... без стакана виски...
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02.08.2022 08:22 Відповісти
Гроші на шашлики мабуть закінчилися ...
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02.08.2022 01:56 Відповісти
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02.08.2022 02:02 Відповісти
Зеленский целый месяц занимается упрочнением власти Ермака. Назначает своего прокурора, Сивогирю или как там её. Нарушает все договоренности с ЕС, а потом "дайте грошей".
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02.08.2022 03:12 Відповісти
Если Зеленскому дать деньги, то он потратит их на ЛОМов и троллей, которые будут его хвалить и на дороги.
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02.08.2022 03:13 Відповісти
Шура! Вы поезжайте в Киев и спросите, кем был Зеленский до революции. Он на углу Крещатика и Прорезной просил деньги.Я его недавно видел, он теперь просит деньги у всей Европы.
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02.08.2022 04:38 Відповісти
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02.08.2022 04:40 Відповісти
Хочу,хочу,хочу..
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02.08.2022 07:19 Відповісти
"Я планов люблю громадье"(с)
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02.08.2022 09:21 Відповісти
мечты барона Мюнхаузена Зеленского
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02.08.2022 11:23 Відповісти
пи"діти не мішки ворочати
соррі
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02.08.2022 21:39 Відповісти
О, вже нарід бухтить "чому не закрили небо, мало зброї, не вб'ють путіна, не цілують мене в сраку", а тепер щеий будуть казать, що їм Макрон пенсії не платить. "При чьом тут Зеленський!?"
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02.08.2022 06:40 Відповісти
Серинада від членограя "дайте грошей бо вже нема що красти"
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02.08.2022 07:03 Відповісти
ЯКІ проблеми як до влади перлися самі впораемся Нам МВФ не треба, стріляти перестанемо пуй-лу в очі подивимось війна Закінчиця А воно буде будувати А тепер дайте гроші у Бені забери із своїх офшорів поверни
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02.08.2022 07:10 Відповісти
Как понять, что европейские деньги это наши пенсии и зарплаты? В Украине что уже Дефолт?
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02.08.2022 07:12 Відповісти
А, когда тебя, ДЕБИЛ, попросили убрать АГЕНТА ФСБ ДЕРМАКА, что ты ответил....
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02.08.2022 08:01 Відповісти
Капризная содержанка... Которая гуляет налево с Ермаком...
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02.08.2022 08:23 Відповісти
Шеф все пропало, ФБР приезжает, срочно спасай))
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02.08.2022 08:33 Відповісти
Штирлиц...я вам в камеру принесу яблоко...
Герр Мюллер...я не люблю витамины..
А радистка Кэт не моя подруга...
Штирлиц...вы паталогический мавзолейный сказочник...
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02.08.2022 08:47 Відповісти
на месте ес я бы требовал своих министров. ни цента на распил. А вначале уволь ермака.
получится как обычно, выдадут себе кредитов и спишут как коломойскому спизженое с привата
После этого никто помогать не будет. Зарплата за декабрь в укргазбанке 16 млн у своего головы наблюдательного совета
эти найдут как бабло украсть
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02.08.2022 08:51 Відповісти
Семь членов правления НАК «Нафтогаз» в 2020 году получили 610,1 млн грн вознаграждения. В прошлом году госкомпания получила 19 млрд грн чистого убытка, согласно отчету Комитета по назначениям и вознаграждениям, опубликованным https://www.epravda.com.ua/news/2021/07/6/675685/ Экономической Правдой .
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02.08.2022 08:52 Відповісти
бєнє списує борги,а тут щось просе,вимагає,дуже гидке створіння цей клоун.
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02.08.2022 08:58 Відповісти
Некуй было депутатам поднимать зарплату
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02.08.2022 09:41 Відповісти
Странный этот Зеленский.
Коломойскому списывает млрд. гривен ох как нужные для МО. Вся страна сбрасыается, чтобы купить хоть 1 квадрокоптер или одну снайперскую винтовку.
"Нищим" нашим депутатам, у которых есть свой бизнес и миллиардные накопления, во время войны поднимает зарплату.
Вместо того, чтобы поднять зарплату защитникам Украины, которые бьются на фронтах под огненным валом разрывов от 152 калибров...
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02.08.2022 11:31 Відповісти
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02.08.2022 20:59 Відповісти
На ютубі здивований Піанковський розказував, що арахамія звертався до Великобританії з проханням розморозити рахунки абрамовича-гаминця путлєра. Співпадіння?...
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02.08.2022 22:50 Відповісти
 
 