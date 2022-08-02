9 мільярдів євро. Це не дрібниці для нас, а важливі соціальні статті, - Зеленський попросив Макрона розблокувати макрофінансову допомогу від ЄС

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона із проханням розблокувати макрофінансову допомогу Євросоюзу.

Говорячи про телефонну розмову з Макроном у понеділок, Зеленський під час свого звернення повідомив, що "попросив пана президента допомогти нам розблокувати "макрофін", який загальмувався Європі", передає Цензор.НЕТ.

"Хочу нагадати всім лідерам, що це 9 мільярдів євро. Це не дрібниці для нас, а важливі соціальні статті – це наші пенсії, це наші заробітні плати, підтримка для переселенців, і тому ми очікуємо відповідних рішень конкретних державних діячів", - сказав він.

"Великий спектр питань безпеки – дякую за вже передану допомогу Україні, яка ефективно захищає нас на полі бою", - сказав Зеленський.

За його словами, Макрон також поінформував про результати свого турне країнами Африки – "ми наразі посилюємо цей напрямок нашої зовнішньої політики".

"Я запросив президента Макрона взяти участь в онлайн-саміті "Кримської платформи", який відбудеться незабаром. Минулого року ми створили "Кримську платформу" і розвиваємо цей формат – попри всі загрози та відчутну дипломатичну протидію Росії", - наголосив президент.

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