9 мільярдів євро. Це не дрібниці для нас, а важливі соціальні статті, - Зеленський попросив Макрона розблокувати макрофінансову допомогу від ЄС
Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона із проханням розблокувати макрофінансову допомогу Євросоюзу.
Говорячи про телефонну розмову з Макроном у понеділок, Зеленський під час свого звернення повідомив, що "попросив пана президента допомогти нам розблокувати "макрофін", який загальмувався Європі", передає Цензор.НЕТ.
"Хочу нагадати всім лідерам, що це 9 мільярдів євро. Це не дрібниці для нас, а важливі соціальні статті – це наші пенсії, це наші заробітні плати, підтримка для переселенців, і тому ми очікуємо відповідних рішень конкретних державних діячів", - сказав він.
"Великий спектр питань безпеки – дякую за вже передану допомогу Україні, яка ефективно захищає нас на полі бою", - сказав Зеленський.
За його словами, Макрон також поінформував про результати свого турне країнами Африки – "ми наразі посилюємо цей напрямок нашої зовнішньої політики".
"Я запросив президента Макрона взяти участь в онлайн-саміті "Кримської платформи", який відбудеться незабаром. Минулого року ми створили "Кримську платформу" і розвиваємо цей формат – попри всі загрози та відчутну дипломатичну протидію Росії", - наголосив президент.
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А підар зелений закрив мільйони людей в країні без засобів до існування. Не давати грошей нікому. Ні пенсій, ні субсидій, ні зарплат. Тільки на армію. На решту не заробили. Заробили тільки на відосіки беніного клоуна
а трасу вінниця -хмельницький стелять повним ходом
треба бабла, вова
-Еммануель,ти там допоможи бабло для України розблокувати.Бо пенсії там, і голодні сирітки з Слуг народу...
-Вальдемар,я в Африку їздив в турне.Сафарі,голодаючі папуаси...Ну ти розумієш.Стомився
-Тоді ,як виспишся,комп включи,там у нас онлайн-Кримська платформа буде.Глянь,заціни.Може разом вечірній гундосик запишемо.
-Ок,Вальдемар.Цьомки,надобраніч,мені ще до Вольдемара старшого треба зателефонувати,солодких снів побажати
Уроды, своих граждан обеспечьте необходимым - едой, теплом, безопасностью. И главное - патроны и снаряды для армии купите сначала, если уж мозгов нет самими сделать.
И сделайте наконец граждан Украины равными - судьям и водителям трамваев одинаковую пенсию и одинаковый продуктовый паек вместе с бесплатным проездом в маршрутках.
Хотя об чем это я... Хватит народу и видосиков, как весело москаля из джавелина поджарили и какие наши зеслуги озабочены думами про народ... Шо аж бутерброд не лезет в рот... без стакана виски...
МюнхаузенаЗеленского
соррі
Герр Мюллер...я не люблю витамины..
А радистка Кэт не моя подруга...
Штирлиц...вы паталогический мавзолейный сказочник...
получится как обычно, выдадут себе кредитов и спишут как коломойскому спизженое с привата
После этого никто помогать не будет. Зарплата за декабрь в укргазбанке 16 млн у своего головы наблюдательного совета
эти найдут как бабло украсть
Коломойскому списывает млрд. гривен ох как нужные для МО. Вся страна сбрасыается, чтобы купить хоть 1 квадрокоптер или одну снайперскую винтовку.
"Нищим" нашим депутатам, у которых есть свой бизнес и миллиардные накопления, во время войны поднимает зарплату.
Вместо того, чтобы поднять зарплату защитникам Украины, которые бьются на фронтах под огненным валом разрывов от 152 калибров...