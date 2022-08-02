На південному напрямку протягом 1 серпня знищено 32 окупанти, 1 САУ, 1 ЗРК "ТОР" та 4 одиниці бронетехніки, - ОК "Південь"

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило інформацію про поточну оперативну обстановку на півдні України 1 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці командування.

У повідомленні зазначається: "Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямі складна, напружена, але ретельно відстежується силами оборони.

Ворог тримає рубежі оборони, діє за тактикою контрбатарейної боротьби, продовжує нарощувати угрупування на криворізькому напрямку.

Протягом бойового дня нашими підрозділами присічено три спроби ворога, силами посиленого взводу в кожному випадку, провести розвідку боєм у районах Білогірки та Трудолюбівки. Противник успіху не мав. Із втратами понад десятка рашистів та 4 одиниць броньованої техніки, ретирувався.

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В нашій зоні відповідальності врогом нанесено шість ударів.

Два ракетні удари трьома крилатими ракетами "Точка-У" по Марянському та Гранітному на Криворіжжі пошкодили об’єкти транспортної інфраструктури, трансформаторні та лінії електропередач. Людських втрат немає.

З напрямку Хрещенівки по Нововоронцовці випущено ворогом 15 реактивних снарядів з установки "Град". Втрат нема, але є зруйновані будівлі.

В районі Долгового рашисти з протитанкового ракетного комплексу розстріляли цивільний мікроавтобус. Загинуло три, поранено п’ять мирних жителів. Постраждалі доставлені в лікарню, їм надано допомогу.

Ввечері по Зеленодольській ТЕС ворог випустив 16 реактивних снарядів із ситсеми "Смерч", а паралельно влаштував і обстріл 40-ка снарядами "Градів". Зруйновано дві будівлі, без людських втрат.

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Тричі ворог гелікоптерами атакував наші позиції в Бериславському та Каховському районах Херсонщини, а також в Баштанському – на Миколаївщині. Наших втрат не допущено.

У відповідь нашою авіацією нанесено три удари по опорних пунктах противника в районах Олександрівки і Максимівки.

Загалом за бойовий день результати роботи наших підрозділів складають: 32 рашисти, самохідна гаубиця "Мста-С", зенітно-ракетний комплекс "ТОР" та ще 4 одиниці броньованої техніки.

Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.

В Чорному морі роздуває шторм, що підвищує мінну загрозу. Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 14 бойових кораблів та катерів. Місце їх маневрування залишається в ракетно безпечних ділянках. В той час як два ракетних носії тримають 16 "Калібрів" напоготові, а три вдк – на чергуванні".

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