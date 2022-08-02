На південному напрямку протягом 1 серпня знищено 32 окупанти, 1 САУ, 1 ЗРК "ТОР" та 4 одиниці бронетехніки, - ОК "Південь"
Оперативне Командування "Південь" оприлюднило інформацію про поточну оперативну обстановку на півдні України 1 серпня.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці командування.
У повідомленні зазначається: "Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямі складна, напружена, але ретельно відстежується силами оборони.
Ворог тримає рубежі оборони, діє за тактикою контрбатарейної боротьби, продовжує нарощувати угрупування на криворізькому напрямку.
Протягом бойового дня нашими підрозділами присічено три спроби ворога, силами посиленого взводу в кожному випадку, провести розвідку боєм у районах Білогірки та Трудолюбівки. Противник успіху не мав. Із втратами понад десятка рашистів та 4 одиниць броньованої техніки, ретирувався.
В нашій зоні відповідальності врогом нанесено шість ударів.
Два ракетні удари трьома крилатими ракетами "Точка-У" по Марянському та Гранітному на Криворіжжі пошкодили об’єкти транспортної інфраструктури, трансформаторні та лінії електропередач. Людських втрат немає.
З напрямку Хрещенівки по Нововоронцовці випущено ворогом 15 реактивних снарядів з установки "Град". Втрат нема, але є зруйновані будівлі.
В районі Долгового рашисти з протитанкового ракетного комплексу розстріляли цивільний мікроавтобус. Загинуло три, поранено п’ять мирних жителів. Постраждалі доставлені в лікарню, їм надано допомогу.
Ввечері по Зеленодольській ТЕС ворог випустив 16 реактивних снарядів із ситсеми "Смерч", а паралельно влаштував і обстріл 40-ка снарядами "Градів". Зруйновано дві будівлі, без людських втрат.
Тричі ворог гелікоптерами атакував наші позиції в Бериславському та Каховському районах Херсонщини, а також в Баштанському – на Миколаївщині. Наших втрат не допущено.
У відповідь нашою авіацією нанесено три удари по опорних пунктах противника в районах Олександрівки і Максимівки.
Загалом за бойовий день результати роботи наших підрозділів складають: 32 рашисти, самохідна гаубиця "Мста-С", зенітно-ракетний комплекс "ТОР" та ще 4 одиниці броньованої техніки.
Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.
В Чорному морі роздуває шторм, що підвищує мінну загрозу. Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 14 бойових кораблів та катерів. Місце їх маневрування залишається в ракетно безпечних ділянках. В той час як два ракетних носії тримають 16 "Калібрів" напоготові, а три вдк – на чергуванні".
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Сегодня министры обороны Украины и Германии подтвердили завершение операции по передаче ВСУ РСЗО MARS II. То есть, они уже не просто находятся в Украине, а переброшены в соответствующий операционный район. Количество установок не разглашается, но по разным данным, их не менее 4 единиц и это - существенная прибавка огневой мощи именно такого характера. Как мы помним, в распоряжении наших войск имеются установки Хаймарс, полученные из США и собранные на колесном шасси, которые имеют возможность вести огонь кассетой из шести стандартных ракет, калибром 240 мм, и установки М270 - полученные от Великобритании, собранные на гусеничном шасси БМП «Брэдли». Имея меньшую маневренность, эта установка способна оперировать двумя кассетами и соответственно - двенадцатью стандартными ракетами.
Мы уже хорошо знаем о том, что Хаймарсы были разработаны позже М270 и при сходных принципах работы имеют ряд новшеств, которые стали доступными к моменту их разработки. Поэтому они считаются не только облегченной и более маневренной версией базовой модели, но и существенно прокаченной по части электроники. Так вот, MARS II является лицензионным изделием и практически полностью повторят свой прототип. Но поскольку в серию машина пошла намного позже, чем оригинал, то и начинка там тоже является более прокаченной. Соответственно, она имеет возможность работать с теми же самыми боеприпасами, что и американские родственники и в частности с ракетами, имеющими кассетную боевую часть.
Кроме всего прочего, один из вариантов кассет имеет в виде начинки противотанковые мины. Таким образом, она позволяет дистанционно, быстро и практически незаметно для противника заминировать местность там, где предполагается передвижение вражеской бронетехники. Причем, это может быть исполнено уже в процессе движения колонны, которая обнаружена, и ее место нахождения четко позиционировано. Прилетает несколько ракет, которые раскрывают кассеты в воздухе, и уже никто, никуда не едет. Причем, если наибольшему риску в случае обычного минирования подвергается первая машина колонны, то в таком варианте минирования, опасности подвергаются сразу все машины колонны. Кумулятивные заряды мин легко прожигают бронирование донной части всей современной, а тем более - антикварной бронетехники.
Ну а с учетом количества направляющих, которые имеют MARS II и М270, то огневая мощь одной такой машинки равна двум высокомобильным Хаймарсов, от названия которых у оккупантов начинается скоропостижная диарея. Ну а с учетом того, что буквально в это самое время стало известно о том, что в строй вступили еще 4 новых Хаймарса, то подгорать у орков будет чуть ли не в два раза ярче и чаще. Кроме того, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) сообщила о том, что вместе с РСЗО прибыли еще и дополнительные, самоходные гаубицы PzH 2000, которые приятно удивляют противника своей скорострельностью, точностью, но в отличии от других гаубиц, наподобие М109, Краб или других, эта гаубица приносит еще и сюрпризы дальности. По крайней мере, орки долго не могли поверить, что ствольная артиллерия способна выделывать такие вещи. Поэтому они и вытащили из своих глубоких консервов древние Пионы, которые надо было бы модернизировать перед отправкой на фронт, но там решили, что и так сойдет.
Ну а мы будем надеяться на то, что эта ночь будет особенно интересной и познавательной для противника. Он сможет лично предметно ознакомиться с новыми образцами вооружений из стран НАТО. Есть предположение, что эта ночь им понравится по-особенному.
anti-colorados
Все буде добре - інакше ніяк!!!
https://www.youtube.com/watch?v=-6DCxrfdhpY https://www.youtube.com/watch?v=-6DCxrfdhpY
А кому сильно не терпится поучаствовать в контрнаступлении,тем предлагается покинуть поролоновый окоп, и один раз пробежаться в бронике с полной выкладкой по полю под обстрелом. Оставшиеся в живых гарантированно навсегда выбрасывают из головы идиотские представления о войне.