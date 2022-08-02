Очікуємо, що Китай діятиме розумно у разі візиту Пелосі до Тайваню, - Блінкен
Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен закликав владу Китаю бути стриманими, якщо спікер Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі відвідає Тайвань.
З такою заявою Блінкен виступив перед журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо спікерка вирішить здійснити цей візит, і Китай намагатиметься створити якусь кризу або сприятиме зростанню напруженості, то відповідальність буде цілком на Пекіні… У разі візиту ми очікуємо, що Китай діятиме розумно і не сприятиме ескалації ситуації", і сказав держсеркетар США.
Блінкен додав, що Ненсі Пелосі представниця незалежної від адміністрації США влади - законодавчої. За словами держсекретаря, вона сама вирішить, чи можливий візит до Тайваню. При цьому глава Держдепартаменту нагадав, що конгресмени Сполучених Штатів вже відвідували Тайвань навіть цього року.
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Політика Трампа у відношенні Китаю була дуже жорсткою. Трамп скоріш усього спрямував би пару авіаносців до Тайваню у такому випадку.
Я зовсім не фанат Трампу, але треба хоч трохи думати головою, перед тим, як щось писати.
А в цей час👇
The Intel Crab
@IntelCrab
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https://twitter.com/IntelCrab/status/1554324644924104704 52 мин
Almost all flights departing from the coastal https://twitter.com/hashtag/Fujian?src=hashtag_click #Fujian region have suddenly been cancelled.
Почти все рейсы, вылетающие из прибрежного https://twitter.com/hashtag/Fujian?src=hashtag_click #Fujian региона, были внезапно отменены.
"Україні і Тайваню потрібно принципово різне озброєння"
хіба вона на вашому літаку тули прямує ?
Си хочет третий срок...повторить подвиг лукашеску и путлерску...
Фюрера вечные долго не живут...
К примеру фюрера фашистской Италии Бенито Муссолини правившего по факту с 1922 года повесили на площади вниз башкой...
За яйка повесили?
Более подробно смотрите вчерашний стрим в Ютьюбе Юрий Швец ...
І ще одне: конфлікт в східній Азії нам точно не руку. Про нас просто всі забудуть тоді, і Пуйло буде творити те, що йому заманеться.