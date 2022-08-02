Очікуємо, що Китай діятиме розумно у разі візиту Пелосі до Тайваню, - Блінкен

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен закликав владу Китаю бути стриманими, якщо спікер Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі відвідає Тайвань.

З такою заявою Блінкен виступив перед журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо спікерка вирішить здійснити цей візит, і Китай намагатиметься створити якусь кризу або сприятиме зростанню напруженості, то відповідальність буде цілком на Пекіні… У разі візиту ми очікуємо, що Китай діятиме розумно і не сприятиме ескалації ситуації", і сказав держсеркетар США.

Блінкен додав, що Ненсі Пелосі представниця незалежної від адміністрації США влади - законодавчої. За словами держсекретаря, вона сама вирішить, чи можливий візит до Тайваню. При цьому глава Держдепартаменту нагадав, що конгресмени Сполучених Штатів вже відвідували Тайвань навіть цього року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пелосі планує відвідати Тайвань, - CNN