Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 41 170 осіб, 223 літаки, 191 гелікоптер, 1 768 танків та 4 014 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 2 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 41 170 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.08 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 41170 (+140) осіб ліквідовано,
танків - 1768 (+0) од,
бойових броньованих машин - 4014 (+3) од,
артилерійських систем - 936 (+4) од,
РСЗВ - 259 (+0) од,
засоби ППО - 117 (+0) од,
літаків - 223 (+0) од,
гелікоптерів - 191 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 739 (+3),
крилаті ракети - 174 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2914 (+2) од,
спеціальна техніка - 82 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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ось раджу всім класного експерта, ізраільтянина
https://youtu.be/GmgGOVvbTBE
Єдине не зрозуміло, чи якось враховується той ж/д ешалон із 40 вагонів з технікою, що в Херсонській області наші розхерачили. Судячи по статистиці - ні.
Там під одною Авдіївкою певно по 200 москалів на день кладуть, а нам пишуть всяке лайно. Не знаю, може так треба, хз.