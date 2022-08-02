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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 41 170 осіб, 223 літаки, 191 гелікоптер, 1 768 танків та 4 014 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 2 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 41 170 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.08 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 41170 (+140) осіб ліквідовано,

танків - 1768 (+0) од,

бойових броньованих машин  - 4014 (+3) од,

артилерійських систем - 936 (+4) од,

РСЗВ - 259 (+0) од,

засоби ППО  - 117 (+0) од,

літаків  - 223 (+0) од,

гелікоптерів  - 191 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 739 (+3),

крилаті ракети - 174 (+0),

кораблі /катери  - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2914 (+2) од,

спеціальна техніка  - 82 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 41 170 осіб, 223 літаки, 191 гелікоптер, 1 768 танків та 4 014 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні. 

Автор: 

армія рф (17554) Генштаб ЗС (6647) ліквідація (3992) знищення (7355) техніка (1834) втрати (4417)


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Пыня, готовЬся... засветиться (статистически)... быковать - это тебе не хухры-мухры РАЗВОДИТЬ... Мужайся... А шо делать...ХЕХ...
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02.08.2022 09:26 Відповісти
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02.08.2022 09:30 Відповісти
щось неврожайний день, ну нічого. це ще просто не все підрахували. чи може й хаймарсів був вихідний.
ось раджу всім класного експерта, ізраільтянина
https://youtu.be/GmgGOVvbTBE
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02.08.2022 09:53 Відповісти
Орки вчора-позавчора здебільшого перегрупуванням займались. На передовій працювали в основному кацапські дрг, то і техніки в ститистиці мало.
Єдине не зрозуміло, чи якось враховується той ж/д ешалон із 40 вагонів з технікою, що в Херсонській області наші розхерачили. Судячи по статистиці - ні.
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02.08.2022 10:05 Відповісти
Судячи по статистиці Генштабу, у нас війни ніякої нема. Якась спеціальна військова операція направду...

Там під одною Авдіївкою певно по 200 москалів на день кладуть, а нам пишуть всяке лайно. Не знаю, може так треба, хз.
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02.08.2022 17:57 Відповісти
 
 