Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 41 170 осіб, 223 літаки, 191 гелікоптер, 1 768 танків та 4 014 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 2 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 41 170 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.08 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 41170 (+140) осіб ліквідовано,

танків - 1768 (+0) од,

бойових броньованих машин - 4014 (+3) од,

артилерійських систем - 936 (+4) од,

РСЗВ - 259 (+0) од,

засоби ППО - 117 (+0) од,

літаків - 223 (+0) од,

гелікоптерів - 191 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 739 (+3),

крилаті ракети - 174 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2914 (+2) од,

спеціальна техніка - 82 (+0).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.