Росіяни обстріляли Миколаїв з РСЗВ "Смерч" та ракетами С-300. Пошкоджено гуртожиток та житлові будинки, - Кім

Російські окупаційні війська вночі завдали ударів по Миколаєву. Продовжуються обстріли і інших населених пунктів області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вночі, 2 серпня, після 01:00 та близько 04:00 вкотре було обстріляно два райони міста. За попередньою інформацією відомо, що один з районів зазнав обстрілів реактивними снарядами РСЗВ "Смерч", інший – ракетами типу С-300.

Внаслідок чого пошкоджено гуртожиток одного з університетів. В момент влучання в приміщені знаходився охоронець будівлі, який зазнав поранення. Попередньо без жертв", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілів були пошкоджені житлові будинки. Через влучання боєприпасів та їхніх уламків сталась пожежа продовольчого магазину. Попередньо без жертв. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

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"У Миколаївському районі 1 серпня орієнтовно о 14:30 в с. Котляреве Шевченківської громади внаслідок ворожих обстрілів виникла пожежа житлових приміщень та господарських споруд. Постраждалих немає. Також, внаслідок нічних обстрілів, 2 серпня, у с. Галицинове Галицинівської громади пошкоджено об’єкт інфраструктури.

У Баштанському районі обстрілів зазнало с. Широке Широківської громади. Влучання були по городах місцевих жителів та дорогах села. Постраждалих немає. Вночі, 2 серпня, близько 01:30 була обстріляна територія біля с. Явкіно Баштанської громади. Внаслідок обстрілів у селі пошкоджено лінію електропередач. Наразі частина населеного пункту знеструмлена. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється", - додають у ОВА.

На території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади також тривають обстріли. Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих відсутня. Інформація щодо руйнувань уточнюється.