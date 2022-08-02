Росіяни обстріляли Миколаїв з РСЗВ "Смерч" та ракетами С-300. Пошкоджено гуртожиток та житлові будинки, - Кім
Російські окупаційні війська вночі завдали ударів по Миколаєву. Продовжуються обстріли і інших населених пунктів області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Вночі, 2 серпня, після 01:00 та близько 04:00 вкотре було обстріляно два райони міста. За попередньою інформацією відомо, що один з районів зазнав обстрілів реактивними снарядами РСЗВ "Смерч", інший – ракетами типу С-300.
Внаслідок чого пошкоджено гуртожиток одного з університетів. В момент влучання в приміщені знаходився охоронець будівлі, який зазнав поранення. Попередньо без жертв", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок обстрілів були пошкоджені житлові будинки. Через влучання боєприпасів та їхніх уламків сталась пожежа продовольчого магазину. Попередньо без жертв. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.
"У Миколаївському районі 1 серпня орієнтовно о 14:30 в с. Котляреве Шевченківської громади внаслідок ворожих обстрілів виникла пожежа житлових приміщень та господарських споруд. Постраждалих немає. Також, внаслідок нічних обстрілів, 2 серпня, у с. Галицинове Галицинівської громади пошкоджено об’єкт інфраструктури.
У Баштанському районі обстрілів зазнало с. Широке Широківської громади. Влучання були по городах місцевих жителів та дорогах села. Постраждалих немає. Вночі, 2 серпня, близько 01:30 була обстріляна територія біля с. Явкіно Баштанської громади. Внаслідок обстрілів у селі пошкоджено лінію електропередач. Наразі частина населеного пункту знеструмлена. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється", - додають у ОВА.
На території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади також тривають обстріли. Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих відсутня. Інформація щодо руйнувань уточнюється.
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ну мі для наступного наступу. Завадити методичному знищенню міста можливо тільки через визволення Херсону, та коли це станеться не відомо, як і не відомо що залишиться на той момент від Миколаєва. Весь цей час в Херсоні рашисти будують лінії оборони і визволення дуже дорого обійдеться.
Зеля зробив дуже щедрий подарунок Ху*лу,. Ху*ло сам вже побачив мир в його очах, бо здавши Херсон тимчасово зберіг життя мешканців.
Зокрема, в інтерв'ю обговорювалося, чому за кілька днів ворог дістався з Криму до Маріуполя. "Чи може бути якесь інше пояснення такого маршу, окрім злочинної недбалості?" - спитав Солонін. "Це не недбалість, - відповів Кривоніс. - Це зрада. Питання, хто віддав команду на розмінування мостів із Криму. Оце питання, яке хвилює всіх. Військові просто сміються з розповідей про те, що СБУшники здали [ворогові] карти мінних полів, здали порядок мінування об'єктів". За його словами, СБУ не мала стосунку до цих питань, і "ніяк у людей навіть із генеральськими погонами в СБУ ці документи не могли з'явитися. І ці люди точно не могли дати команду на розмінування певних об'єктів. Це просто інформаційна маніпуляція, створення хибних цілей, на які всі відволікаються, насправді це пустушка. Тому це чистої води зрада, і хто ж зрадник - ще має почути суспільство".
Свідчення Кривоноса важливі ще й у тому плані, що, за його словами, свого часу він особисто відповідав за мінування всіх виходів із Криму. "У 2014 році з березня по середину травня я відповідав за протидиверсійну діяльність у Херсонській області. І https://www.youtube.com/watch?v=T1XZLfzSueo я точно знаю про мінування всіх мостів, містків, навіть жердинок … І тому для мене був шок, коли ми втратили величезний шматок території… Це зрада… Я думаю, розслідування після нашої перемоги покаже, хто винен у цьому провалі".
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/posle-uvolneniya-bakanova-sumeet-li-op-spisat-vse-provaly-na-predateley-v-sbu-01082022-463611
Так и будете молча и отстранённо созерцать на предателей у власти, убивающих лучших сынов и дочерей ваших, уничтожающих будущее ваших детей, а свои то семьи надёжно припрятав в
безопасном месте? власть, устроившая шабаш-телемарафон, прославляющий самих себя, позируя
для иностранных глянцевых журналов, забыла, что она служит народу, периодически вспоминая, что надо что то сказать своему "пиплу", поэтому артистически хриплым голосом предлагает всем
вместо оружия стойко держаться дальше. За кого? От Николаева уже ничего не осталось, когда
вспомнили о генерале Марченко, когда после всех провалов трудно что то восстановить и когда нужен просто цап- вiдбивайло! Как можно простить этот дебилизм! или предательство?
И так город за городом! Это надо быть полным поцом( или коварным предателем ), чтобы не видеть! Они открывают дорогу на Одессу, тут даже гадалка не нужна... Нужна виселица, точно!
А игры с гражданством? Русне не понятно за что дают его, а у патриотов, защищающих страну
(Корбан)- отбирают, приплёв сюда Коломойского для смеха. Они что, плесень зелёная, думают,
что у всех такие же недоразвитые мозги, как у них? Или постепенно наглеют от безнаказанности? Будь ты проклят, Зеленский, вместе со своим самозванцем ермаком!