Чорноморський флот РФ більше не може проводити помпезні шоу, - розвідка Великої Британії

Чорноморський флот Росії не може одночасно з повномасштабним вторгненням проводити гучні публічні заходи.

Про це йдеться в повідомленні британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Там уточнили, що 31 липня російські окупанти після нібито "нападу дрону" на штаб ЧФ РФ у Севастополі скасували військово-морський парад до Дня ВМФ у захопленому ще 2014 року Криму.

У британській розвідці назвали це "черговою невдачею ЧФ РФ у війні проти України, під час якої у квітні 2022 року було втрачено його флагман, крейсер "Москва".

"Після повідомлень про скасування парадів малоймовірно, що ЧФ РФ зможе проводити гучні публічні заходи паралельно з військовими діями", - підсумували у британській розвідці.

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Нагадаємо, у двір штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі вранці 31 липня нібито прилетів невідомий об'єкт.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук назвав це повідомлення відвертою провокацією. Колаборантка Ковітіді - "сенаторка" від Криму - каже, що "атака на штаб ЧФ РФ була із Севастополя".