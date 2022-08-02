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Новини Війна
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Чорноморський флот РФ більше не може проводити помпезні шоу, - розвідка Великої Британії

севастополь

Чорноморський флот Росії не може одночасно з повномасштабним вторгненням проводити гучні публічні заходи.

Про це йдеться в повідомленні британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Там уточнили, що 31 липня російські окупанти після нібито "нападу дрону" на штаб ЧФ РФ у Севастополі скасували військово-морський парад до Дня ВМФ у захопленому ще 2014 року Криму.

У британській розвідці назвали це "черговою невдачею ЧФ РФ у війні проти України, під час якої у квітні 2022 року було втрачено його флагман, крейсер "Москва".

"Після повідомлень про скасування парадів малоймовірно, що ЧФ РФ зможе проводити гучні публічні заходи паралельно з військовими діями", - підсумували у британській розвідці.

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Нагадаємо, у двір штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі вранці 31 липня нібито прилетів невідомий об'єкт.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук назвав це повідомлення відвертою провокацією. Колаборантка Ковітіді - "сенаторка" від Криму - каже, що "атака на штаб ЧФ РФ була із Севастополя".

Автор: 

Велика Британія (5620) розвідка (3871) Севастополь (556) Чорноморський флот рф (625)


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Топ коментарі
+13
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02.08.2022 09:45
+11
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02.08.2022 09:56
+9
Так лапотного чорноморского флоту вже немає є лише флотилія якої незабаром також небуде...
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02.08.2022 09:43
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одесити вже раз пробачали чфорк покатушки вздовж Аркадії...
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02.08.2022 09:36 Відповісти
Так лапотного чорноморского флоту вже немає є лише флотилія якої незабаром також небуде...
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02.08.2022 09:43 Відповісти
так, ATACMS дістає на 310 км, а від Очакова до Севастополя 274 по прямій. Імеющій уші да слішит, як кажеться.
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02.08.2022 10:06 Відповісти
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02.08.2022 09:45 Відповісти
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02.08.2022 09:56 Відповісти
він героїн звідти нюхає?
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02.08.2022 10:07 Відповісти
Вимірює курс *******,,,
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02.08.2022 10:36 Відповісти
Не чокаясь
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02.08.2022 10:00 Відповісти
А український флот?)
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02.08.2022 09:46 Відповісти
Український флот маленький, але непереможний.
Його не видно, а російські флагмани тонуть.
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02.08.2022 10:42 Відповісти
радує шо ми тільки свої флагмани топим
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02.08.2022 11:35 Відповісти
Русня вже давно нічого не може - це нація деградантів!
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02.08.2022 09:48 Відповісти
треба робити так, щоб вся раZZія більше ніколи НЕ могла проводити помпезні шоу....
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02.08.2022 09:59 Відповісти
Шоу з павєлітєлєм ботокса в броньованій скляній клітці норм виглядало, як приклад для друзів-диктаторів.
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02.08.2022 10:05 Відповісти
Тоді може його знищити разом із Севастополем?
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02.08.2022 10:02 Відповісти
Трудно проводить парад на галерах. Весла путаются
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02.08.2022 10:07 Відповісти
Не, ну пострелять на параде они ещё могут.
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02.08.2022 10:23 Відповісти

""
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02.08.2022 10:31 Відповісти
А я так ждал, когда на параде потопят несколько крупных корыт.
Попкорн придётся скормить коту.
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02.08.2022 10:44 Відповісти
Тогда почему бы не шмальнуть по этой идиотской колонне на камне ?
Сколько она там будет торчать ?
Муляет глаз хуже Катерины.
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02.08.2022 10:46 Відповісти
 
 