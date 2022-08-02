Перші бронеавтомобілі MLS SHIELD прибули до України і надійдуть Десантно-штурмовим військам через пару днів, - Порошенко
Перші бронеавтомобілі MLS SHIELD, закуплені Фондом Порошенка та волонтерами ГО "Справа Громад" для Збройних Сил України, вже прибули в Україну.
Про це Петро Порошенко повідомив журналістам під час перебування у 24-їй бригаді імені Короля Данила, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".
Він зазначив, що нарешті вдалося отримати останню ліцензію для передачі цих бронемашин в Україну.
"Сьогодні вночі, о 4 годині ночі прибули перші бронеавтомобілі MLS SHIELD. Найкращі, я у них їздив. Ви знаєте, це як Rolls-Royce в сфері бронетехніки. Там є кондиціонер, спеціальний usb-порт, підресорне сидіння, дуже добре обладнані місця для десанту, потужний двигун, не цивільний, а військовий", - розповів про машини Порошенко.
"Вже через пару днів нашому командуванню Десантно-штурмових військ, тому що ми з ними уклали відповідну угоду, надійде ця броньована техніка", - сказав він.
Також Порошенко повідомив, що укладає угоду на імпорт в Україну ще БМП, і ця гусенична броньована техніка також піде на основні напрямки контрнаступу.
Як відомо, Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа Громад" купили 350 БПЛА Autel та комплекс БПЛА Poseidon.
Окрім БПЛА Фонду Порошенка з волонтерами вдалося купити в Європі велику партію вантажівок Leyland DAF та 11 бронемашин MLS SHIELD. Уперше експортну ліцензію на постачання військової техніки натівського стандарту отримали волонтери і благодійний фонд з України.
Фонд Порошенка традиційно подвоює суму коштів, які збирають волонтери.
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Бо ще на днях ти на Пороха продовжував "поганки гнать" ! Я вже мовчу про те лайно, яким ти його поливав, починаючи з 2015-го!
Такі самі боти переписували історію другої світової - для себе, на вимогу сраліно-капеесесівської шобли; точніше - диктатури. Процес дещо схожий.
А відповідь проста! На "великому годівнитстві" розкрадлося до 50%-65% коштів( на ВПК можна до 5% вкрасти).
Недарма зезидент отримавши посаду став $ мільйонером,а за 2 рокі і мільярдером.
Тільки от у форбс не попав,тому що офшорні мільядери до нього не входять,ніби про них невідомо!
А супутні витрати?!
На скільки мільйонів $ схудли золотовалютні резерви НБУ виконуючи забаганку чети Зеленських?!
Фотосесія із розсуненими ногами самки Ze коштувала від 100тис. до 2млн.амер.$.
Оплата прильоту лейбовіц, що фотографувала рок-зірок, під час війни коштувала по верхній планці - 2млн.$.
Не на безпілотники, не на боєкомплект. Вже сенатори-республіканці ставлять питання 😠
"Наша зустріч мала відбутися трохи раніше. Але у зв'язку з дуже важкими боями, які проводила легендарна 24 бригада імені Короля Данила на східному напрямку, ми зустрілися лише сьогодні.
І, знаєте, завжди приємно спілкуватися з нашими захисниками. Бо ти ще раз переконуєшся у нашій Перемозі.
Приїхав до хлопців не з порожніми руками. А з 10 безпілотниками Autel. Життя наших воїнів - найцінніше, що може бути. Тому нехай ці дрони допоможуть зберегти життя кожного нашого захисника.
Подякував хлопцям за оборону країни на найважчих напрямках. Переможемо!"
https://www.5.ua/media/pictures/original/252599.jpg?t=1658677966 https://www.5.ua/media/pictures/original/252599.jpg?t=1658677966 Фото з FВ Б.Процишина
https://www.5.ua/media/pictures/original/252598.jpg?t=1658677861 Фото з FВ Б.Процишина
https://www.5.ua/media/pictures/original/252600.jpg?t=1658677874 Фото з FВ Б.Процишина
https://www.5.ua/polityka/biitsi-67-batalionu-teroborony-zsu-otrymaly-drony-autel-kupleni-volonteramy-ta-fondom-poroshenka-bloher-protsyshyn-283226.html Бійці 67-го батальйону тероборони ЗСУ отримали чотири новеньких дрони Autel, на які наприкінці червня оголошував збір коштів відомий блогер і пародист, а нині військовослужбовець Богдан Процишин . Про це він сам розповів у https://www.facebook.com/ProtsyshynOfficial/videos/362768546032284 Facebook .
"Солдат і дрон можуть робити багато однакових речей. Можуть слідкувати за противником, можуть дивитися в тепловізор, робити фото, відеозйомку, вести розвідку. Але різниця між солдатом і дроном полягає в тому, що коли ми втрачаємо дрон, після нього не залишаються сироти і вдови", - вважає Богдан Процишин.
Пересічні українці задонатили 120 тис. грн - решту суми перекрив Фонд Порошенка. Тож до батальйону приїхали два безпілотника Autel EVO Lite+ і ще два EVO II 640T Dual з тепловізорами.
"Це дуже круто, коли ви допомогли Богдану, і ми допомогли окремому 67-му батальйону ТрО у складі ЗСУ. Це все наближає нас до перемоги. Це все робить кроки для прискорення контрнаступу. І там, де ми - там перемога", - впевнений Порошенко.
Раніше стало відомо, що Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа Громад" https://www.5.ua/polityka/350-ptashok-dlia-zsu-poroshenko-veze-z-estonii-armiiu-droniv-dlia-artylerystiv-282528.html придбали та привезли з Естонії 350 дронів . Серед них - 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual з тепловізорами і додатковими акумуляторами, а також 300 БПЛА Autel EVO Lite+. Проєкт вдалося реалізувати у максимально стислі терміни за сприяння уряду країни.
Вартість цієї партії - понад 700 тисяч євро. Фонд Порошенка традиційно подвоює суму коштів, які збирають небайдужі українці.
Отож, коли даєш милостиню, не труби перед собою, як роблять лицеміри по синагогах та вулицях, щоб їх хвалили люди...
Саме така політика зезиента і його суг!
Недарма лише 5% йому довіряють,бо нема альтернативи,як на раше або КНДР!
Нуль цилых ни фига десятых...
пам'ятникгарант прихватизації...
"Радий був побувати в Черкасах, у волонтерському центрі «Європейської Солідарності», і подякувати тим, хто робить величезну роботу, надаючи гуманітарну допомогу родинам військових, переселенцям, молодим родинам, які зараз цієї допомоги потребують.
Такі зустрічі дуже цінні для мене, вони мотивують працювати далі. Українці, ви такі сильні. Ми все здолаємо і переможемо!"