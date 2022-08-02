Перші бронеавтомобілі MLS SHIELD прибули до України і надійдуть Десантно-штурмовим військам через пару днів, - Порошенко

Перші бронеавтомобілі MLS SHIELD, закуплені Фондом Порошенка та волонтерами ГО "Справа Громад" для Збройних Сил України, вже прибули в Україну.

Про це Петро Порошенко повідомив журналістам під час перебування у 24-їй бригаді імені Короля Данила, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Він зазначив, що нарешті вдалося отримати останню ліцензію для передачі цих бронемашин в Україну.

"Сьогодні вночі, о 4 годині ночі прибули перші бронеавтомобілі MLS SHIELD. Найкращі, я у них їздив. Ви знаєте, це як Rolls-Royce в сфері бронетехніки. Там є кондиціонер, спеціальний usb-порт, підресорне сидіння, дуже добре обладнані місця для десанту, потужний двигун, не цивільний, а військовий", - розповів про машини Порошенко.

"Вже через пару днів нашому командуванню Десантно-штурмових військ, тому що ми з ними уклали відповідну угоду, надійде ця броньована техніка", - сказав він.

Також Порошенко повідомив, що укладає угоду на імпорт в Україну ще БМП, і ця гусенична броньована техніка також піде на основні напрямки контрнаступу.

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Як відомо, Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа Громад" купили 350 БПЛА Autel та комплекс БПЛА Poseidon.

Окрім БПЛА Фонду Порошенка з волонтерами вдалося купити в Європі велику партію вантажівок Leyland DAF та 11 бронемашин MLS SHIELD. Уперше експортну ліцензію на постачання військової техніки натівського стандарту отримали волонтери і благодійний фонд з України.

Фонд Порошенка традиційно подвоює суму коштів, які збирають волонтери.