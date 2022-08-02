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Новий пакет військової допомоги від США - це ще одна інвестиція в безпеку східного флангу НАТО, - Резніков

резніков

Українські артилеристи готові працювати день та ніч, щоб вигнати російських окупантів з України.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Новий пакет військової допомоги від США - це ще одна інвестиція в безпеку східного флангу НАТО та підтримку демократії в ЄС. Наші артилеристи готові працювати день і ніч, щоб вигнати російських загарбників з України! Дякуємо президенту США та глава Пентагону за ваше лідерство та всім американським громадянам!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше США анонсували військову допомогу Україні на 550 млн доларів.

Також читайте: Новий пакет оборонної допомоги США наближає нас до перемоги, - Зеленський подякував Байдену

Автор: 

США (23105) Резніков Олексій (1446)


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далекобійни ракети треба для знищення ЧФ РФ
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02.08.2022 10:15 Відповісти
отак як вони пришвартовані в рядок так їх валіть
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02.08.2022 10:16 Відповісти
Американцы очень практичны. Спасибо огромное что они помогают нам, и не благодаря зеленой плесени, а вопреки всему. Закрыв на время глаза на выбрыки тупого шута.
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02.08.2022 10:22 Відповісти
Краще розкажи як НЛАВи згноїв, які Джонсон вручив у твої руки ще до вторгнення. Чому їх по підрозділах не розподілив? Під час Другої світової за такі справи розстрілювали.
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02.08.2022 13:19 Відповісти
 
 