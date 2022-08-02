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Новий пакет військової допомоги від США - це ще одна інвестиція в безпеку східного флангу НАТО, - Резніков
Українські артилеристи готові працювати день та ніч, щоб вигнати російських окупантів з України.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Новий пакет військової допомоги від США - це ще одна інвестиція в безпеку східного флангу НАТО та підтримку демократії в ЄС. Наші артилеристи готові працювати день і ніч, щоб вигнати російських загарбників з України! Дякуємо президенту США та глава Пентагону за ваше лідерство та всім американським громадянам!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше США анонсували військову допомогу Україні на 550 млн доларів.
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Кіт Семен
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Кіт Семен
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Андрей Ивашкевич
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