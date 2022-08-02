Новий пакет військової допомоги від США - це ще одна інвестиція в безпеку східного флангу НАТО, - Резніков

Українські артилеристи готові працювати день та ніч, щоб вигнати російських окупантів з України.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Новий пакет військової допомоги від США - це ще одна інвестиція в безпеку східного флангу НАТО та підтримку демократії в ЄС. Наші артилеристи готові працювати день і ніч, щоб вигнати російських загарбників з України! Дякуємо президенту США та глава Пентагону за ваше лідерство та всім американським громадянам!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше США анонсували військову допомогу Україні на 550 млн доларів.

Також читайте: Новий пакет оборонної допомоги США наближає нас до перемоги, - Зеленський подякував Байдену