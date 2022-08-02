"У нас ще не було втрат жодної системи HIMARS", - командувач ОК "Південь" Ковальчук
У ЗСУ заявили, що Україна не втратила жодної системи реактивного залпового вогню HIMARS.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у інтерв'ю Tablet magazine заявив командувач оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук.
"У нас ще не було втрат жодної системи HIMARS. Це демонструє, наскільки добре та швидко ми навчилися їх використовувати. Навіть американці були здивовані тим, наскільки ефективно ми використовуємо ці системи. Тому, що кожна ракета влучає в ціль. Кожна ракета руйнує міст чи склад боєприпасів. Наші союзники також побачили надзвичайну економічну ефективність того, як ми використовуємо ракети", – сказав Ковальчук.
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Нищаться орчі склади і опорні пункти, то люди самі бачать результати.