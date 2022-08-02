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Новини Війна
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"У нас ще не було втрат жодної системи HIMARS", - командувач ОК "Південь" Ковальчук

himars

У ЗСУ заявили, що Україна не втратила жодної системи реактивного залпового вогню HIMARS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  у інтерв'ю Tablet magazine заявив командувач оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук.

"У нас ще не було втрат жодної системи HIMARS. Це демонструє, наскільки добре та швидко ми навчилися їх використовувати. Навіть американці були здивовані тим, наскільки ефективно ми використовуємо ці системи. Тому, що кожна ракета влучає в ціль. Кожна ракета руйнує міст чи склад боєприпасів. Наші союзники також побачили надзвичайну економічну ефективність того, як ми використовуємо ракети", – сказав Ковальчук.

Також читайте: Відповідально заявляю, що ЗСУ не втратили жодної установки HIMARS, - Геращенко

ЗСУ (7598) HIMARS (309)


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Топ коментарі
+10
Слава ЗСУ!
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02.08.2022 10:30
+10
a ja vam shas razkazhu kak bylo na samom dele ....

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02.08.2022 10:32
+7
погана прикмета... перед ким виправдовуватись? перед раша-фашистськими свинособаками? "тихо" робіть свою справу, проріджуйте свинособак, а вони нехай мріють.... і від безсилля гавкають.
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02.08.2022 10:43
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Тьфу- тьфу...
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02.08.2022 10:29 Відповісти
Слава ЗСУ!
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02.08.2022 10:30 Відповісти
a ja vam shas razkazhu kak bylo na samom dele ....

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02.08.2022 10:32 Відповісти
А сколько на счету Кококонашенкова химарсов? За десятку уже перевалило?
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02.08.2022 12:01 Відповісти
on konservativ - poka 6 nashchital
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02.08.2022 12:20 Відповісти
Треба сплюнути. Канашенкав краще знає. він вже спалив 25 систем Хімарс. Наші нічого не знають))))
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02.08.2022 10:43 Відповісти
погана прикмета... перед ким виправдовуватись? перед раша-фашистськими свинособаками? "тихо" робіть свою справу, проріджуйте свинособак, а вони нехай мріють.... і від безсилля гавкають.
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02.08.2022 10:43 Відповісти
Навіщо виправдовуватись і для кого ця інформація. Вчора вже Антоніну випускали з заявами.
Нищаться орчі склади і опорні пункти, то люди самі бачать результати.
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02.08.2022 10:50 Відповісти
Это прежде всего для зрадое...ов, которые уже шестой месяц усцыкаются читая зачем-то рашистские новости
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02.08.2022 11:07 Відповісти
хай більше в пастку заїде.
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02.08.2022 11:28 Відповісти
Уничтожить Химарс кацапы могут разве что случайно. Эффективных методов противодействия этой угрозе у них нет.
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02.08.2022 11:29 Відповісти
А зачем это рассказывать? Пусть кацапы верят своим пропагандонам, так даже лучше. На расслабоне будут, когда БК сделают очередные "жесты доброй воли".
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02.08.2022 12:03 Відповісти
Главное -- не подпускайте к ХАЙМАРСам никаких депутатов. депутатские комисси и прочих ермаков! Так сохраннее будет.
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02.08.2022 12:40 Відповісти
По словам дыркина-ссыклова орки уже уничтожили в 3 раза больше HIMARS, чем нам поставили. Уж если даже дыркин-ссыклов несет такую пургу, видимо, действительно эффективное оружие по выпиливанию орков.
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02.08.2022 15:28 Відповісти
 
 