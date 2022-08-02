Казахстан - штучна держава, Росія піде в наступний похід: Медведєв пригрозив сусіднім країнам, але згодом заявив, що його акаунт у "ВКонтакте" зламали

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв почав погрожувати Грузії та Казахстану "відновленням кордонів РФ". Згодом він пояснив, що сторінку у соцмережі зламали, а пост писав не він.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у мережі "ВКонтакте"

В пості Медведєва йшлося що після нібито захоплення України, Росія "піде в наступний похід для відновлення кордонів нашої Батьківщини, яка, як відомо, ніде не закінчується".

За його словами, Грузії не існувало, а створена вона була в нинішніх кордонах за часів Російської імперії.

Казахстан Медведєв назвав "штучною державою": "У нинішньому столітті влада Казахстану почала реалізовувати ініціативи з переселення всередині республіки різних етнічних груп, які можна кваліфікувати як геноцид росіян. Поки туди не прийдуть росіяни, порядку не буде".

Пост наразі видалено. Помічник Медведєва в коментарі пропагандистському виданню "РИА Новости" заявив, що сторінку Медведєва в соцмережі зламали.

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