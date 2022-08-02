УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12506 відвідувачів онлайн
Новини Війна
19 500 82

Казахстан - штучна держава, Росія піде в наступний похід: Медведєв пригрозив сусіднім країнам, але згодом заявив, що його акаунт у "ВКонтакте" зламали

медведев

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв почав погрожувати Грузії та Казахстану "відновленням кордонів РФ". Згодом він пояснив, що сторінку у соцмережі зламали, а пост писав не він.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у мережі "ВКонтакте"

В пості Медведєва йшлося що після нібито захоплення України, Росія "піде в наступний похід для відновлення кордонів нашої Батьківщини, яка, як відомо, ніде не закінчується".

За його словами, Грузії не існувало, а створена вона була в нинішніх кордонах за часів Російської імперії.

Казахстан Медведєв назвав "штучною державою": "У нинішньому столітті влада Казахстану почала реалізовувати ініціативи з переселення всередині республіки різних етнічних груп, які можна кваліфікувати як геноцид росіян. Поки туди не прийдуть росіяни, порядку не буде".

Пост наразі видалено. Помічник Медведєва в коментарі пропагандистському виданню "РИА Новости" заявив, що сторінку Медведєва в соцмережі зламали.

Також читайте: Медведєв слідом за Лавровим заявляє про намір "розширити" війну проти України

Казахстан - штучна держава, Росія піде в наступний похід: Медведєв пригрозив сусіднім країнам, але згодом заявив, що його акаунт у ВКонтакте зламали 01
Казахстан - штучна держава, Росія піде в наступний похід: Медведєв пригрозив сусіднім країнам, але згодом заявив, що його акаунт у ВКонтакте зламали 02
Казахстан - штучна держава, Росія піде в наступний похід: Медведєв пригрозив сусіднім країнам, але згодом заявив, що його акаунт у ВКонтакте зламали 03

Автор: 

Казахстан (873) Медведєв Дмитро (1911) росія (65442) погрози (489)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+62
Знову нажрався.
показати весь коментар
02.08.2022 10:33
+29
Медведеву 2 недели не наливать. У него тифлис головного мозга.
показати весь коментар
02.08.2022 10:34
+24
Засцал медвежонок китайцев. Когда протрезвел и прочитал свой бред.
показати весь коментар
02.08.2022 10:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Знову нажрався.
показати весь коментар
02.08.2022 10:33 Відповісти
Залишки пропитих мізків йому "взламалі"
показати весь коментар
02.08.2022 10:54 Відповісти
Если кто-нибудь попробует пересадить мозг Димона в череп курицы, возникнет одна проблема: как закрепить, чтобы не болтался?
показати весь коментар
02.08.2022 11:07 Відповісти
интересно, но новом Нюрнбергском процессе против военных преступников путина и медведева, тоже будут звучать подобные оправдания, что мол, "это не мы, это кто-то сломал на твиттер"?
показати весь коментар
02.08.2022 11:32 Відповісти
он закидывется серьезно
показати весь коментар
02.08.2022 12:04 Відповісти
Медведеву 2 недели не наливать. У него тифлис головного мозга.
показати весь коментар
02.08.2022 10:34 Відповісти
nepora li etovo karlika "priglushitj" uzhe ? atberitj emu iphone kto nibudj
показати весь коментар
02.08.2022 10:34 Відповісти
боже яке кончене
показати весь коментар
02.08.2022 10:34 Відповісти
А тут не погоджуюсь.
Тому що - це такий кончений менталітет у всіх касапів, не тільки в нього. Імперський це менталітет.
показати весь коментар
02.08.2022 10:40 Відповісти
це не означає, що Мєдвед нє кончєний.
показати весь коментар
02.08.2022 11:44 Відповісти
я ж кажу - що не тільки він кончений. Я уточнюю: всі касапи такі.
показати весь коментар
02.08.2022 12:11 Відповісти
Засцал медвежонок китайцев. Когда протрезвел и прочитал свой бред.
показати весь коментар
02.08.2022 10:34 Відповісти
Та не вiн же писав,а якийсь забуханий синяк...вiн ще потiм дiмону всю бiлизну обiсцяв.. жiнку його за спiтнiлу *опу мацав..
показати весь коментар
02.08.2022 11:12 Відповісти
Наслідки вітчизняної горілки
показати весь коментар
02.08.2022 10:34 Відповісти
Димон сам маленький, а бухает, как большой. А потом приходится выкручиваться..
показати весь коментар
02.08.2022 10:35 Відповісти
Курнув чи бухнув та написав, а тепер непам'ятає *****
показати весь коментар
02.08.2022 10:35 Відповісти
emu pamjatj vzlomali
показати весь коментар
02.08.2022 10:36 Відповісти
вот что значат санкции животворящие - в Тоскану на свои виноградники въезд закрыли - приходится жрать краснодарский портвяшок 777, сынулю из Штатов турнули на родину - сидит теперь и ноет....
показати весь коментар
02.08.2022 10:37 Відповісти
показати весь коментар
02.08.2022 10:38 Відповісти
Це вічно бухе чмо вже себе не контролює...
показати весь коментар
02.08.2022 10:40 Відповісти
Видать протверезів😀 або отримав по потилиці від *****😁
показати весь коментар
02.08.2022 10:40 Відповісти
показати весь коментар
02.08.2022 10:40 Відповісти
КельвинКляйн разбушевался)
показати весь коментар
02.08.2022 10:40 Відповісти
Спирт? Для ржавеющих и взломанных контактов самое оно.
показати весь коментар
02.08.2022 10:40 Відповісти
Ну шо Грузія і Казахстан, продовжуйте допомагати парашці санкції обходити.
показати весь коментар
02.08.2022 10:41 Відповісти
Шо у забулдиги на язицi-то у дiмона на монiторi..
показати весь коментар
02.08.2022 11:19 Відповісти
Все не так просто і не так смішно. Цей гебешний випердиш заміняє здохшого жиріновського і озвучує плани кремля, згадайте...
показати весь коментар
02.08.2022 10:41 Відповісти
Підтримую
показати весь коментар
02.08.2022 10:50 Відповісти
У нас кажуть : "Що у тверезого на умі, у п"яного - на язиці!"
показати весь коментар
02.08.2022 11:15 Відповісти
"Лаври" покійного Жиріка не дають спокою
показати весь коментар
02.08.2022 12:25 Відповісти
Горілка зламала аккаунт медведикова.
показати весь коментар
02.08.2022 10:42 Відповісти
Ну,в невменяемом состоянии после литра виски можно сказать,что это совсем другой человек. Если существо под названием "медведев" можно вообще назвать человеком.
показати весь коментар
02.08.2022 10:43 Відповісти
Щоб у любителів рускіх не було ілюзій, приїдуть танки з артою і під дбілісі.
показати весь коментар
02.08.2022 10:44 Відповісти
Алкаш засцяний, знову напився до чортиків.

Казахам на замітку, що в п'яного на язиці.
показати весь коментар
02.08.2022 10:44 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/16058 Коментар в Telegram на цю тему блогера Олега Шарпа :

Чтобы ни у кого не было сомнений, каковы цели Москвы в этой войне, даю скрины поста больного ублюдка Дмитрия Медведева, который он выложил в VK, но где-то через час удалил. Удалил, видимо, потому, что получил люлей от кремлёвского карлика. И не за то, что там написано, а за то, что, мол, попридержи пока коней, Димон - ещё не время...
Что ж, становится всё более очевидным, почему нужно на корню вытравить "русский мир" - инфекцию, которая страшнее чумы, оспы и ковида вместе взятых. Только обидно иногда, что санитарами леса приходится работать преимущественно украинцам - в то время, как многие другие предпочли удобно расположились в амфитеатре с иллюзией, что инфекция их не коснётся.
показати весь коментар
02.08.2022 10:44 Відповісти
Ну да, на Донбассе козломордые уже порядок навели, аж закоренелые ватники плюются и от горя, как и кацапы жрут самогон и плачут. Вчера имел счастье пообщаться с двумя на той территории. Оптимизм и надежда пропала, говорят, что к зиме надо будет рвать когти. Никто говорят ничего восстанавливать не собирается да да денег обещанных не дают.
показати весь коментар
02.08.2022 10:44 Відповісти
Знову загострився імперіалістичний свербіж. Але є хороші мазі "Javelin" і "Himars"
показати весь коментар
02.08.2022 10:45 Відповісти
показати весь коментар
02.08.2022 10:47 Відповісти
опять бояры нажрался , *******
показати весь коментар
02.08.2022 10:48 Відповісти
Походу там им всем страницу поломали, эти наративы ватноголовые зомбаки до истерики проповедуют и с ними идут убивать мирных граждан. Так вот рабсейские зомбированные придурки, кремлядям насрать на вас и другие народы, то что делается, делается лишь для диктатуры тоталитарного режима, который купался в золоте сидя на шее у стирающего целофановые кульки народа, но с мыслью про камунизм.
показати весь коментар
02.08.2022 10:48 Відповісти
Талант. Бухим так писать, молодец. Я сообщение с третьего раза написать могу в таком состоянии.
показати весь коментар
02.08.2022 10:49 Відповісти
Ага, "взламалі"...
Наліпило х*йні під мухою, а тепер проспалося й саме в ах*ї...)))))
показати весь коментар
02.08.2022 10:49 Відповісти
П'яний пуголовок видав "государственную тайну".Рахіт добухається,що свої ж його й придушать,щоб не варнякав .Там багато не треба-мухобойкою ляпнути,і залищиться від алкаша лише калюжка бояри
показати весь коментар
02.08.2022 10:51 Відповісти
Та конечно по пьянке настрочил секрет ************, который и так все слушают каждый день.
показати весь коментар
02.08.2022 10:55 Відповісти
Скорее подстава. Медвед упорот, но пишет грамотно, а здесь характерные орфографические ошибки. Настоящий Медведев никогда не написал бы «Советский союз», ещё и три раза подряд. Похоже на историю с псевдотвитом Кириенко, где он якобы призвал весь российский народ платить за разрушенный Донбасс. Борьба кремлёвских башен как она есть, всё чотко.
показати весь коментар
02.08.2022 10:55 Відповісти
Це ви разом з цим "фiлологом" не бухали...
показати весь коментар
02.08.2022 11:26 Відповісти
Бухає,засипає,просипається і відразу шось в комп пише...Настоящая жізнь настоящєва рускава патрійота...
показати весь коментар
02.08.2022 10:56 Відповісти
Коли вже наші ЗМІ стануть грамотними і будуть писати кацапів згідно правил укрмови - не перекладаючи. Ну який з кацапа Дмитро Медведєв ? Дмітрій Мєдвєдєв. Стерненко чи не єдиний грамотний на весь загал
показати весь коментар
02.08.2022 10:56 Відповісти
З приводу розсилки фото мого члена всім моїм контактам:
Мене взломали! Тому сьогодні розсилки не буде.
показати весь коментар
02.08.2022 10:57 Відповісти
Алкаш
показати весь коментар
02.08.2022 10:58 Відповісти
Мєдвєдев погано вчив історію Бо повториться 1916 рік і з"явиться новий Амангельди Іманов От тільки казахи зараз візьмуть в руки не "соїли" - дрючки березові, а ******* зброю А китайці перекинуть в Казахстан півмільйона своїх казахів (чоловіків, які служили в китайській армії В історичних документах це приховують, але коли майже одночасно з "конфліктом на острові Даманський був "конфлікт на озері Жаланашколь, то там приймали участь китайські військовослужбовці казахського походження) Кацапи з Україною справиться не можуть - ще їм і з казахами не вистачало "заїстися" (та ще й з "членом ОДКБ"! І яка ціна тоді буде цьому "оборонному союзу"?)
показати весь коментар
02.08.2022 10:59 Відповісти
Багатоходівочка: вербуєм бурятів, перемагаєм Україну ,набираєм українців --- асвабаждаєм Казахстан, потім казахами по узбекам і т.д. А мацква ,*****, непричому , мацква міротворєц...
показати весь коментар
02.08.2022 11:00 Відповісти
GENERALL SVR
Дорогие подписчики и гости канала! Взлома официальных аккаунтов бывшего президента России Дмитрия Медведева НЕ БЫЛО! Несколько дней назад Медведеву от имени Путина передали "предложение" подготовить радикальный текст для опубликования в соцсетях на тему воссоздания СССР и несправедливого status quo, с обличением недружественных соседей. Текст был готов и ещё вчера утром передан на согласование в АП, где заказчиком от имени президента выступил Кириенко. Практически сразу текст был утвержден без правок. Единственное, что не согласовали это дату публикации. Почему текст появился без отмашки к публикации, это вопросы к Медведеву и его помощникам. Сам Медведев уже сокрушается, что стал жертвой интриг в окружении президента и винит во всём Кириенко и его сына, имеющего прямое отношение к VK, но по нашей информации пост был опубликован со стороны Медведева, а остальное это попытка "отмазаться" и оправдать проблему в коммуникации.
показати весь коментар
02.08.2022 11:00 Відповісти
Тоже хотел сюда скопировать этот текст
показати весь коментар
02.08.2022 11:03 Відповісти
митя айфонов, лучше прийми таблетку экологически чистого полония! Рюзьгэ вайэный карабль вместе с эйдельштейном, скучают о тебе...
PS: Нравятся мне твои гримасы митя, Луи де Фюнес с Адкинсон Роуэном и в долю не канают! =)
показати весь коментар
02.08.2022 11:02 Відповісти
Це не я, це клята горілка
показати весь коментар
02.08.2022 11:07 Відповісти
https://t.me/generalsvr/989 Генерал СВР

Дорогие подписчики и гости канала! Взлома официальных аккаунтов бывшего президента России Дмитрия Медведева НЕ БЫЛО! Несколько дней назад Медведеву от имени Путина передали "предложение" подготовить радикальный текст для опубликования в соцсетях на тему воссоздания СССР и несправедливого status quo, с обличением недружественных соседей. Текст был готов и ещё вчера утром передан на согласование в АП, где заказчиком от имени президента выступил Кириенко. Практически сразу текст был утвержден без правок. Единственное, что не согласовали это дату публикации. Почему текст появился без отмашки к публикации, это вопросы к Медведеву и его помощникам. Сам Медведев уже сокрушается, что стал жертвой интриг в окружении президента и винит во всём Кириенко и его сына, имеющего прямое отношение к VK, но по нашей информации пост был опубликован со стороны Медведева, а остальное это попытка "отмазаться" и оправдать проблему в коммуникации.
показати весь коментар
02.08.2022 11:16 Відповісти
Дурень думкою багатіє, і взагалі, щоб россійським керманичам добре володіти інформацією і щось дурне ляпати, потрібно "вийти в народ" так сказать - приїхати на передок під Ізюм чи Херсон, поговорити з солдатами, може тоді думка змінеться про ці всі захвати і "НАши Зємлі", а ще карти відкрити хоча б 18-19ст.!??
показати весь коментар
02.08.2022 11:20 Відповісти
Чому так багато уваги в ЗМІ дебілам???
показати весь коментар
02.08.2022 11:21 Відповісти
Опять алкаша понесло.....
Дайте ему бояры, пусть "погрузится".
показати весь коментар
02.08.2022 11:21 Відповісти
Эрэфии тоже раньше не было, поэтому русскость не существует а есть националистический шовинизм, который будет уничтожен.
показати весь коментар
02.08.2022 11:23 Відповісти
Взломали его папу, что не продали презерватив.
У Димона айфона паника и депресняк. Какой бы дурак он не был, но даже такой тупняк видит к чему все идет. Вот и расшатывает, дергается, трепыхается.
Жена изменяет, в политике с него все смеются... Жизнь удалась.
показати весь коментар
02.08.2022 11:23 Відповісти
фантомас розбушувався....забагато налили..
показати весь коментар
02.08.2022 11:24 Відповісти
Димка- медведь,он же димон-танцующий,он же пес-хуйлокабаевский есть сын погибшей обезьяны изнасилованой ослом!вот у кремлевского ********** и мысли ослиные.......................
показати весь коментар
02.08.2022 11:29 Відповісти
Більше не буду проклинати відтепер : БАЖАЮ УСІМ КАЦАПАМ СПИТИСЯ І ЗДОХНУТИ на смітниках,вони цього варті.
показати весь коментар
02.08.2022 11:34 Відповісти
Ууу яка жесть , відключіть йому Гугл мепс , він там надивиться всякого і звільняти хоче , хоча робить все правильно
показати весь коментар
02.08.2022 11:35 Відповісти
Как в Кавказской пленнице-И белий и горячий... Неужели в рашке деньги закончились пацану на опохмел.
показати весь коментар
02.08.2022 11:35 Відповісти
какие все эти хакеры глупые. взломать взломали, а это я вам скажу не просто, а вот пароль не поменяли, что недимон смог зайти в свой аккаунт под старым паролем.
показати весь коментар
02.08.2022 11:38 Відповісти
Давай, Айфон Бадмінтонович, більше заяв, хороших та різних!
показати весь коментар
02.08.2022 11:45 Відповісти
Никто ничего взламывал,это он по пьяни написал.Что у дурака в уме,то у пьяного на языке.
показати весь коментар
02.08.2022 11:46 Відповісти
Раз така справа, то доведеться звільняти скорені росіянами народи. Аж до кордонів Московської області.
Упс.
показати весь коментар
02.08.2022 11:48 Відповісти
Фигею с этих имперских дегенератов. Полгода топчутся на юго-востоке Украины, со всей страны сгребают весь совковый хлам и набирают зеков с 60-тилетними дедами, перемололи почти половину своих боеспособных железяк, но еще продолжают мечтать о "захвате Украины" и походе на другие страны!
Этих фриков только могила исправит. В прямом смысле.
показати весь коментар
02.08.2022 11:51 Відповісти
россосіська ********* піде в новий похід нах*й
показати весь коментар
02.08.2022 12:08 Відповісти
Фраза насчёт "аккаунт сломали" - для отвода глаз и соблюдения внешнеполитических "приличий", потому что они не могут себе позволить сейчас грызню с Казахстаном. Его не никто не ломал, это все прекрасно понимают, и "сигнал" до властей Казахстана как бы "донесён".

Вот только ничего у них (у россиян) не получится.
Как кто-то из политологов вчера удачно сказал : "путин - это будет гитлер, остановленный в 1939".

И правда, Крым - это был аншлюс Австрии в марте 1938, Донбасс - Судетский кризис октября 1938, а то, что сейчас у нас происходит с 24 февраля - это нападение Германии на Польшу в сентябре 1939. Вот только Польша за 3 недели пала, а мы уже полгода держимся и имеем шанс удержаться.
И тогда да - путин будет Гитлером, как если бы он был остановлен общими усилиями цивилизованного мира в 1939 г.
показати весь коментар
02.08.2022 12:30 Відповісти
Ще поки дружина не кинула, щось помовкував. А коли пані Линник поїхала геть, в Емірати, почав говорити. Довбень. Володька Ульянов був провидцем,бо відчував, що такі довбні зявляться. Він про себе і таких як дімон говорив, що великороси представляють Крайній восток Європи і добрую долю Азії. Так що малорослий Дімон і є, по ленінські, великоросом.
А потомкам Амангельди великороси відомстили на початку 1930. Тоді там був страшний голод, біля третини казахів померло. А головний партієць Шая Голощекін все закручував гайки, так хотів околхозити казахів. До речі, тоді активничав в Казахстані і був членом парткомісії один юрист. який і сподобився зачати Жиріка. А Шаю Голощекіна таки прихватили у 1939, правда як секспартнера Кольки Єжова. Так само як і іншого партнера Ейхе, який "шикував в північному Кахзахстані
показати весь коментар
02.08.2022 12:53 Відповісти
Мы пойдем в следующий поход для восстановления границ нашей Родины, которые, как известно, нигде не заканчиваются. © Дімон
Українцям відомо зовсім інше...

показати весь коментар
02.08.2022 13:05 Відповісти
«До прихода русских»?

ВОТ ОН НАЦИЗМ В ЧИСТОМ ВИДЕ . Против Медведева надо в ЕС возбудить дело за нацизм
показати весь коментар
02.08.2022 14:04 Відповісти
розпатякав державну таємницю і наступні плани,
хазяін дімона(х@йло) образився на президента Казахстану що той послав його на форумі
показати весь коментар
02.08.2022 23:55 Відповісти
Самым слабым уязвимым местом в России является Татарстан, татары. Борьба за восстановление, возврат утраченных в последние годы прав.
показати весь коментар
03.08.2022 11:38 Відповісти
 
 