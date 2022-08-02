Обстріли Миколаєва - черговий доказ, що Росія перейшла до терору і залякування, - нардеп Костенко

Програючи на полі бою українським захисникам, Росія перейшла до тактики терору і залякування. Обстріли міст триватимуть, зокрема і Миколаєва, який зазнав потужної ракетної атаки у неділю.

Містянам варто дослухатися до рекомендацій влади з безпеки, або бодай не нехтувати сигналами повітряних тривог. На цьому наголошує народний депутат "Голосу" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог не припинить обстріли по місту. Останнім часом тут росіяни використовують ракети С-300, вони не такі руйнівні та точні, як "Калібри" чи "Іскандери", але досить швидкі і, як правило, їх важко збити системам ППО. Якщо люди з якихось причин не можуть евакуюватись, то, як мінімум, слід не нехтувати сигналами тривог і йти саме в бомбосховище, бо практика показує, що звичайний підвал не рятує", - закликає Костенко.

Також він констатує, що останні ракетні обстріли Миколаєва - це ланка терактів, які чинить Росія проти всіх українців.

"Потужна ракетна атака на Миколаїв - це продовження подій в Оленівці, катування наших солдат на полі бою. Не змігши нас перемогти в чесному бою, ворог почав використовувати тактику терору. Це зазвичай роблять слабкі країни, які розуміють, що не можуть протистояти регулярній армії і використовують терор і залякування. Зараз це робить росія", - підсумовує представник "Голосу".

Також читайте: Нардеп "Голосу" Костенко про результати ударів української артилерії: Інтенсивність ворожих обстрілів на Півдні зменшилася