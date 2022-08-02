Татарова навряд чи звільнять, адже він "зав’язав" на собі всю систему кримінальної юстиції, - голова правління StateWatch Лємєнов

Імовірність звільнення Олега Татарова з посади заступника голови Офісу президента є дуже низькою. Адже він є дуже важливим гравцем в сучасній системі кримінальної юстиції.

Про це голова правління громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов сказав в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

Лємєнов відповідав на питання журналістки про імовірність звільнення Татарова слідом за Русланом ДЕмченко, який позбувся посади першого заступника голови РНБО.

"Я думав про це. Коли прочитав новину, одразу в голові: а якщо далі Татаров, цікаво ж буде розгортатися ситуація. Припускаю, що таке може статися, але ймовірність цього насправді дуже низька. Тому що він на собі грамотно зав’язав всю систему кримінальної юстиції", - каже Лємєнов.

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Він наголосив, що відповідальність за діяльність Татарова і Єрмака все одно несе президент Зеленський.

"Класно написав мій колега по медійному цеху, що Татаров і Єрмак – це люди-функції. А політичну відповідальність за все нестиме Зеленський. ... Про Татарова забудуть, у Татарова, думаю, немає політичних амбіцій", - каже Лємєнов.

За його словами, в разі звільнення функції Татарова міг би зайняти інший заступник голови ОП - Андрій Смирнов.

"Смирнов більше займається правовою політикою і якимись іншими юридичними моментами. І теоретично може бути, що Татарова знімуть і візьмуть іншого заступника, а ці повноваження перекладуть на Смирнова. Та якщо поставлять когось іншого, і, можливо, він спочатку буде менш одіозним, але згодом все одно буде, як у словах Ніцше, "якщо довго вдивлятися в безодню, безодня починає вдивлятися в тебе"", - пояснив голова правління StateWatch.

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