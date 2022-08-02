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Новини
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Татарова навряд чи звільнять, адже він "зав’язав" на собі всю систему кримінальної юстиції, - голова правління StateWatch Лємєнов

лємєнов

Імовірність звільнення Олега Татарова з посади заступника голови Офісу президента є дуже низькою. Адже він є дуже важливим гравцем в сучасній системі кримінальної юстиції.

Про це голова правління громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов сказав в інтерв’ю Цензор.НЕТ.

Лємєнов відповідав на питання журналістки про імовірність звільнення Татарова слідом за Русланом ДЕмченко, який позбувся посади першого заступника голови РНБО.

"Я думав про це. Коли прочитав новину, одразу в голові: а якщо далі Татаров, цікаво ж буде розгортатися ситуація. Припускаю, що таке може статися, але ймовірність цього насправді дуже низька. Тому що він на собі грамотно зав’язав всю систему кримінальної юстиції", - каже Лємєнов.

Читайте: Клименка так довго не призначали головою САП, бо саме він вів розслідування проти Татарова, - голова правління StateWatch Лємєнов

Він наголосив, що відповідальність за діяльність Татарова і Єрмака все одно несе президент Зеленський.

"Класно написав мій колега по медійному цеху, що Татаров і Єрмак – це люди-функції. А політичну відповідальність за все нестиме Зеленський. ... Про Татарова забудуть, у Татарова, думаю, немає політичних амбіцій", - каже Лємєнов.

За його словами, в разі звільнення функції Татарова міг би зайняти інший заступник голови ОП - Андрій Смирнов.

"Смирнов більше займається правовою політикою і якимись іншими юридичними моментами. І теоретично може бути, що Татарова знімуть і візьмуть іншого заступника, а ці повноваження перекладуть на Смирнова. Та якщо поставлять когось іншого, і, можливо, він спочатку буде менш одіозним, але згодом все одно буде, як у словах Ніцше, "якщо довго вдивлятися в безодню, безодня починає вдивлятися в тебе"", - пояснив голова правління StateWatch.

Повний текст інтерв’ю з Лємєновим можна прочитати тут.

Також читайте: "Чим більше при владі крадуть, тим менше буде допомоги від Заходу", - виконавча директорка ЦПК Каленюк

Автор: 

Демченко Руслан (43) Єрмак Андрій (1377) Офіс Президента (2027) Лємєнов Олександр (51) Татаров Олег (425)


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Топ коментарі
+15
Чому після?Після буде важче,треба зараз.Тоді і «після»швидше наступить.
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02.08.2022 11:50
+10
Реально будують тут систему як в паРаші: Все пов'язане на корупції і один одного покривають.
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02.08.2022 11:47
+8
не після, а до
Татаров яскравий ригаанал, максимально проросійска людина наскільки це взагалі можливо в Україні
працював особистою шлюхою по визову у Януковоща, вів всі справи проти всіх проевропейських українців - проти Автомайдана, проти Черновол

коли ЗЕ-клоуни чітко прозоро сформулювали свої цілі "мйдануті (тобто проєвропейско налаштовані українці) будуть гинути, зникати, ємігрувати" - це максимально сподобалося українцям, 75% підтимали такі кінцеви цілі, в АП повернулися ригаанали - Портнов, Татаров

ЗЕ-клоуни размінували Чонгар та голосували значну кількість законів разом з жидами з ОПЗЖ - "вставай страна огромная" на боротьбу с фашистами, тобто з українцями

навіть Путін, який стримувався-стримувався, та після всього цього вже не стримався та відповів на заклики українців - відправив у Харків навіть не війска, а просто ОМОН

й українці отримали те, що так благали у бога - "один народ", "мьішибратья" и все такое
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02.08.2022 11:54
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Після кацапів треба братися за цих чмошніків.
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02.08.2022 11:45 Відповісти
Чому після?Після буде важче,треба зараз.Тоді і «після»швидше наступить.
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02.08.2022 11:50 Відповісти
если народ Украины снесет Зеленского с кабинета на Банковой через окно или двери НЕ ВАЖНО и его шоблу всю банду Байден нам только поаплодирует и попросит повторить номер на БИС а там естественно слетит весь маланский КМУ и маланская Храда украиснких гнид и прорашинских вшей... а знаетет когда это будет когда Вова начнет игратьв поддавкис Путиным затягивать контрнастцупление прятать ленд линз и поступающее оружие новое и пи0здеть что ничгео пока нма давая Путину по дорговорняку дополнительног перебросить 30 БТГ на 5 августа оч ем сказли и Арестович и Фейгин и Жданов...в чьих интересах играет клоун мы уже по Оленивке видим что слова клоуна о гарантиях пустышка и он продолжает проя@##ывать Украину в пользу Путина..не пора ли ставить вопрсы ребром и давать время на решение проблемы час/ два..... а потом расстреливать?????
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02.08.2022 12:08 Відповісти
..."когда Вова начнет играть в поддавки с Путиным"... А разве Ермака зовут Вова?
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02.08.2022 13:53 Відповісти
не після, а до
Татаров яскравий ригаанал, максимально проросійска людина наскільки це взагалі можливо в Україні
працював особистою шлюхою по визову у Януковоща, вів всі справи проти всіх проевропейських українців - проти Автомайдана, проти Черновол

коли ЗЕ-клоуни чітко прозоро сформулювали свої цілі "мйдануті (тобто проєвропейско налаштовані українці) будуть гинути, зникати, ємігрувати" - це максимально сподобалося українцям, 75% підтимали такі кінцеви цілі, в АП повернулися ригаанали - Портнов, Татаров

ЗЕ-клоуни размінували Чонгар та голосували значну кількість законів разом з жидами з ОПЗЖ - "вставай страна огромная" на боротьбу с фашистами, тобто з українцями

навіть Путін, який стримувався-стримувався, та після всього цього вже не стримався та відповів на заклики українців - відправив у Харків навіть не війска, а просто ОМОН

й українці отримали те, що так благали у бога - "один народ", "мьішибратья" и все такое
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02.08.2022 11:54 Відповісти
на жаль...так хотіли 73% виборців України... просто "па-пріколу"....
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02.08.2022 12:19 Відповісти
За зрадників беруться спочатку, а потім уже й за решту ворогів. Інакше нам перемоги не бачити.
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02.08.2022 12:05 Відповісти
Реально будують тут систему як в паРаші: Все пов'язане на корупції і один одного покривають.
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02.08.2022 11:47 Відповісти
тут несколько аспектов у законспирированных врагов Украины, которых мы имеем по неосмотрительности во власти. Первый и основной это дискредитировать события 2013 года, а именно майдан, не допустить не в коем случае виток событий ,вот из за этого и началось путинское вторжение по договорённостью с банковой т.к рейтинг Зеленского уже был на дне, а война даёт шанс досидеть оставшиеся срок и разворовать страну окончательно. Людишки принимающие в тех событиях, понимают, не дай бог случится тому, что хотят в кремле и на банковой, то это будут пытки, издевательство и в окончание - смерть. Банковая сидит на двух стульях ,ведь под пиджаком там торчат погоны КГБ. - ФСБ да неважно ,как их обозвать. Народ сражается ,армия защищается, а свора невеж и предателей ,которые чудом попали во власть ,делают всё возможное, чтобы ослабить государство и сдать пуйлу территории. Надеюсь, что скоро будет хунта о которой так все бухтели, Зеленский всячески подталкивает на это, с дальнейшем трибуналом ,за сдачу территории,вранье и т.д и т.п короче , за всё, - НУЖНЫ КОЗЛЫ ОТПУЩЕНИЯ,они ими и станут, надеюсь Не выполнял Зе обещания, значит на нём отыграются. Зе понимает, писец экономике, вот он и стучит ножками и стонет в видосиках , возьмите нас в ЕС. Была страна первая, стала последняя. Да ещё и московиты и ***** по ним не стреляют в ответ, это как называется, это что происходит? А в Украине можно убивать и устраивать полигон? Ага. *****. слов нет
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02.08.2022 11:47 Відповісти
Т.е. 7 ноября объявляем "Purge Night"?
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02.08.2022 11:54 Відповісти
Прийдеться українцям після війни ще й свої "бур'яни" викорчовувать!
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02.08.2022 11:54 Відповісти
Ніякої післявійни не буде, якщо зараз не викорчувати в країні всіх зрадників.
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02.08.2022 12:07 Відповісти
Зєля підарас, війна в нас, бо ***** вирішив шо зеля дибіл і слабак, який будував дороги а не армію
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02.08.2022 11:55 Відповісти
Пристрелити не пробували?
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02.08.2022 11:55 Відповісти
Просто татаров йде в комплекті. Там ще дєрьмак,агрохімія,безумна..коля-жопа.. Не зовсім дорого за всіх але все одно гроші)
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02.08.2022 12:10 Відповісти
В стране война, всякое может быть и эту гниду может уложить случайный снаряд! Дай Бог!
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02.08.2022 11:56 Відповісти
Владимир Алексаныч. Скажите, а когда мы будем в НАТО?
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02.08.2022 11:59 Відповісти
То може його до осв"ятити якощо він такий незамінний, або краще зразу розіп"яти такого святого?
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02.08.2022 11:59 Відповісти
Ну якщо через те що татаров "зав'язав" на собі всю систему кримінальної юстиції , його звільнити не можна , то тоді , разом з татаровим треба звільнити і всю ту систему , бо вона однозначно вже - гнила . ..
Все залежить від президента , якого в Україні наразі - нема ,, інакше , якби він був , то такої ситуації ( коли вся кримінальна юстиція країни , контролюється якимсь сраним чинушою з ОПи ) ) не дозволив би .
Те що є , то ганчірка а не президент .
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02.08.2022 12:03 Відповісти
Це ще включно з пропагандонським бандформуванням - ру.сатанатом рпц.
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02.08.2022 12:14 Відповісти
Тоді цю наволоч треба ліквідувати. В наш час це нормальна річ. Тільки зелень продовжує вважати що живе в часи "мізрабілііхразом". Окрім дєрьмака ніхто не заперечить. Тим паче що він слідуючий.
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02.08.2022 12:08 Відповісти
Кому треба?
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02.08.2022 12:22 Відповісти
Папі Римському.
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02.08.2022 13:25 Відповісти
ви подивіться на пику пердака і ко
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02.08.2022 12:15 Відповісти
Ми цим підарам допоможемо звільнити всіх і самим піти *****!
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02.08.2022 12:37 Відповісти
Шедеврально! адже він "зав'язав" на собі всю систему кримінальної юстиції,... " Це мабуть така ******* генерація "вор в законі". Тоді слідуючий шаг - всім бандюкам волю і доступ до корита с грошима! А шо? в них стопудово є ж така риса я дієвість. Вони ж не балаболять,, завжди щось роблять. Ну типу "да здравствуєт мафія"?
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02.08.2022 14:57 Відповісти
 
 