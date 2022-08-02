"Брюссель - не наш бос": Орбан заявив, що Угорщина заважатиме рішенням ЄС, які не подобатимуться країні
Прем'єр-мінстр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна запобігатиме рішенням ЄС, якщо вважатиме їх "поганими".
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Євросоюз не в Брюсселі. Європейський Союз знаходиться у Відні, Будапешті та Варшаві, Берліні та Мадриді", - зазначив прем'єр Угорщини.
Орбан хоче "вносити власний внесок" Угорщини до загальноєвропейських рішень, тому Будапешт "завжди висловлює свою думку".
"І якщо з'явиться позиція, з якою ми не погоджуємося, ми вкажемо на це. Брюссель - не наш бос. Ми - незалежна суверенна угорська нація. Ми беремо участь в ухваленні спільних рішень. Якщо вони нам не підходять, ми так і кажемо. Якщо вони погані й ми можемо цьому запобігти, то спільне рішення не буде ухвалено", - додав він.
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Уже и в Брюсселе об этом гормоко говорят. И такие высеры Орбана могут стать последней каплей.
Так что, Орбан, да. Брюссель не твой босс, но босс всего Евросоюза.
Я понятно объяснил?
щас все решения принимают ТОЛЬКО если они единогласны. Но уже достали всякие венгры и австрийцы и в ЕС хотят поменять на простое большинство голосов. И всем придется выполнять эти решения как миленьким.
тоді ще треба одразу думати що робити, коли ****** ті постанови виконувать відмовляться.
В ЕС походу даже такого закона нет , чтоб в случае чего , можно было выгнать(исключить) какую-либо страну …
Поэтому они и борзеют на глазах .
Тобто ті, хто на підсосі у всього ЄС намагаються керувати?
Європа , та відреагуй же нарешті , як слід . !!
тебя твой француз уже бросил или ты еще у него на содержании?
Військовий блок не може існувати, якщо в ньому беруть участь анархісти.
Так нема питань - Угорщину нах з ЄС і ніхто нікому не буде заважати.
Ты видал, ***ло он скорчил как дуче!
что под хвостом.
британія он має купу проблем зі своїм брекзітом