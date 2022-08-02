"Брюссель - не наш бос": Орбан заявив, що Угорщина заважатиме рішенням ЄС, які не подобатимуться країні

Прем'єр-мінстр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна запобігатиме рішенням ЄС, якщо вважатиме їх "поганими".

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Євросоюз не в Брюсселі. Європейський Союз знаходиться у Відні, Будапешті та Варшаві, Берліні та Мадриді", - зазначив прем'єр Угорщини.

Орбан хоче "вносити власний внесок" Угорщини до загальноєвропейських рішень, тому Будапешт "завжди висловлює свою думку".

"І якщо з'явиться позиція, з якою ми не погоджуємося, ми вкажемо на це. Брюссель - не наш бос. Ми - незалежна суверенна угорська нація. Ми беремо участь в ухваленні спільних рішень. Якщо вони нам не підходять, ми так і кажемо. Якщо вони погані й ми можемо цьому запобігти, то спільне рішення не буде ухвалено", - додав він.

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