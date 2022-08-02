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"Брюссель - не наш бос": Орбан заявив, що Угорщина заважатиме рішенням ЄС, які не подобатимуться країні

виктор,орбан

Прем'єр-мінстр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країна запобігатиме рішенням ЄС, якщо вважатиме їх "поганими".

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Євросоюз не в Брюсселі. Європейський Союз знаходиться у Відні, Будапешті та Варшаві, Берліні та Мадриді", - зазначив прем'єр Угорщини.

Орбан хоче "вносити власний внесок" Угорщини до загальноєвропейських рішень, тому Будапешт "завжди висловлює свою думку".

"І якщо з'явиться позиція, з якою ми не погоджуємося, ми вкажемо на це. Брюссель - не наш бос. Ми - незалежна суверенна угорська нація. Ми беремо участь в ухваленні спільних рішень. Якщо вони нам не підходять, ми так і кажемо. Якщо вони погані й ми можемо цьому запобігти, то спільне рішення не буде ухвалено", - додав він.

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Автор: 

Угорщина (2303) Євросоюз (13484) Віктор Орбан (563)


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Топ коментарі
+51
орбан и не скрывает, что его босс на востоке. и мечтает о славе Австро-Венгерской империи.
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02.08.2022 11:30
+38
А твій бос *****?
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02.08.2022 11:30
+32
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02.08.2022 11:34
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орбан и не скрывает, что его босс на востоке. и мечтает о славе Австро-Венгерской империи.
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02.08.2022 11:30 Відповісти
ну значит Евросоюз изменит принцип единогласного голосования на принятие решений большинством голосов.
Уже и в Брюсселе об этом гормоко говорят. И такие высеры Орбана могут стать последней каплей.
Так что, Орбан, да. Брюссель не твой босс, но босс всего Евросоюза.
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02.08.2022 11:51 Відповісти
Только, чтобы изменить этот принцип, нужно чтобы весь Евросоюз за него проголосовал. А Орбан сам против себя не будет голосовать.
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02.08.2022 11:58 Відповісти
Только кто б ему напомнил, что венгры в АВИ были не на первом месте, и столица была отнюдь не в Будапеште.
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02.08.2022 12:13 Відповісти
А твій бос *****?
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02.08.2022 11:30 Відповісти
Звісно. Він в кінці мав зіганути і сказати хайль *****!
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02.08.2022 11:45 Відповісти
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02.08.2022 11:31 Відповісти
Вот же ж пи/ар.
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02.08.2022 11:32 Відповісти
За такое гонят сс@ными тряпками. Экзамен для ЕС: сколько недель осталось Венгрии быть в ЕС, а орбану при власти?
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02.08.2022 11:34 Відповісти
сомнительно что они выкинут ******* с ЕС , а вот приостановить членство пока не одумаются могут
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02.08.2022 11:44 Відповісти
нет, они сделают проще и быстрее - заменят голосование принятия решений вместо принципа единогласия принципом большинства голосов.
Я понятно объяснил?
щас все решения принимают ТОЛЬКО если они единогласны. Но уже достали всякие венгры и австрийцы и в ЕС хотят поменять на простое большинство голосов. И всем придется выполнять эти решения как миленьким.
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02.08.2022 11:53 Відповісти
"И всем придется выполнять"

тоді ще треба одразу думати що робити, коли ****** ті постанови виконувать відмовляться.
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02.08.2022 12:07 Відповісти
В них є процедури - "зменшення фінансування" + можуть заблокувати деякі плюшки для населення, а це ще болючіше ніж ********** орбана бо народ, який привик до такого життя - не захоче від нього відмовлятися Політика - жорстка система
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02.08.2022 12:37 Відповісти
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02.08.2022 11:34 Відповісти
и орбан с сиярто тому пример
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02.08.2022 14:08 Відповісти
Так пусть мадьяры пакуют чемоданы и на хер с ЕС. Возомнили себя центром самого ЕС. Будете кремлевскую "лапу" сосать, недоевропейцы из азиажопы
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02.08.2022 11:34 Відповісти
"лапу" - это сейчас так называется ?
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02.08.2022 11:46 Відповісти
это если путину отрубить ноги, тогда его хер станет лапой
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02.08.2022 11:50 Відповісти
за "лапу" пока не банят, в отличии от остальньіх словей
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02.08.2022 11:50 Відповісти
Цікаво, як довго Європа буде це терпіти. Нахіба тримати в союзі країну, яка в найвідповідальніший момент вдарить в спину?
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02.08.2022 11:35 Відповісти
Та випріть вже Угорщину з ЄС,щоб не мучилася.Отоді й подивимося,що зроблять "вдячні" угорці з Орбаном.Бо зараз сидять ,гуляш жують,наче це їх не стосується
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02.08.2022 11:35 Відповісти
Протухшая кремлевская консерва, которая уже давно вскрылась.
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02.08.2022 11:36 Відповісти
И как таких упоротых пускают в ЕС?!
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02.08.2022 11:36 Відповісти
10 років просилися (з 1994 до 2004)
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02.08.2022 11:40 Відповісти
******* финансируе хулиос а страну - евросоюз, стоит только перекрыть финансирование и прикрыть пару лавочек и сразу станет понятно, кт окому бос, на выборах. Не понимаю причем здесь "нация", опять это нацисты возбудились.... если ты в коллективе, то нужно хоть немного придерживаться общих решений и правил этого коллктива а не в тупую идти наперерез любому решению, иначе с коллектива могут попереть, но конкретно в этом случае - просто закроют рот.
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02.08.2022 11:37 Відповісти
Дограється, що попросять з ЄС
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02.08.2022 11:38 Відповісти
Не попросят.
В ЕС походу даже такого закона нет , чтоб в случае чего , можно было выгнать(исключить) какую-либо страну …
Поэтому они и борзеют на глазах .
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02.08.2022 11:47 Відповісти
Выгнать нельзя, но можно приостановить членство.
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02.08.2022 12:21 Відповісти
Не пора ли накрутить этот хвост, который пытается вилять собакой?
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02.08.2022 11:40 Відповісти
выкинуть к чёртовой матери этих ублюдков из ес и нато,чего с ними церемонятся?!
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02.08.2022 11:40 Відповісти
Орбан останне "дніще" Европи
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02.08.2022 11:43 Відповісти
гімно сране, а не країна. геть з ЄС!
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02.08.2022 11:43 Відповісти
Так нехай валить з ЕС тай не буде босів в нього
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02.08.2022 11:44 Відповісти
Угорщина є найбільшим бенефіціаром бюджету ЄС у відсотках від валового національного доходу. У 2017 році вона сплатила 800 мільйонів євро як свій внесок до спільного бюджету та отримала 4 мільярди євро від ЄС. 6.3 % ВВП Угорщини створюють європейські інвестиції (значна цифра на рівні ЄС), а ЄС співфінансує 95 % інвестицій державного сектора Угорщини. (С) вікі

Тобто ті, хто на підсосі у всього ЄС намагаються керувати?
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02.08.2022 11:44 Відповісти
Цікаво , як довго ще Європа терпітиме це мадьярське ***** . . В ЕС немає жодної країни , до якої б у цього імбецила , не було б безглуздих претензій .
Європа , та відреагуй же нарешті , як слід . !!
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02.08.2022 11:45 Відповісти
Европа давно превратилась в клуб извращенцев, терпил-мазохистов, ********** и прочей нечисти, для них это норма!
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02.08.2022 11:49 Відповісти
О, вот и кремлядь со своими фашиковскими кукареками про "извращения" прискакала ******* на подмогу)
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02.08.2022 12:21 Відповісти
Орбан, босс - это не тот, кому ты лижешь задний проход, Босс - это тот, кто дает деньги, и это как раз Брюссель.
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02.08.2022 11:45 Відповісти
Его бос в кремле!
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02.08.2022 11:46 Відповісти
Вызвать гниду в Брюссель и обьявить,что отныне ЕС закрывает кормушку для Угорщины,т.к. не является ее боссом.
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02.08.2022 11:49 Відповісти
сподіваюсь ци підарасів виключать з ЄС
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02.08.2022 11:50 Відповісти
Босом Орбана швидко може стате український сапер, який замінує нафтопровід "Дружба".
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02.08.2022 11:51 Відповісти
це не в інтересах України - ми отримуємо гроші від РФ за транзит.
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02.08.2022 11:54 Відповісти
Козлостан отримує на порядок більше за цю нафту і за ці гроші вбиває українців. Ти впевнена, що це в інтересах України?
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03.08.2022 00:29 Відповісти
Чего вы удивляетесь? Кто в европе лучше??? Там все ******** и нечисть, и французишки, и немцы ничем не лучше! Он там среди своих!
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02.08.2022 11:52 Відповісти
Женя, придержи пердак, тебе самой неплохо во Франции живется - и недовольна?
тебя твой француз уже бросил или ты еще у него на содержании?
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02.08.2022 11:55 Відповісти
німці і французи утримують весь ЕС своїми грошима. а от коли утриманка угорщина починає смердіти, це вже дивно.
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02.08.2022 12:01 Відповісти
Вообще-то Орбан фашик и гомофоб, как и все фашики, в том числе русские)
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02.08.2022 12:22 Відповісти
Для початку його попросять з НАТО.
Військовий блок не може існувати, якщо в ньому беруть участь анархісти.
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02.08.2022 11:54 Відповісти
його бос ху_ло, а ще кримінальний злочинець могилевич, на підсосі в якого він з 90-х.
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02.08.2022 12:00 Відповісти
Скоро почнуть дебати по розробці загального бюджету Євросоюзу, ось тоді і побачимо де чій босс сидить. Мадьярщина з її збитковою економікою давно сидить на дотаціях та субвенціях з спільного бюджету усіх країн Єврозони і смокче з нього по-повній. Ось, щось мені підказує, що тепер хитрозроблені мадяри будуть смоктати щось інше. Принайми, така думка у ведучих країн - донорів, які вносять у європейський общак більше всіх. Так що, скоро побачимо, як уміють скиглити і жебракувати уйобіки.
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02.08.2022 12:00 Відповісти
кандидат в "члени" іти нах з ЄС. Ну за корабльом також можна
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02.08.2022 12:03 Відповісти
Ти диви яка ****.
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02.08.2022 12:04 Відповісти
Але гроші від ЄС Орбан брати не перестав )
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02.08.2022 12:04 Відповісти
Погана вівця, усе стадо ганьбить.
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02.08.2022 12:12 Відповісти
Значить, Україна якась не така, не підходить в ЄС, а цю знахабнілу губернію парашки прийняли і терплять її виходки.
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02.08.2022 12:15 Відповісти
Нехай ЄС прийме до себе ще й Сербію . Ото буде весело ! Мєдвєдєв , котрий дмитро , з запою не вийде ніколи .
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02.08.2022 12:18 Відповісти
Эти наниты были созданы Орбацами в Орбанских лабораториях 49 лет назад.
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02.08.2022 12:23 Відповісти
брити були незгідні з фрау Рібентроп і пішли,так як прийшли тихо,по англійські.Фрау їм організувала кордони, митну зону але все похер. Тепер відчуваються таємні пориви фрау, що без Вольдемара "і житя прекрасного немає". При утворенні СНД і ЕАС Росія прямо тицьнула всім "сестрам"у нас дві третіх, а хто незгідний і рішення приймаються двома третинами. Тутешніх з їх Союзною державою так само повідомили. Так що уграм таку ж процедуру слід оголосити. А у нас бувші дипломати, вже в глибокій старості самі, а може то їх внуки, розганяють пургу про несправедливість поділу активів СРСР.Це для затравки. На цих боргах Чубайс разом із своєю коханицею дочкою Єльцина заробили грошенят і Макарович в долях був. Почали розганяти після смерті Макаровича. А там голосували за "віддати все росії "
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02.08.2022 12:23 Відповісти
Тю.
Так нема питань - Угорщину нах з ЄС і ніхто нікому не буде заважати.
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02.08.2022 12:27 Відповісти
***** з ЄС... але про що я... в них нема часу. Стигне круасан і попка кремчиком змазана!
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02.08.2022 12:39 Відповісти
Гнать это быдло вместе с его фашиствующей нацией из ЕС и НАТО!
Ты видал, ***ло он скорчил как дуче!
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02.08.2022 12:44 Відповісти
мад'яр нах.. з ЄС!
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02.08.2022 13:54 Відповісти
Твой хозяин ..утин!
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02.08.2022 14:14 Відповісти
Невелика країна, але як смердить. На всю Європу...
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02.08.2022 14:20 Відповісти
В тайожний союз нах... якщо Брюссель не влаштовує.
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02.08.2022 14:20 Відповісти
Хвост пытается управлять собакой, вместо того, чтобы прикрывать то,
что под хвостом.
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02.08.2022 14:28 Відповісти
Выгоняйте уже этих мразей из Евросоюза терпилы.
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02.08.2022 18:30 Відповісти
велике діло, то виключити їх з єс на рік чи два, будуть назад проситись,

британія он має купу проблем зі своїм брекзітом
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02.08.2022 23:49 Відповісти
 
 