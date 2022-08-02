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Рашисти завдали удару по школі-інтернату у Краматорському районі. Під завалами можуть бути люди, - ДСНС. ФОТО

Сьогодні вночі рятувальники прибули на виклик про пожежу, яка сталась внаслідок обстрілу міста Миколаївка Краматорського району. По прибуттю на місце виклику, встановлено, що відбувається горіння на другому та третьому поверхах будівлі спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ ДСНС у Донецькій області.

Рашисти завдали удару по школі-інтернату у Краматорському районі. Під завалами можуть бути люди, - ДСНС 01

" Пожежу вдалось локалізувати та повністю ліквідувати. На місці руйнування продовжуються пошуково-рятувальні роботи по розбору завалу. Під завалами можуть знаходитись люди", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ситуація на Донеччині: російські війська вдарили по школах, житлових будинках і лікувальному закладу, - Нацполіція. ФОТО

Рашисти завдали удару по школі-інтернату у Краматорському районі. Під завалами можуть бути люди, - ДСНС 02
Рашисти завдали удару по школі-інтернату у Краматорському районі. Під завалами можуть бути люди, - ДСНС 03
Рашисти завдали удару по школі-інтернату у Краматорському районі. Під завалами можуть бути люди, - ДСНС 04
Рашисти завдали удару по школі-інтернату у Краматорському районі. Під завалами можуть бути люди, - ДСНС 05

армія рф (17554) Краматорськ (662) обстріл (28725) Донецька область (8603) ДСНС (5127)


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Топ коментарі
+13
Выродки по детям и больницам бьют. Такого никакая террористичекая организация себе не позволяла. Почему Запад не хочет признать рашистов террористами?
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02.08.2022 11:41
+6
Зеленский это тоже сглотнёт ,как и с драмтеатром Мариуполя да и не только? Я правильно понимаю, понимание Зеленского и КО", что по украинцам можно везти огонь ,а в ответ нельзя? Там же люди орки, близко-духовные с Ермаком ? Так?
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02.08.2022 11:40
+6
Куда смотрит Бог? Почему не напустит на рашистов свою Божью кару? Пусть будут прокляты рашисты навеки. А так же пускай навеки закроется пасть у того кто предложит заключить с рашистами мир и сотрудничество.
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02.08.2022 11:45
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Зеленский это тоже сглотнёт ,как и с драмтеатром Мариуполя да и не только? Я правильно понимаю, понимание Зеленского и КО", что по украинцам можно везти огонь ,а в ответ нельзя? Там же люди орки, близко-духовные с Ермаком ? Так?
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02.08.2022 11:40 Відповісти
Выродки по детям и больницам бьют. Такого никакая террористичекая организация себе не позволяла. Почему Запад не хочет признать рашистов террористами?
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02.08.2022 11:41 Відповісти
Потому что это будет договор с террористами так как Байден собираеться подписать с кацапами договор о ядерном оружии или обновить
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02.08.2022 11:58 Відповісти
нам цього звичайно ніхто не скаже, але можливо дітей давно перемістили, а у будівлі розмістили солдатів. Принаймі я бачив таке
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02.08.2022 12:30 Відповісти
Куда смотрит Бог? Почему не напустит на рашистов свою Божью кару? Пусть будут прокляты рашисты навеки. А так же пускай навеки закроется пасть у того кто предложит заключить с рашистами мир и сотрудничество.
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02.08.2022 11:45 Відповісти
Божья кара невблаганно насувається.
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02.08.2022 11:48 Відповісти
а де був ваш бог, коли вибирали Зеленського?
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02.08.2022 17:52 Відповісти
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02.08.2022 12:05 Відповісти
Убери эту харю!
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02.08.2022 12:24 Відповісти
скоро вечірній відосік. не пропусти
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02.08.2022 17:53 Відповісти
Заліпи собі очі скотчем
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03.08.2022 00:09 Відповісти
Сіют смерть і розруху . путін хоче стати імператором а шо двигає солдатами на такі звірства -- гроші - ідея
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02.08.2022 12:36 Відповісти
пуста голова,та кредит за стіралку
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02.08.2022 17:54 Відповісти
 
 