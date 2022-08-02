Рашисти завдали удару по школі-інтернату у Краматорському районі. Під завалами можуть бути люди, - ДСНС. ФОТО
Сьогодні вночі рятувальники прибули на виклик про пожежу, яка сталась внаслідок обстрілу міста Миколаївка Краматорського району. По прибуттю на місце виклику, встановлено, що відбувається горіння на другому та третьому поверхах будівлі спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ ДСНС у Донецькій області.
" Пожежу вдалось локалізувати та повністю ліквідувати. На місці руйнування продовжуються пошуково-рятувальні роботи по розбору завалу. Під завалами можуть знаходитись люди", - йдеться у повідомленні.
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