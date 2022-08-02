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Мінкульт рекомендує перейменувати вулиці Гагаріна, Пушкіна, Мічуріна, Маяковського та ще шести російських діячів

перейменування

Експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики України з подолання наслідків русифікації та тоталітаризму визначила десять найпоширеніших топонімів на честь російських діячів, які рекомендовано перейменувати насамперед.

Про це поінформували у міністерстві, передає Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що значна кількість назв міських вулиць, площ та проспектів в українських містах пов'язана з росіянами, чиї життя та діяльність не мають стосунку до України, її історії, науки, культури, та й народилися вони здебільшого не тут.

У відомстві зазначили, що до десятки найчастіше використовуваних таких назв входять назви на честь космонавтів і льотчиків-випробувачів Юрія Гагаріна, Валерія Чкалова та Володимира Комарова, поетів та письменників Олександра Пушкіна, Максима Горького, Юрія Лермонтова та Володимира Маяковського, біолога та селекціонера, полководця Олександра Суворова, героя Радянського Союзу Олександра Матросова.

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Експертна рада міністерства рекомендує під час перейменувань "розглядати можливість заміни зазначених назв" для мінімізації впливу радянсько-російських наративів на світогляд українців, встановлення історичної справедливості та відновлення української історико-національної топоніміки, йдеться у повідомленні.

"В умовах широкомасштабного вторгнення РФ в Україну слід враховувати, що ворог навіть топоніміку використовує як маніпулятивний механізм для ретрансляції пропагандистських меседжів, цінностей, своєї світоглядної моделі та концепту так званого руского міра. Повномасштабна війна стала каталізатором для прискорення процесу усунення з культурного простору України й суспільно-політичного дискурсу того російського, що десятиліттями впроваджувалося як "велика російська культура", – пояснив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

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Автор: 

Міністерство культури (760) перейменування (585) декомунізація (558)


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Топ коментарі
+17
Цих классиків "світового рівня" ніхто ніде не знає, окрім країн совка, де вони буди в обовʼязковій шкільній програмі.
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02.08.2022 12:04
+11
Організація ГО "РОСІЙСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІМ. О. ПУШКІНА" зареєстрована 23.06.1994 за юридичною адресою Україна, **8, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКА, будинок ** А. Керівником організації є КОСТОРНИЙ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ. На момент останнього оновлення даних 01.08.2022 стан організації...
___________________________________________________________________________________
Засновник товариства ім. Пушкіна, колишнього майора КГБ, 71-річного Олександра Косторного заарештували як підозрюваного в коригуванні вогню на Яворівський полігон. Є ще питання, чому "косторних" треба гнати в шию разом із "пушкиними"?
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02.08.2022 12:17
+8
Позбутися глибоко вторинної і нігде у світі не відомої рашн культурки - це правильне рішення. Хай самі мастурбують на своїх толстоєвских.
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02.08.2022 12:36
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02.08.2022 11:55 Відповісти
Подобається російська поезія часів російської окупації України?
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02.08.2022 11:57 Відповісти
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02.08.2022 12:01 Відповісти
І як закінчив Маяковський, як дурак чи як розумний?
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02.08.2022 12:24 Відповісти
как куколд закончил. деградировал психически, не заложено такое в генах и ведёт к саморазрушению что б не размножались
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02.08.2022 12:48 Відповісти
Тяжело ему было среди дураков. Также как его имени сегодня.
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02.08.2022 12:55 Відповісти
Нема жодного свідка польоту гагаріна у Космос.
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02.08.2022 11:55 Відповісти
да не летал правда как дублер Белки и Стрелки
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02.08.2022 11:58 Відповісти
Боже праведний, які ідіоти! Може б за ті кошти щось для фронту купити, чи для лікування поранених, чи для біженців.
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02.08.2022 11:59 Відповісти
Іди на..й касир !Не в ту діру кричиш бугалтер!
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02.08.2022 12:15 Відповісти
Ныколай ти аднім словам.
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02.08.2022 13:32 Відповісти
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02.08.2022 12:00 Відповісти
Последние новости:
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2. Китайский истребитель вместо взлета с борта авианосца Шаньдунь, решил подводным образом эмигрировать в Тайвань. Правда, любит ли пилот подводное плавание, пока неизвестно.
To be continued.
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02.08.2022 12:01 Відповісти
переименувати -- а хто протів
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02.08.2022 12:01 Відповісти
А Пушкина и Лермонтова за что? Это классики мирового уровня, Или дать повод роспропаганде волать на весь мир о дремучести украинской современной культуры?
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02.08.2022 12:02 Відповісти
Як люди, обидва лайно.
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02.08.2022 12:04 Відповісти
І обох убили цілком справедливо. Про те, яким підлим був Лєрмонтов, була стаття в "Комсомольській правді" ще в 80-ті роки при Совку. Він так доводив того Мартинова, який нічого Лєрмонтову не зробив, своїми підлостями, що тому нічого не залишалось як пристрелити мерзотника.
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02.08.2022 12:29 Відповісти
Лермонтова не поважали на Кавказі, він як наші прокурори за УБД приїхав, а Пушкін в порівнянні з Дантесом взагалі нуль в усьому крім рифмопліток, Дантес помер поважною людиною, член Сената, дити, онуки. А Пушкін звичайний ********.
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02.08.2022 12:34 Відповісти
Цих классиків "світового рівня" ніхто ніде не знає, окрім країн совка, де вони буди в обовʼязковій шкільній програмі.
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02.08.2022 12:04 Відповісти
От от, Пастернака читав, а чому не Лермонтова? А Шмурдяк з українських підручників це ***** московитський?
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02.08.2022 12:26 Відповісти
Російськомовне лайно про це вже 300 років волає.
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02.08.2022 12:07 Відповісти
"Марівова" ??? Ти Лермонтова " уланша" почитай...такої гидоти цього "міравого уровня" мало знайдеш....
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02.08.2022 12:16 Відповісти
Організація ГО "РОСІЙСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІМ. О. ПУШКІНА" зареєстрована 23.06.1994 за юридичною адресою Україна, **8, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ КОРОЛЕНКА, будинок ** А. Керівником організації є КОСТОРНИЙ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ. На момент останнього оновлення даних 01.08.2022 стан організації...
___________________________________________________________________________________
Засновник товариства ім. Пушкіна, колишнього майора КГБ, 71-річного Олександра Косторного заарештували як підозрюваного в коригуванні вогню на Яворівський полігон. Є ще питання, чому "косторних" треба гнати в шию разом із "пушкиними"?
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02.08.2022 12:17 Відповісти
Пушкіна за те, що він є часткою імперії. Лермонтов хоч і кадровий офіцер, тому що усе дворянство мало військову повинність, але він не був "любітелем рускава міра".
Але питання у тому, що російська культура українцям не потрібна взагалі, навіть та що пов'язана з закатованим Мандельштамом. От коли в Ізраїлі переведуть Мандельштама на іврит, можна буде продовжити дискурс.
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02.08.2022 12:22 Відповісти
В 19 ст дворянство вже не мало військової повинності, її відмінили раніше.
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02.08.2022 12:27 Відповісти
Формально так, але "який ти дворянин, якщо не служив?". Так саме як потім у срср "який ти офіцер, якщо ти не член партії?".
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02.08.2022 12:38 Відповісти
Російська ракета її бесплатно знесе, разом з будинком.
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02.08.2022 12:31 Відповісти
А хіба ЗСУ отримували нагороди біля статуї цієї повії?
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02.08.2022 12:48 Відповісти
Давно пора.
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02.08.2022 12:02 Відповісти
А тобі хтось не дає, хахло-кацапе в США?
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02.08.2022 12:33 Відповісти
Репа не дозріла, а вийти на город, зірвати помідорку, огірочок чи абрикоску з персиком не може, бо рукожоп.
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02.08.2022 12:37 Відповісти
На жаль, лайно не вимірюється російсько- чи україномовністю. А ось рагулізм тут є, це щодо ЮРІЯ Лермонтова в статті. Одразу видно інтелектуальний рівень.
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02.08.2022 12:14 Відповісти
Рагулізм там не причому. Там всього списку дєятєлів не торкався погляд редактора та коректора, якщо він на Ц взагалі є.
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02.08.2022 12:22 Відповісти
100 відсотків, тут здається щось пропустили "біолога та селекціонера, полководця Олександра Суворова "
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02.08.2022 12:28 Відповісти
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02.08.2022 12:19 Відповісти
Від хахло-кацапур, як от ти, не відразу, але врятує.
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02.08.2022 12:23 Відповісти
Миздабул так тішиться майбутнею окупацією московитів китайцями.
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02.08.2022 12:30 Відповісти
Сахалін, Чукотка, Камчатка, Хайшеньвей( бувший Владивосток), Хабаровськ, не катерами ж їх обороняти.
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02.08.2022 12:35 Відповісти
Та вони тихою сапою при сприянні вашого ***** і без есмінців з підземними човнами зауральську кацапію вже захопили. Читати більше треба, а не дивитись Солов*їне гівно.
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02.08.2022 12:39 Відповісти
Це, хахло-кацапский йолопе, скрін з передачі державного телебачення КНР.
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02.08.2022 12:41 Відповісти
Ти не тільки хахло-кацап, а ще й неосвічене бидло, якщо не розумієш, бо не знаєш, що таке КПК з її Політбюром і яке вони мають відношення до ЗМІ в КНР
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02.08.2022 12:55 Відповісти
Взагалі то достатньо накласти карту ********* на курту російської імперії, або на карту СРСР, щоб побачити тенденцію. Але для цього треба мати хоч середню освіту.
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02.08.2022 12:51 Відповісти
Горбатого могила виправить. Народна мудрість. Орда лінивих кримінальників, збоченців та алкоголіків невиправима.
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02.08.2022 13:01 Відповісти
Офігенно виправляється, населення з потенційних 500 млн, лишилось 90, християн взагалі 50, а так званих руських, більшість з яких українці взагалі 30.
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02.08.2022 13:04 Відповісти
Та ти хоч фото власної немитої сраки можеш показати тут, а китайці таки наполегливо захоплюють зауралля аж до Тихого океану. Інформації про це в мережі море.
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02.08.2022 12:52 Відповісти
За личные деньги этих чинушей я готов переделать табличку на своём доме.
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02.08.2022 12:28 Відповісти
чета в Украине денег дохера не смотря на войну
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02.08.2022 12:35 Відповісти
Пора перейняти досвід "органів" ЛДНРи і таке гівно, як , посилати "на подвал", щоб боялось своє пацюче рило з шпарини висунути.
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02.08.2022 12:49 Відповісти
Позбутися глибоко вторинної і нігде у світі не відомої рашн культурки - це правильне рішення. Хай самі мастурбують на своїх толстоєвских.
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02.08.2022 12:36 Відповісти
Фууу, як в коментарях «рускім» духом засмерділо.

1. Ваша руска культура - імперське гімно, на якому зростають вбивці.
2. Вартість табличок - то копійки.
3. Питома вага російських діячів в ландшафті наших міст надто висока в порівнянні зі значно кращими діячами інших народів.
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02.08.2022 12:42 Відповісти
только не руськім а россійським. Не надо Русь упоминать в этом контексте.
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02.08.2022 14:56 Відповісти
Мені байдуже на "вялікую рускую культуру", жив до цього, проживу і далі без неї. У нас є власна мова, церква, історія, культура, традиції, звичаї, у нас все є. Кому до душі пушкін, толстой, маяковскій, та читайте і захоплюйтесь скільки влізе. Але не треба втирати на території незалежної України про якусь особливу "рускую культуру і язик", яка має займати в нашому житті особливе привілейоване місце. Руска культура може бути присутня у нас , але на рівні з польською, румунською, єврейською, німецькою, татарською, мадярською і іншими (порядок перерахованих не має значення), але не більше. Світ надто великий і цікавий, щоб зациклюватися на "Юрія Гагаріна, Валерія Чкалова та Володимира Комарова, поетів та письменників Олександра Пушкіна, Максима Горького, Юрія Лермонтова та Володимира Маяковського, біолога та селекціонера, полководця Олександра Суворова, героя Радянського Союзу Олександра Матросова."
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02.08.2022 13:03 Відповісти
Проблема в тому, що світові класики теж не сподобаються деяким дописувачам, що тут відмітилися) Уланша, кажете? А щоденники Байрона почитайте, і мемуари про нього. Шеллі - те саме. Оскара Вайльда заплюють як гея, Кіплінга як імперця (правда, британського). Д'Аннунціо - фашист, ще й який. Данте розмістив Мухаммеда і Алі в пеклі - у кримських татар буде бомбити від нього. Тому для деяких наших співгромадян без питань будуть тільки Вишнева і Каштанова вулиці(((
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02.08.2022 13:16 Відповісти
Та ще шести? А їх сотні.
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02.08.2022 13:20 Відповісти
Так у кожного класика щось є в біографії, що ТОЧНО не сподобається комусь! Бернс - алкаш і купа дітей-бастардів і кинутих коханок, Бодлер - те саме, Верлен і Рембо - пара істеричних геїв... Реально всіх геніїв і просто талантів заріжуть, якщо слухати глас нашого народу. До речі, мені-то всі перераховані - якраз ок. Як і загалом Пушкін з Лєрмонтовим. але точно не Горький...
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02.08.2022 13:25 Відповісти
Не треба робити кумира ні з кого, тоді і не буде розчарувань, бо святих не має на землі. Брати краще, але не втрачати свою ідентичність. Взагалі кожен робить власний вибір, кого і що любити, а чим нехтувати, але держава все одно встановлює правила і від них залежить чи громадяни будуть жити і поводити себе як цивілізовані європейці чи як наволоч рашки. Рашка ідеалізувала себе і своє як найкраще, але виховала своїх громадян відвертими покидьками, в прочім кацапи чк народ завжди були кончені.
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02.08.2022 14:47 Відповісти
Вообще-то Лермонтова звали Михаил, а Юрьевич это отчество
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02.08.2022 14:24 Відповісти
половые и психологические извращенцы почти вся русская литература. Это после 1917 года двигали в литературу, а потом и в школы для растормаживания животных инстинктов с уничтожением интеллигенции. Удобно управлять стадом, поведенном на сексе и бабках
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02.08.2022 14:48 Відповісти
 
 