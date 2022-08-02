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Новини Війна
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Якби не героїчний опір України, то під загрозою опинилися б Польща та країни Балтії, - Дуда

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що зараз Україна захищає і його країну, і Німеччину, а Росія становить загрозу для всієї Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Сьогодні Україна захищає Польщу, Європу, включно з Німеччиною. Якщо героїчний опір України не зможе протистояти імперським планам Путіна, Польща та країни Балтії опиниться під прямою загрозою подальшого розширення російської сфери впливу на Центральну Європу", - наголосив польський лідер.

За словами Дуди, "ідеї великої Росії" означають підкорення інших народів. Це не тільки ідеї Путіна, вони пронизують значну частину російського суспільства.

"Завдяки Україні сьогодні ця небезпека контрольована. Але я думаю, що в майбутньому, на жаль, ця небезпека стане актуальною", - сказав президент Польщі.

"Єдине, що ми можемо зробити, це посилити власну безпеку. ... Україна показує, що можна зробити з хорошою зброєю", - додав Дуда.

Також читайте: Глава МЗС Польщі Рау прибув із візитом в Україну. ФОТО

Автор: 

Польща (8540) Євросоюз (13484) Дуда Анджей (777)


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Топ коментарі
+12
Если бы на ваша помощь ВСУ ,за которую я лично благодарен, то у Зеленского с Ермаком уже был бы на лацкане триколор с неприкрытыми погонами фсб.
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02.08.2022 12:03
+12
Повторю слова президента Литвы Дали Грибаускайте весной 2015 года

Украине повезло...что летом 2014 года президентом стал Петр Порошенко...
От себя добавлю...Остальное просто Пыль мавзолейных маразматиков в сторону Порошенко...,от всяких ********** Салавьевых и прочих Сикелевых...
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02.08.2022 12:19
+6
Ну я думаю впершу чергу, це спільний кордон з білоруським округом РФ. Та й загроза прибалтиці нікуди не поділася, а там все близько географічно. Хоча і мене ця фраза стурбувала.
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02.08.2022 12:14
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Під загрозою ??
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02.08.2022 12:01 Відповісти
У 1814-му році кацапи захопили Париж. Іншими словами, Паріж - русскій город!
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02.08.2022 15:13 Відповісти
Если бы на ваша помощь ВСУ ,за которую я лично благодарен, то у Зеленского с Ермаком уже был бы на лацкане триколор с неприкрытыми погонами фсб.
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02.08.2022 12:03 Відповісти
Що мав на увазі Дуда,коли сказав,що завдяки Україні загроза контольована,але в майбутньому ця загроза буде актуальною?У нього є сумніви чи якась інфа що до результату війни ?Не сподобалися мені ці його слова.
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02.08.2022 12:10 Відповісти
Ну я думаю впершу чергу, це спільний кордон з білоруським округом РФ. Та й загроза прибалтиці нікуди не поділася, а там все близько географічно. Хоча і мене ця фраза стурбувала.
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02.08.2022 12:14 Відповісти
Добре,якщо так.Бо щось насторожує в словах Дуди
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02.08.2022 12:42 Відповісти
в нього Є сумніви, що арахамії та єрмаки.... все "вірно" роблять...

Європа "починає прозрівати...." краще пізно..чим ніколи..
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02.08.2022 12:14 Відповісти
поки є рашка та чайна, загроза завжди буде актуальною

Si vis pacem, para bellum
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02.08.2022 12:31 Відповісти
Ну я ще б зрозумів коли б 25.02.22 було би сказано. Але заоаз ..ну навіщо повітря ганяти даремно. Скажи наприклад про "Краби",. Дуда. Ми вам за них дуже вдячні👍
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02.08.2022 12:13 Відповісти
Мало ... продайте ще !
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02.08.2022 12:32 Відповісти
Пане, Дудо, ге полізе тупiн у Польщу, він хоч і потвора, а не самогубець. Йому України достатньо буде. Європа може спати спокійно.
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02.08.2022 12:14 Відповісти
ми вже виспались на 20% території, численні руйнування міст та, найстрашніше, сотні тисяч життів українців

поляки прийняли доктрину "спроможність відбиття агресії рашки виключно власними силами"

тому й не жаліють грошей і роблять свою армію найпотужнішою в Європі

Україна має утворити оборонний союз з Польщею та Литвою - Річ Посполита 2
це буде реальний та щирий союз
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02.08.2022 12:37 Відповісти
Ну, назва- не дуже. А по суті-нормально. Бо німці..французи-просто лайно.
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02.08.2022 12:43 Відповісти
да канешно, они не полезут. Слали бы нас, если бы оккупировали. Твой мозг на два шага вперёд не думает или ты засланный
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02.08.2022 12:41 Відповісти
Ты за своим мозгом следи, чучело, а то вместо засланного, станешь посланным...
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02.08.2022 16:03 Відповісти
Не буде йому достатньо. Якщо Україна впаде, то попруть на країни Балтії. Вони бачать що Європа слабка і боїться воювати.
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02.08.2022 13:15 Відповісти
Це ваша думка, в мене інша.
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02.08.2022 16:05 Відповісти
Повторю слова президента Литвы Дали Грибаускайте весной 2015 года

Украине повезло...что летом 2014 года президентом стал Петр Порошенко...
От себя добавлю...Остальное просто Пыль мавзолейных маразматиков в сторону Порошенко...,от всяких ********** Салавьевых и прочих Сикелевых...
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02.08.2022 12:19 Відповісти
Шкода, що багатьом довбойобам це так і не дійшло... і, на жаль, ніколи не дійде.
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02.08.2022 12:37 Відповісти
Vse verno on skazal.Poliaki ocen silno zdelali stavku na armiju.Sto znacyt 520 Himars kotoryje u nix budet bez ogranycenija dalnosti,sto znacyt F-35 kotoryje realno mozet bombit maskvu bez problem,Patriot kotoryje sbyvajet v tom cysle i jadernyje raketi.Im teper nado tolko polucit to sto oni zakupili
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02.08.2022 12:32 Відповісти
+5
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02.08.2022 12:33 Відповісти
Европа --у неё мандраж, что война перебросится на их земли. Именно страх - главная движущая сила сытого Запада, которому есть что терять. Отсюда- любые действия, лишь бы избежать войны.Любой ценой: откупиться, сделать вид, что не знают, не понимают, пойти на компромиссы, - под лозунгом разговоров о защите демократии и об "крайней обеспокоенности".На переговорах ранее Германия и Франция пожертвовали бы Украиной ради экономических интересов своих государств. А если прижмет окончательно -могут в ходе очередного сдать не только Украину,но и Прибалтику(если Россия станет угрожать ядерным оружием - вряд ли ,что Запад пойдет на риск конфронтации ради Прибалтики и Польши).Что ж, по большому счету, они не обязаны помогать любой ценой. Запад, скорее всего, воспользуется принятием перемирием как поводом не делать ничего или почти ничего.
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02.08.2022 12:46 Відповісти
Trudno skazat no s toj texnikoj sto zakupili poliaki no poka nepolucili realno mozet zaniat maskvu,eto bez bez sutok.I bystrej cem vy dumajete
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02.08.2022 12:55 Відповісти
Mne paprostu smesno nazvat kacapov armijej.Eto klouni ne boleje togo 100 let ostavsyje vot i vsio
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02.08.2022 13:10 Відповісти
тоді Х негайно почав би чистити свою Північну клешню, проголосив би возєднання ісконно рускага Калінінграда со всея Рузге і все таке. А потім Польшу при повному нейтралітеті Німеччини спочатку "лоскотав" би, а потім розорив би. Для цього і був потрібен клінічний ідіот Трамп.
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02.08.2022 13:01 Відповісти
Він абсолютно правий. А нам треба позбутися того малороського лайна, терміново!
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02.08.2022 15:05 Відповісти
Дійсно хто нас розуміе так це бувші держави які були окуповані радянським союзом,а остальна гейропа не розуміе яку загрозу несуть ці дикуни з востока.
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02.08.2022 17:09 Відповісти
 
 