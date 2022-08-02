Якби не героїчний опір України, то під загрозою опинилися б Польща та країни Балтії, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що зараз Україна захищає і його країну, і Німеччину, а Росія становить загрозу для всієї Європи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Сьогодні Україна захищає Польщу, Європу, включно з Німеччиною. Якщо героїчний опір України не зможе протистояти імперським планам Путіна, Польща та країни Балтії опиниться під прямою загрозою подальшого розширення російської сфери впливу на Центральну Європу", - наголосив польський лідер.
За словами Дуди, "ідеї великої Росії" означають підкорення інших народів. Це не тільки ідеї Путіна, вони пронизують значну частину російського суспільства.
"Завдяки Україні сьогодні ця небезпека контрольована. Але я думаю, що в майбутньому, на жаль, ця небезпека стане актуальною", - сказав президент Польщі.
"Єдине, що ми можемо зробити, це посилити власну безпеку. ... Україна показує, що можна зробити з хорошою зброєю", - додав Дуда.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Європа "починає прозрівати...." краще пізно..чим ніколи..
Si vis pacem, para bellum
поляки прийняли доктрину "спроможність відбиття агресії рашки виключно власними силами"
тому й не жаліють грошей і роблять свою армію найпотужнішою в Європі
Україна має утворити оборонний союз з Польщею та Литвою - Річ Посполита 2
це буде реальний та щирий союз
Украине повезло...что летом 2014 года президентом стал Петр Порошенко...
От себя добавлю...Остальное просто Пыль мавзолейных маразматиков в сторону Порошенко...,от всяких ********** Салавьевых и прочих Сикелевых...