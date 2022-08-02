Російським спискам загиблих та поранених в Оленівці вірити не треба, - розвідка
Україна досі не отримала офіційних відповідей від Росії стосовно списків загиблих і поранених внаслідок теракту в Оленівці на території окупованої Донеччини, а підстав довіряти опублікованим росіянами в Інтернеті спискам немає.
Про це в ефірі телемарафону повідомив представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
"Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими одразу звернувся до Росії стосовно надання інформації, списків загиблих, поранених внаслідок цього теракту, а також з приводу повернення тіл загиблих захисників. На жаль, досі не отримано офіційних відповідей, ми можемо оперувати лише тими даними, які оприлюднили в мережі інтернет росіяни", - заявив він.
Юсов також пояснив, що під час перевірки у вказаних списках є прізвища тих українських бійців, які були поранені до подій в Оленівці, та щодо яких були домовленості про обмін найближчим часом, і які на момент теракту мали перебувати в лікарні, а не в бараку у промисловій зоні.
"Відповідно говорити про підтвердження списків ми не можемо, а офіційних відповідей в рамках міжнародного права росіяни досі не надали", - наголосив представник пресслужби ГУР.
Юсов також зазначив, що Україна надала запит від Координаційного штабу стосовно повернення тіл загиблих захисників та полонених бійців, які зазнали поранень.
Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.
В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.
В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".
Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.
Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.
Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".
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