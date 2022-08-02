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Новини Війна
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Російським спискам загиблих та поранених в Оленівці вірити не треба, - розвідка

оленівка

Україна досі не отримала офіційних відповідей від Росії стосовно списків загиблих і поранених внаслідок теракту в Оленівці на території окупованої Донеччини, а підстав довіряти опублікованим росіянами в Інтернеті спискам немає.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

"Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими одразу звернувся до Росії стосовно надання інформації, списків загиблих, поранених внаслідок цього теракту, а також з приводу повернення тіл загиблих захисників. На жаль, досі не отримано офіційних відповідей, ми можемо оперувати лише тими даними, які оприлюднили в мережі інтернет росіяни", - заявив він.

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Юсов також пояснив, що під час перевірки у вказаних списках є прізвища тих українських бійців, які були поранені до подій в Оленівці, та щодо яких були домовленості про обмін найближчим часом, і які на момент теракту мали перебувати в лікарні, а не в бараку у промисловій зоні.

"Відповідно говорити про підтвердження списків ми не можемо, а офіційних відповідей в рамках міжнародного права росіяни досі не надали", - наголосив представник пресслужби ГУР.

Юсов також зазначив, що Україна надала запит від Координаційного штабу стосовно повернення тіл загиблих захисників та полонених бійців, які зазнали поранень.

Також читайте: Росіяни досі не пускають Червоний Хрест в Оленівку, - Лубінець

Нагадаємо, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь". Міноборони РФ звинуватили в цьому ЗСУ.

В Генштабі заявили, що ЗСУ не завдавали ударів по окупованій Оленівці, а російські загарбники таким чином хочуть приховати тортури та розстріли полонених.

В СБУ опублікували перехоплення, які підтверджують, що Оленівську колонію "обстріляли" російські окупанти. За інформацією української розвідки, вбивство українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці здійснили найманці зі складу приватної військової компанії "Вагнер".

Україна вимагає провести міжнародне розслідування і чекає від РФ список жертв теракту в Оленівці. Відомо про загибель щонайменше 50 українських військовополонених.

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Також стало відомо, що ООН готова направити своїх експертів для розслідування.

Влада України закликала західних партнерів визнати Росію "терористичною державою".

Автор: 

полон (1572) полонені (2267) воєнні злочини (1866)


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Топ коментарі
+2
А ось ми так всі сіли на стульці і вірим. Може нам ще повірити що це ЗСУ Оленівку розстріляли з HIMARS?
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02.08.2022 12:17
+2
А саме така фраза - ".....Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну. ......"

Тобто офіційно підвердженно здачу азовців, а також винних у їх смерті....
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02.08.2022 12:20
+2
А в нас інших списків немає, і не скоро буде. Нам аби після війни розібратися скількох і кого саме "Азовців" здали в полон "ЗЕбобіки" і порівняти з тими кого зможемо звільнити. І лише тоді буде якась змога визначити кого там кацапи знищили.
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02.08.2022 13:02
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А ось ми так всі сіли на стульці і вірим. Може нам ще повірити що це ЗСУ Оленівку розстріляли з HIMARS?
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02.08.2022 12:17 Відповісти
Цікаво - хто винен у загибелі азовців - сєпари чи

https://www.facebook.com/100069092624537/posts/318566267123125/
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02.08.2022 12:18 Відповісти
А саме така фраза - ".....Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну. ......"

Тобто офіційно підвердженно здачу азовців, а також винних у їх смерті....
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02.08.2022 12:20 Відповісти
блін, і там набрехали. створюється враження, що їх 53+211, а насправді їх же набагато більше, були цифри 1700, 2000, 2500. і точно десь у когось Є інформація, скільки їх віддали в полон!
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02.08.2022 12:41 Відповісти
Вірити кацапу не можна, навіть якщо воно дохле. Зачепи і смердіти буде на весь світ. Вірити можна тільки коли власноручно відправив його на той світ, закопав і залив бетоном.
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02.08.2022 12:24 Відповісти
знищуют нас -- вони зараз сильніші Нам би зо 100 Хімарсів -- балакали з ними по другому
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02.08.2022 12:25 Відповісти
Тут фишка в другом...после парада паБеды войск Вермахта и краснопузых шакалов в Брест-Литовске 28 сентября 1939 года..Гитлер передал НКВД дохлого совка около 20 000 польских солдат и офицеров...которых впоследствии расстреляли в Катыни...в Раубичах под Минском а также в Старобельске Луганской области...
Братья Молотова-Риббентропа творили дела тайно...
Но все тайное...становится....
Крысы позорные...мавзолейные...
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02.08.2022 12:35 Відповісти
Вірити росіянам-- себе незважати. Читайте І. Тургенєва.
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02.08.2022 12:37 Відповісти
А в нас інших списків немає, і не скоро буде. Нам аби після війни розібратися скількох і кого саме "Азовців" здали в полон "ЗЕбобіки" і порівняти з тими кого зможемо звільнити. І лише тоді буде якась змога визначити кого там кацапи знищили.
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02.08.2022 13:02 Відповісти
а зеленим спискам вірити можна? як ви вже о 100 (3,14) з DILA узілєнгскіє тв@рі....
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02.08.2022 14:14 Відповісти
 
 