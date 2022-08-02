Світ в одному кроці від "ядерного знищення", маємо покладатися на стратегію, а не удачу, - Гутерріш
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на зустрічі країн, які підписали договір про нерозповсюдження, в Нью-Йорку заявив, що наразі світ стикнувся з ядерною небезпекою, небаченою з часів холодної війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Загрози, які виникають через війну в Україні, а також в Азії та на Близькому Сході, віддалили світ від ядерного знищення "одним лише непорозумінням, одним прорахунком", переконаний генеральний секретар ООН.
"Поки нам надзвичайно щастило. Але удача - це не стратегія. Це також не захист від геополітичної напруженості, яка переростає в ядерний конфлікт", - сказав він.
Топ коментарі
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Раіся поклала на увесь світ велике та довге вето.
а хто фінансував ЦЮ ядерну Загрозу...?!
Хто постачав всі технології та комлектуючі....?!
демократичний Захід... в погоні за "наживою" Німеччина, Франція, Італія продавали на раSSію ВСЕ і ВСЯ для майбутніх війн....
з Китаєм, до речі, вони роблять так-само... навіть ВСЕ своє виробництво на Китай вивезли... щоб китайці "не напружувалися" демонтуючи Європу економочно...
Але фіг йому.Самі виростили монстра,самі нехай тепер і думають
до Сахаліну. Так що і Португалія под прицілом ракет.
По Україні,вже десь більше в декілька разів було випущено бомб,ніж еквівалент потужності,хіросімської ядерної бомби.
дихати всьому світу 😠
Повний провал по усім пунктам! Абсолютно недієва організація. Абсолютна бездіяльність в Україні.
Взагалі то цю фейкову організацію давно треба було розігнати бо їхні чиновники витрачають величезні кошти виключно на себе любих, а не на пібтримку миру в світі.