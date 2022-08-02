Світ в одному кроці від "ядерного знищення", маємо покладатися на стратегію, а не удачу, - Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на зустрічі країн, які підписали договір про нерозповсюдження, в Нью-Йорку заявив, що наразі світ стикнувся з ядерною небезпекою, небаченою з часів холодної війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Загрози, які виникають через війну в Україні, а також в Азії та на Близькому Сході, віддалили світ від ядерного знищення "одним лише непорозумінням, одним прорахунком", переконаний генеральний секретар ООН.

"Поки нам надзвичайно щастило. Але удача - це не стратегія. Це також не захист від геополітичної напруженості, яка переростає в ядерний конфлікт", - сказав він.

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