В окупованому Криму активізувалися партизани, півострів готується до повернення під контроль України, - ГУР

Рух проти російських загарбників на території тимчасово окупованого Криму активізувався.

Про це заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз йде перегрупування - ворог продовжує перегруповувати свої сили на Херсонському на Запорізькому напрямках. В окупований Крим прибула батальйонна тактична група російських десантників для відправки на материкову частину України", - зазначив він.

Крім того, продовжив Скібіцький, на окупованому півострові загарбники посилюють систему протиповітряної оборони.

"На цьому фоні активізувалися партизани та рух проти окупантів. Люди готуються до того, що ми будемо туди повертатися", - додав представник ГУР МО.

Також читайте: У разі необхідності Росія здатна перекинути свої війська до Білорусі за кілька тижнів, - ГУР