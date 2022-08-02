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В окупованому Криму активізувалися партизани, півострів готується до повернення під контроль України, - ГУР
Рух проти російських загарбників на території тимчасово окупованого Криму активізувався.
Про це заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз йде перегрупування - ворог продовжує перегруповувати свої сили на Херсонському на Запорізькому напрямках. В окупований Крим прибула батальйонна тактична група російських десантників для відправки на материкову частину України", - зазначив він.
Крім того, продовжив Скібіцький, на окупованому півострові загарбники посилюють систему протиповітряної оборони.
"На цьому фоні активізувалися партизани та рух проти окупантів. Люди готуються до того, що ми будемо туди повертатися", - додав представник ГУР МО.
Топ коментарі
+17 Andrey Shevchenko #387516
показати весь коментар02.08.2022 12:49
+11 Viacheslav Eremin
показати весь коментар02.08.2022 12:53
+10 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар02.08.2022 12:49
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Там 90 % ватного быдла что оргазмирует на СССР до сих пор
«У нас в селе половина ждет Украину. А мы сами что, будем жить при любой власти»
они заселены татарами , украинцами - в общем адекватными людьми,
с незасраными ТВ мозгами
а в городах - силовики - оставники - понаехавшие москали
Вот они точно Украину не ждут
Це буде треш ...
Тому моста підривати не треба.
Портнова-Татарова та ОПЗЖ навіть не наважуються прогнати - навіть думати про це забороне
чи ви думаєте у Криму одні дурні живуть? Та їм сподобаеться жити під владою чотирижди уклоніста від армії, що вітає українців у косоворотці? Та ще й під владою ригааналів та під піздеж жидів з ОПЗЖ?
Україна повинна бути країною мрій, а не країною дегенератів, що благають Путіна "один на рот та мьішибратья" а для цього треба себе самого робити розумною та сильною національною державою, але не періферією імперії з Пушкіном, свінособачою мовою та їбучою кирилицею.
Источник: Ермак в интервью японскому медиа https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20220802_N02/ NHK
Детали: По его словам, ВСУ активизируют контрнаступление на юге и планируют отвоевать сто процентов оккупированных территорий. Украина делает все возможное, чтобы достичь этой цели до наступления зимы. По его мнению, следующие несколько месяцев будут решающими.
активні там люди від 18 до 45 але їх дуже мало вони виїхали адже вони всі потенційне гарматне мясо
залишилось лайно від 60 і діти до 18 в основному