УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12426 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території Війна
13 606 25

В окупованому Криму активізувалися партизани, півострів готується до повернення під контроль України, - ГУР

крим

Рух проти російських загарбників на території тимчасово окупованого Криму активізувався.

Про це заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз йде перегрупування - ворог продовжує перегруповувати свої сили на Херсонському на Запорізькому напрямках. В окупований Крим прибула батальйонна тактична група російських десантників для відправки на материкову частину України", - зазначив він.

Крім того, продовжив Скібіцький, на окупованому півострові загарбники посилюють систему протиповітряної оборони.

"На цьому фоні активізувалися партизани та рух проти окупантів. Люди готуються до того, що ми будемо туди повертатися", - додав представник ГУР МО.

Також читайте: У разі необхідності Росія здатна перекинути свої війська до Білорусі за кілька тижнів, - ГУР

Автор: 

Крим (14176) розвідка (3871) Скібіцький Вадим (293)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
Ох уж эти сказочники
Там 90 % ватного быдла что оргазмирует на СССР до сих пор
показати весь коментар
02.08.2022 12:49
+11
нагадує духопод'емний ******, ще Херсона не взяли
Портнова-Татарова та ОПЗЖ навіть не наважуються прогнати - навіть думати про це забороне

чи ви думаєте у Криму одні дурні живуть? Та їм сподобаеться жити під владою чотирижди уклоніста від армії, що вітає українців у косоворотці? Та ще й під владою ригааналів та під піздеж жидів з ОПЗЖ?

Україна повинна бути країною мрій, а не країною дегенератів, що благають Путіна "один на рот та мьішибратья" а для цього треба себе самого робити розумною та сильною національною державою, але не періферією імперії з Пушкіном, свінособачою мовою та їбучою кирилицею.
показати весь коментар
02.08.2022 12:53
+10
показати весь коментар
02.08.2022 12:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нажерлися рускава міра до ригачки.
показати весь коментар
02.08.2022 12:48 Відповісти
І у чому ж виражено те пожвавлення партизанського руху?
показати весь коментар
02.08.2022 13:11 Відповісти
Фантазувати навчились добре,можливо й працювати навчаться,але то не точно.
показати весь коментар
02.08.2022 12:49 Відповісти
Вадим Скібіцький: Мiй акаунт в VK зламали....
показати весь коментар
02.08.2022 13:57 Відповісти
Ох уж эти сказочники
Там 90 % ватного быдла что оргазмирует на СССР до сих пор
показати весь коментар
02.08.2022 12:49 Відповісти
Зі слів ватних родичів з Криму:
«У нас в селе половина ждет Украину. А мы сами что, будем жить при любой власти»
показати весь коментар
02.08.2022 12:56 Відповісти
ключевое слово - в СЕЛЕ
они заселены татарами , украинцами - в общем адекватными людьми,
с незасраными ТВ мозгами
а в городах - силовики - оставники - понаехавшие москали
Вот они точно Украину не ждут
показати весь коментар
02.08.2022 13:20 Відповісти
Сподіваємося ... Але ж цікаво буде спостерігати, як вони будуть укр. громадянство приймати.
Це буде треш ...
Тому моста підривати не треба.
показати весь коментар
02.08.2022 13:38 Відповісти
Севастополя то не стосується. Там 100% упорота вата, згадайте танці та мітинги 2014-го. На рахунок невеликих міст і сіл то можливо половина населення не проти назад в Україну, також приморських міст яких кацапи дістали огорожею пляжі та підступів до моря, відсутністю туристів
показати весь коментар
02.08.2022 14:18 Відповісти
показати весь коментар
02.08.2022 12:49 Відповісти
Такий крінж..
показати весь коментар
02.08.2022 12:51 Відповісти
Для початку моста підірвіть. Бо везуть все для війни, і ніяка партизанка проти тої сили не встоїть
показати весь коментар
02.08.2022 12:52 Відповісти
Нащо ? по мосту їм легше тікати буде ...
показати весь коментар
02.08.2022 13:11 Відповісти
нагадує духопод'емний ******, ще Херсона не взяли
Портнова-Татарова та ОПЗЖ навіть не наважуються прогнати - навіть думати про це забороне

чи ви думаєте у Криму одні дурні живуть? Та їм сподобаеться жити під владою чотирижди уклоніста від армії, що вітає українців у косоворотці? Та ще й під владою ригааналів та під піздеж жидів з ОПЗЖ?

Україна повинна бути країною мрій, а не країною дегенератів, що благають Путіна "один на рот та мьішибратья" а для цього треба себе самого робити розумною та сильною національною державою, але не періферією імперії з Пушкіном, свінособачою мовою та їбучою кирилицею.
показати весь коментар
02.08.2022 12:53 Відповісти
показати весь коментар
02.08.2022 12:53 Відповісти
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что следующие несколько месяцев будут решающими в войне с Россией.

Источник: Ермак в интервью японскому медиа https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20220802_N02/ NHK

Детали: По его словам, ВСУ активизируют контрнаступление на юге и планируют отвоевать сто процентов оккупированных территорий. Украина делает все возможное, чтобы достичь этой цели до наступления зимы. По его мнению, следующие несколько месяцев будут решающими.
показати весь коментар
02.08.2022 12:57 Відповісти
В криму дуже багато бидла, тому є сумніви , вони будуть терпіти , ну якщо ******** з якихось причин відступить , то вони звісно будуть раді і Україні.

активні там люди від 18 до 45 але їх дуже мало вони виїхали адже вони всі потенційне гарматне мясо

залишилось лайно від 60 і діти до 18 в основному
показати весь коментар
02.08.2022 12:59 Відповісти
Крим -- був там один партизан Балух -- і то бо в нього землю хотіли забрати
показати весь коментар
02.08.2022 13:01 Відповісти
Скибицкий этот недалекий какой-то.....
показати весь коментар
02.08.2022 13:06 Відповісти
Ну да, очень мощные там партизаны. Они за 8 лет хоть раз плюнули в сторону оккупантов?
показати весь коментар
02.08.2022 13:11 Відповісти
партизаны точно есть, но их очень мало, нет ударного кулака, если надо быстро собрать
показати весь коментар
02.08.2022 13:19 Відповісти
ГУР при Буданові перетворився в якийсь телемаровонь дермака аля Арестович, таку чушь несуть що думаю вони всі там під наркотою
показати весь коментар
02.08.2022 13:34 Відповісти
Скільки можна ********* наперед,спочатку потрібно зробити діло а вже потім язиком плескати, одні арєстовічі розвелись!
показати весь коментар
02.08.2022 23:16 Відповісти
премії давати партизанам за віп орків
показати весь коментар
02.08.2022 23:43 Відповісти
 
 