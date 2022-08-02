В евакуаційний автобус на Херсонщині стріляли прицільно: "Поцілили прямим наведенням із ПТРК", - Оперативне угруповання "Каховка"

Російсько-окупаційні війська у Херсонській області під час обстрілу мікроавтобуса з цивільними 1 серпня використали протитанкову керовану ракету. Ворог вражав прямим наведенням.

Про це "Громадському" розповіла представниця Оперативного угруповання військ "Каховка" Оксана Козиренко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За її словами, люди з села Старосілля Херсонської області виїздили своїм автомобілем на безпечнішу територію. Окупанти в районі села Довгове поцілили в них прямим наведенням із протитанкової керованої ракети (ПТРК).

"Це був не випадковий обстріл, а навмисне влучання у цивільний автомобіль. ПТРК - це зброя, яка призначена для ураження танків та інших броньованих цілей. Уявіть, якщо вона пробиває броню, що вона зробила з цивільним автомобілем", - наголосила вона.

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Козиренко каже, що внаслідок обстрілу постраждали восьмеро людей. Це дорослі, наймолодша людина - 1986 року народження. Дітей серед них не було.

Після ураження двоє людей загинули на місці, один чоловік помер дорогою в лікарню - його не встигли доставити. Ще п'ятеро людей перебувають у лікарні у важкому стані з численними травмами. Це і множинні переломи, і 80% опіків тіла. Одна людина в комі.

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"Це була неорганізована евакуація. Розпізнавальних знаків на автомобілі не було. Однак досвід показує, що розпізнавальні знаки "цивільні", "діти" не допомагають - росіяни все одно обстрілюють і такі автомобілі, бо думають, що в них українські військові. Тому населення не поспішає їх розміщувати на своїх авто", - додала Козиренко.